Crimen y Justicia

La Aduana retuvo mercadería por más de $500 millones en un operativo sobre la Ruta 14

El despliegue simultáneo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en Entre Ríos y Corrientes derivó en la interdicción de 306 encomiendas y 23 pallets con presunta infracción de ingreso

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Operativo de la Aduana en Ruta 14

Un operativo simultáneo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la Ruta Nacional 14 derivó en la interdicción de 306 encomiendas y 23 pallets con mercadería presuntamente ingresada en infracción, valuada en más de $500 millones. El procedimiento se desplegó de forma coordinada en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, con intervención de las Direcciones Regionales Aduaneras Hidrovía y Noreste.

El operativo abarcó el control de siete transportes de carga con origen en Clorinda, Posadas, Bernardo de Irigoyen e Iguazú. Tras el análisis de la documentación de cada vehículo, tres de los camiones fueron sometidos a controles no intrusivos mediante equipos de escaneo. Las imágenes obtenidas revelaron indicios compatibles con mercadería de los rubros perfumería, electrónica, indumentaria y cigarrillos electrónicos.

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Operativo de la Aduana en Ruta 14
Operativo de la Aduana en Ruta 14

La totalidad de las encomiendas y pallets interdictos pertenecían a transportes de la empresa Vía Cargo con destino final en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mercadería permanecerá bajo custodia hasta que sea abierta, verificada y valuada para determinar con exactitud su cantidad y naturaleza, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales.

La intervención de la Justicia Federal amplió el alcance del procedimiento. A pedido de la Fiscalía interviniente, un juez federal ordenó el secuestro de uno de los vehículos inspeccionados y de los teléfonos celulares de sus choferes. Los conductores quedaron supeditados a la causa, aunque el comunicado oficial no precisó si fueron detenidos o simplemente imputados.

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El operativo se enmarca en los controles que ARCA lleva adelante sobre los corredores viales del noreste del país, una región con alta actividad de tráfico de mercadería proveniente de zonas francas y pasos fronterizos con Paraguay y Brasil. La Ruta 14 conecta esos puntos de ingreso con el área metropolitana de Buenos Aires y es uno de los ejes de mayor volumen de carga del país.

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