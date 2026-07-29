La Justicia ordenó la apertura de los dispositivos de Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba: cuándo será y qué buscan

Pablo Laurta está detenido desde octubre de 2025

Guardar

La fiscalía de Concordia ordenó la intervención pericial sobre dispositivos electrónicos incautados en el marco de la causa por homicidio agravado que tiene como imputado a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba acusado de matar a su ex pareja, a su ex suegra y a un remisero que lo llevó hasta el lugar del hecho.

La pericia fue programada para el 3 de agosto en el Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Se trata de una etapa decisiva para investigar los mensajes, ubicaciones y archivos vinculados al crimen ocurrido el año anterior en Gualeguaychú.

PUBLICIDAD

El procedimiento apunta a esclarecer la posible participación del acusado y determinar comunicaciones o registros que puedan aportar datos para la instrucción judicial. En este sentido, la medida afecta siete teléfonos celulares, una notebook HP EliteBook, un disco rígido Toshiba de 1 TB y un pendrive Adata de 32GB, además de diez tarjetas SIM y un chip, todos incautados durante un allanamiento en el Hotel Berlín de Gualeguaychú el 12 de octubre de 2025, cuando fue detenido mientras se escondía junto a su hijo menor de edad, a quien había secuestrado.

La pericia la solicitó la fiscal Daniela Montangie y fue autorizada por la jueza de Garantías N°4, María Gabriela Seró. Para desarrollar la tarea, se designó al especialista Fernando Ferrari, quien llevará adelante la extracción de información con el objetivo de buscar mensajes de texto, chats en redes sociales como WhatsApp, Telegram y Twitter, fotos, videos, registros de llamadas, datos de geolocalización y archivos sincronizados entre dispositivos.

PUBLICIDAD

Pablo Laurta en la audiencia por su prisión preventiva en Entre Ríos

El período de análisis dispuesto en los celulares corresponde desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la fecha en que la policía secuestró los equipos, un mes y medio después.

En relación a la notebook, la orden abarca la investigación del historial de navegación, registros de búsqueda, datos de geolocalización y, de manera específica, cualquier actividad asociada al usuario @varonesuni2 en la red social X (antes Twitter) entre el 1 de enero de 2025 y el secuestro. Se trata de la cuenta que Laurta utilizaba.

PUBLICIDAD

Tanto el pendrive como el disco rígido deberán ser revisados en su totalidad para detectar archivos que puedan constituir pruebas relevantes.

La imagen de Pablo Laurta jugando con su hijo luego de asesinar a su mamá y su abuela en Córdoba

La resolución donde se definió la apertura de los dispositivos destaca que, si existiera alguna diferencia o desacuerdo durante el procedimiento, las partes tienen derecho a pedir una audiencia para resolver cualquier objeción. En la notificación oficial, la fiscalía precisó: “El perito interviniente deberá informar la fecha y hora de realización de la pericia, a fin de notificar a las partes, debiendo proceder con las formalidades de rigor y notificar a la Defensa los puntos a constatar y fecha, hora y lugar donde se realizará la misma”.

PUBLICIDAD

Dificultades técnicas

La pericia tendrá una complicación técnica y es que varios de los celulares requieren patrón de desbloqueo que no fue aportado, lo que podría demorar o dificultar el acceso a los datos. El dispositivo Multilaser y los modelos de las marcas Samsung, LG y Motorola presentan esa restricción.

La defensa, a cargo del abogado Augusto Diego Lafferriere, fue debidamente notificada y podrá designar un técnico de confianza para presenciar la extracción de datos, en línea con las garantías previstas en el Código Procesal Penal de la provincia.

PUBLICIDAD

Una vez realizado, el informe pericial deberá ser remitido por escrito a la Unidad Fiscal de Concordia o mediante correo electrónico a la dirección oficial de la fiscalía.

La instrucción original exige que la diligencia se complete en un plazo máximo de cinco días desde la recepción formal del oficio, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento. Esto quiere decir que para el viernes de la semana entrante ya tendría que estar resuelta.

PUBLICIDAD