Crimen y Justicia

Cayó una red de viudas negras que operaba en Puerto Madero: el peligroso sedante que utilizaban con sus víctimas

Agentes de la Policía de la Ciudad arrestaron a tres integrantes de la banda en San Justo, La Matanza. El caso que derivó en sus detenciones

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Cayó una red de viudas negras que operaba en Puerto Madero: tres mujeres detenidas

Tres mujeres que integraban una banda de viudas negras, la cual solía operar en el barrio porteño de Puerto Madero, fueron detenidas días atrás en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza. Tras una minuciosa investigación que se extendió por unos 10 meses, personal de la Policía de la Ciudad halló los escondites de las sospechosas de haber drogado y robado a al menos dos hombres.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho que derivó en las detenciones de las viudas negras ocurrió el 1° de agosto pasado, cuando los damnificados concurrieron al casino de Puerto Madero. Luego de retirarse del lugar, alrededor de las 2 de la madrugada, conocieron a tres mujeres con las que entablaron una conversación y compartieron unas latas de cerveza.

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En ese contexto, una de las víctimas comenzó a sentir ardor en la boca y síntomas compatibles con intoxicación, pero las asaltantes no acusaron recibo y le dijeron que seguramente se debía a un producto labial. Pero el hombre comenzó a sentirse descompensado y con signos de ebriedad, por lo que accedió a trasladarse junto a ellas a su domicilio, ubicado en el barrio de Villa Crespo, en un vehículo solicitado mediante una aplicación.

Una vez que llegaron a destino, uno de los damnificados se retiró a dormir y las mujeres se quedaron con su compañero, que poco tiempo después perdió el conocimiento y se quedó dormido.

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Al despertar al día siguiente, el hombre constató que las mujeres ya no estaban en su casa y que le habían robado distintas pertenencias, entre ellas dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal, el teléfono celular, una consola de videojuegos, una computadora portátil, cámaras digitales, joyas, prendas de vestir y calzado.

Tras recibir la denuncia del hecho, personal de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad inició una investigación en el mes de enero por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la jueza María Provítola, para dar con el paradero de las tres sospechosas.

Cayó una red de viudas negras que operaba en Puerto Madero: tres mujeres detenidas
Las tres sospechosas fueron detenidas en San Justo, partido de La Matanza.

Al cabo de las tareas investigativas realizadas para establecer los domicilios vinculados a las mujeres investigadas, entre ellas el análisis de datos provenientes de la aplicación, la intervención de abonados telefónicos asociados a su entorno, y el análisis patrimonial y financiero mediante requerimientos a entidades bancarias, plataformas de pago y redes sociales, los agentes lograron identificar cuentas activas y movimientos en comercios y estaciones de servicio cercanos a sus lugares de residencia.

Con las pruebas recolectadas hasta ese entonces, los investigadores pudieron individualizar a las sospechosas, establecieron sus domicilios actuales y corroboraron que ambas vivían en ellos. Así, la jueza Provítola solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento, detención y secuestro de material probatorio.

Cayó una red de viudas negras que operaba en Puerto Madero: tres mujeres detenidas
Parte de lo secuestrado en uno de los domicilios.

El lunes 23 de febrero, minutos antes de la medianoche, personal de la Policía porteña montó operativos simultáneos en los domicilios de las sospechosas, en la localidad bonaerense de San Justo, y concretó las detenciones de Selena Belén Izaguirre, de 22 años, y Nicole Gesa, de 23.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, ocho sobres transparentes que contenían un polvo de colores rosa y celeste, y una tableta de Clotiapina, un fármaco antipsicótico y sedante que, según el Vademécum de Argentina, es indicado por los profesionales de la salud para psicopatías agudas o crónicas, cuadros de esquizofrenia y la fase maníaca de la enfermedad maníaco-depresiva, entre otros diagnósticos.

Entre sus efectos adversos, la Clotiapina puede provocar visión borrosa, hipotensión, constipación, mareos, somnolencia, sequedad de boca y congestión nasal.

Cayó una red de viudas negras que operaba en Puerto Madero: tres mujeres detenidas
En uno de las viviendas de las viudas negras, los investigadores hallaron una tableta de Clotiapina y sobres que contenían un polvo de colores rosa y celeste.

Ya con dos de las viudas negras arrestadas, los investigadores se enfocaron en identificar a la tercera sospechosa, sobre quien ya pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

Al continuar con los trabajos de campo, los agentes lograron determinar que la prófuga podría ocultarse en el barrio de Isidro Casanova, también en el ámbito del municipio de La Matanza. En ese contexto, se dispuso una vigilancia discreta en la zona hasta que el pasado 2 de junio los detectives divisaron a la imputada en la interseccion de la calle 8 y el Edificio 14, eb el barrio 20 de Junio de San Justo.

Solange Fernanda Zanco, de 30 años, fue arrestada en el lugar por personal de la comisaría Centro 2ª de Isidro Casanova de la Policía Bonaerense que colaboró en el operativo y luego trasladó a la imputada a dicha dependencia.

Izaguirre, Gesa y Zanco permanecen detenidas, todas imputadas por robo bajo la modalidad viuda negra.

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