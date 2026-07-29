Las autoridades de seguridad en Guatemala reportan el impacto a 53 estructuras criminales en siete meses

La PNC reportó que impactó 53 estructuras criminales entre enero y julio de 2026 como parte de la estrategia de seguridad del Ministerio de Gobernación en Guatemala.(PNCdeGuatemala)

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Las 53 estructuras criminales que la PNC dijo haber impactado entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2026 resumen el eje de la estrategia de seguridad que el Ministerio de Gobernación presentó este año en Guatemala: una ofensiva que combinó allanamientos, capturas y decomisos, con foco en la extorsión, los secuestros y otros delitos de alto impacto.

Ese balance oficial se completa con otro dato de escala nacional: en el mismo período fueron ejecutados 6,306 allanamientos judiciales y se capturó a 4,886 personas vinculadas con distintos delitos.

De ese total, 1,116 fueron aprehendidas por extorsión, un delito que las autoridades mantienen entre sus prioridades por su efecto sobre la seguridad y la economía de la población.

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Según la información difundida por la cartera del Interior en sus canales oficiales, las 53 estructuras golpeadas dejaron 377 presuntos integrantes aprehendidos como resultado del trabajo de investigación y de los operativos desarrollados por equipos especializados de la Subdirección General de Investigación Criminal.

Del total de organizaciones impactadas, 27 estaban dedicadas a la extorsión y cinco estaban relacionadas con plagio o secuestro.

El reporte también incluyó tres estructuras por trata de personas, tres por homicidio, dos por robo agravado, dos por tráfico ilícito de personas, dos por extorsión y homicidio, dos por narcomenudeo, una por asesinato y robo, una por usurpación agravada, una por asesinato y extorsión, una por lavado de dinero u otros activos y una por evasión y encubrimiento por evasión.

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La PNC reportó que impactó 53 estructuras criminales entre enero y julio de 2026 como parte de la estrategia de seguridad del Ministerio de Gobernación en Guatemala. (PNCdeGuatemala)

Los allanamientos concentraron capturas, armas y teléfonos decomisados

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda presentó esos resultados durante una conferencia de prensa y sostuvo: “Estamos enfrentando a la delincuencia con determinación. Estamos realizando un trabajo serio y permanente para desarticular estas bandas criminales”.

El viceministro de Seguridad Roberto Solórzano precisó que esas estructuras fueron impactadas mediante 522 allanamientos. En esa misma presentación afirmó: “Nuestro objetivo principal es la prevención del delito y la protección de las vidas de los ciudadanos de Guatemala”.

La respuesta directa al dato central del balance oficial es esta: entre enero y julio, la Policía Nacional Civil reportó más de 6 mil allanamientos, casi 4,900 capturas y la afectación de 53 grupos criminales en el país.

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La mayor parte del peso numérico de esa ofensiva estuvo concentrada en procedimientos judiciales, detenciones por extorsión y decomisos útiles para investigaciones penales.

El desglose de capturas incluyó además 888 personas aprehendidas por violencia contra la mujer, 636 por delitos contra el patrimonio, 523 por delitos contra la vida, 475 por delitos sexuales, 311 por portación ilegal de arma de fuego, 287 por narcotráfico y 106 por trata de personas. A eso se sumó la conducción de 83 menores de edad a un juzgado de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Las acciones operativas también dejaron la incautación de 2.607 teléfonos celulares, 734 armas de fuego ilegales y 24 armas hechizas. El informe oficial agregó la consignación de 534 motocicletas y la recuperación de 471 vehículos con reporte de robo.

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La PNC reportó que impactó 53 estructuras criminales entre enero y julio de 2026 como parte de la estrategia de seguridad del Ministerio de Gobernación en Guatemala. (PNCdeGuatemala)

La PNC también consignó 25.298 motocicletas y recuperó 950 robadas

En un balance paralelo, la Policía Nacional Civil informó que consignó 25,298 motocicletas en lo que va del año, como parte de operativos de control y prevención desplegados en distintos puntos del país. Las causas incluyeron seguimiento a investigaciones criminales, presunta utilización de esos vehículos para cometer delitos y faltas a la Ley de Tránsito y su reglamento.

Entre los motivos señalados por las autoridades figuraron no portar la placa de circulación en el lugar establecido, carecer de tarjeta de circulación y cometer otras infracciones. La institución recordó además que la expresión “placa en trámite” no tiene validez legal dentro de la legislación guatemalteca, por lo que circular sin la matrícula correspondiente constituye una infracción que puede derivar en la consignación del vehículo.

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Ese mismo dispositivo de control permitió recuperar 950 motocicletas con reporte de robo, localizadas durante inspecciones y puestos instalados en diferentes departamentos. La PNC indicó que los operativos se intensificaron en sectores y horarios definidos como estratégicos y que ahora están reforzados por el plan Semáforo Seguro, diseñado a partir del análisis de la incidencia delictiva.

La institución también pidió colaboración de la población mediante denuncias confidenciales sobre hechos delictivos o actividades sospechosas. Para ello mantiene habilitados los números 110 y 1561.