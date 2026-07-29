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Implante de desfibrilador automático en mujer de 73 años marca avance en el Hospital Rosales de El Salvador

El centro público de salud informó que colocó un dispositivo bajo la piel que monitoriza el corazón y puede corregir arritmias graves en segundos; la intervención fue mínimamente invasiva y sin complicaciones.

El video muestra un procedimiento médico de implantación en un quirófano moderno. Personal del Hospital Nacional Rosales de El Salvador colocan el implante a la salvadoreña de 73 años. Las tomas incluyen instrumental médico, monitores con datos vitales y una pantalla que presenta diagramas de ubicación interna. Un profesional sostiene un dispositivo DYNAGEN de Boston Scientific, aún en su envase, antes de la intervención. La secuencia documenta diversas etapas del proceso quirúrgico./ (Redes Nuevo Hospital Rosales)
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El equipo médico del Hospital Rosales de El Salvador llevó a cabo con éxito la implantación de un Desfibrilador Automático Implantable en una mujer de 73 años, un procedimiento que refuerza el alcance del hospital como referente en atención cardiovascular y cirugía de alta complejidad.

Según datos publicados por el hospital, se utilizó tecnología de última generación en una intervención considerada mínimamente invasiva, desarrollada con el apoyo de un angiógrafo para colocar el dispositivo que vigila y protege el ritmo cardíaco del paciente de manera permanente.

De acuerdo con la comunicación oficial del Nuevo Hospital Rosales, el procedimiento consiste en la inserción de un pequeño dispositivo bajo la piel, capaz de detectar y corregir arritmias peligrosas en segundos. Esta tecnología, conocida como Desfibrilador Automático Implantable (DAI), representa una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida en personas con alto riesgo de sufrir episodios de muerte súbita cardíaca.

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El procedimiento en el Nuevo Hospital Rosales fue mínimamente invasivo y utilizó un angiógrafo para colocar el dispositivo bajo la piel./ (Nuevo Hospital Rosales)
El procedimiento en el Nuevo Hospital Rosales fue mínimamente invasivo y utilizó un angiógrafo para colocar el dispositivo bajo la piel./ (Nuevo Hospital Rosales)

El hospital detalló que la intervención en la paciente salvadoreña se completó sin complicaciones, permitiendo su pronta recuperación y reincorporación a las actividades cotidianas.

Según información de Keck Medicine, los desfibriladores automáticos implantables están indicados para pacientes con antecedentes de arritmias graves o con riesgo elevado de desarrollar ritmos cardíacos peligrosos, como la taquicardia ventricular. El dispositivo se implanta bajo la piel del tórax y se conecta al corazón mediante cables flexibles, monitoreando el ritmo cardíaco de forma continua. Ante la detección de una alteración grave, el aparato administra una descarga eléctrica restaurando un latido normal. Existen variantes, como el DAI subcutáneo (S-ICD), que reduce el riesgo de infecciones al evitar la introducción de cables en los vasos sanguíneos, según reportó el medio Dailymedi.

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Entre los riesgos del procedimiento se encuentran infecciones en la zona de implante, complicaciones relacionadas con los cables o el dispositivo, sangrado y reacciones alérgicas a los materiales. No obstante, los avances en técnicas quirúrgicas y equipamiento han disminuido la incidencia de estos eventos adversos, permitiendo que la mayoría de los pacientes retome sus actividades habituales en pocos días. Keck Medicine precisa que entre los beneficios del aparato la posibilidad de ajustar la terapia y el seguimiento gracias al monitoreo remoto del dispositivo.

El Desfibrilador Automático Implantable permite detectar y corregir arritmias peligrosas en segundos en pacientes con riesgo de muerte súbita cardíaca./ (Nuevo Hospital Rosales)
El Desfibrilador Automático Implantable permite detectar y corregir arritmias peligrosas en segundos en pacientes con riesgo de muerte súbita cardíaca./ (Nuevo Hospital Rosales)

El Hospital Rosales mantiene una posición destacada dentro del sistema de salud salvadoreño como centro de tercer nivel, especializado en la atención de casos complejos y referencia nacional para patologías de alta gravedad. El hospital amplió recientemente su cartera de servicios a 47 especialidades médicas, incluyendo cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, neurocirugía, oncología, nefrología pediátrica, ortopedia, urología y procedimientos de alta complejidad como trasplantes y cirugías robóticas.

El nuevo espacio del Hospital Rosales alberga más de 45 especialidades, servicios de laboratorio clínico, banco de sangre, farmacia, imagenología, hemodiálisis y 44 salas para procedimientos ambulatorios. Este nosocomio cuenta con tecnología de última generación, como equipos PET Scan, angiógrafos, salas de hemodinamia, unidades de cuidados intensivos y sistemas de monitoreo avanzado para pacientes críticos.

El impulso a la atención sanitaria de tercer nivel en El Salvador ha sido respaldado por el gobierno, que ha destinado recursos para la modernización de la infraestructura y la incorporación de nuevas áreas de atención. El presidente Nayib Bukele anunció que el hospital aumentará el número de consultorios y áreas de procedimientos, permitiendo la atención integral tanto de patologías de baja complejidad como de enfermedades que requieren intervenciones de alta especialización.

El Hospital Rosales amplió su cartera a 47 especialidades médicas y se consolidó como centro de tercer nivel para casos complejos en El Salvador./ (Nuevo Hospital Rosales)
El Hospital Rosales amplió su cartera a 47 especialidades médicas y se consolidó como centro de tercer nivel para casos complejos en El Salvador./ (Nuevo Hospital Rosales)

El caso de la paciente de 73 años intervenida con éxito en el Hospital Rosales ilustra el avance de la medicina pública en El Salvador y la capacidad del sistema para ofrecer soluciones tecnológicas de vanguardia a pacientes en situación de riesgo vital.

Según el propio hospital, el acceso a dispositivos como el Desfibrilador Automático Implantable representa una oportunidad de vida para quienes enfrentan enfermedades cardiovasculares complejas, consolidando al centro como referente nacional en cirugía de alta complejidad y atención integral.

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