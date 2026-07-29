Honduras vuelve al mercado avícola internacional tras superar brote de influenza aviar

Honduras controló el brote de influenza aviar en una granja comercial y avanza hacia la reactivación de sus exportaciones avícolas.

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Honduras avanza hacia la reactivación de sus exportaciones avícolas tras contener un brote de influenza aviar en una granja comercial. El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria informó que controló la presencia del virus en el sistema comercial de producción y ya inició gestiones para recuperar el intercambio con países compradores de la región.

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), informó que las acciones aplicadas en los últimos meses permitieron controlar la presencia del virus dentro del sistema comercial de producción avícola.

La respuesta incluyó muestreos constantes en granjas, seguimiento epidemiológico, rastreo de posibles casos y controles sanitarios para evitar que la enfermedad se extendiera a otras instalaciones productivas.

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El director general de Senasa, Rafael Rodríguez, dijo que el trabajo conjunto entre las autoridades y los productores permitió contener el brote registrado en una granja comercial.

“Podemos decir que tenemos controlada la enfermedad”, afirmó Rodríguez. Luego de la detección de casos en aves domésticas, se aplicaron los protocolos correspondientes para eliminar la presencia del virus en la unidad afectada.

Control y monitoreo

Además del control del brote en el sector comercial, las autoridades mantienen monitoreos epidemiológicos para detectar de manera temprana cualquier posible aparición de la enfermedad.

Senasa informó que las acciones aplicadas en el sistema comercial de producción avícola permitieron contener la presencia del virus.

Con una disminución progresiva de casos en aves silvestres, Honduras comenzó las gestiones para recuperar el intercambio comercial con los países compradores de la región.

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Para eso, las autoridades sanitarias preparan documentación técnica y epidemiológica que será presentada a los socios comerciales para demostrar que el sistema de producción nacional mantiene las condiciones requeridas de seguridad.

El proceso busca garantizar que la carne de pollo y los huevos hondureños puedan volver a ingresar a los mercados internacionales bajo los estándares establecidos por cada país, explicaron las autoridades.

Impacto en el sector y consumo interno

Según Senasa, las exportaciones de productos avícolas han mostrado crecimiento en los últimos años, por lo que la reapertura comercial representa una oportunidad para fortalecer el sector dentro de la economía agropecuaria nacional.

La industria avícola hondureña tiene un papel en la generación de empleos y en el abastecimiento de alimentos para la población, por lo que mantener la vigilancia sanitaria resulta clave para evitar nuevas afectaciones.

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Senasa informó que las acciones aplicadas en el sistema comercial de producción avícola permitieron contener la presencia del virus.

Senasa también aclaró que el consumo de carne de pollo y huevos provenientes de establecimientos autorizados no representa un riesgo para la población, debido a los controles aplicados durante todo el proceso productivo.

La recuperación del comercio avícola representa un alivio para productores que dependen de la estabilidad de los mercados externos y de la continuidad de las cadenas de suministro. Una interrupción prolongada en las exportaciones puede generar efectos en la planificación de las empresas, la colocación de excedentes de producción y la relación comercial con compradores internacionales que exigen altos estándares sanitarios.

Mantener un sistema de vigilancia activo será clave para conservar la confianza internacional, ya que los mercados avícolas suelen tomar decisiones comerciales con base en la capacidad de cada país para prevenir, detectar y responder rápidamente ante enfermedades que afectan a las aves.

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