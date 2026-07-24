Crimen y Justicia

Insólita condena a un asesino: mató a golpes a un hombre y le dieron 3 años y medio de prisión

Se trata de Hugo Daneri (27), uno de los acusados de asesinar a Walter Teves durante una pelea en 2024. La víctima estuvo en coma 651 días. El hermano del condenado, menor de edad al momento del hecho, también está imputado

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Así fue cómo golpearon a Walter en 2024

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó a tres años y seis meses de prisión a Hugo Daneri (27), un joven acusado de asesinar a golpes a Walter Teves, un hombre de 48 años, durante una pelea en 2024 en la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown. La víctima estuvo 651 días en coma.

El trágico final de Walter comenzó en septiembre de 2023, cuando protagonizó una discusión de tránsito con dos hermanos sobre la Ruta 210, en Alejandro Korn. De acuerdo con la investigación y el relato de la propia familia, Daneri y su hermano, un joven que tenía 17 años al momento del hecho y que también será juzgado por el asesinato, acusaron a Teves de haberles tocado el auto.

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El hombre lo negó y tuvieron un breve intercambio, en el que uno de los hermanos Daneri, lo amenazó. “Sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver", le dijo a Teves, de acuerdo con el relato que dio la esposa de la víctima en aquel momento.

walter teves asesinado a golpes en glew en 2024
Walter tenía 48 años

Los dos hermanos, que vivían cerca de la casa de la familia Teves, en Glew, comenzaron a hostigar al hombre y a molestar a la hija menor, Rosario, de 22. La situación se hizo insostenible hasta que el 23 de marzo, al encontrarse nuevamente con ellos frente a un comercio de Glew, decidió enfrentarlos.

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La pelea, en plena calle, quedó registrada por una cámara de seguridad. Allí se ve cómo el primero en lanzar un golpe fue Teves. De inmediato, los dos Daneri comenzaron a pegarle. Walter, hizo lo que pudo, pero el enfrentamiento con ambos fue mucho para él.

Te hiciste el poronga y te tuviste que comer los mocos” y “prendé la cámara que va a haber una pelea” habrían sido las frases que usaron para molestarlo, de acuerdo a lo relatado por el abogado familiar, Abelardo Tavira.

Teves recibió un golpe en el rostro que lo derribó y luego fue pateado repetidamente en el cuerpo y la cabeza, lo que le provocó un daño neurológico irreversible. La víctima fue hospitalizada y permaneció internada en diferentes centros médicos durante 651 días hasta su muerte, el 3 de enero de 2026.

La familia lo despidió el 10, con un cortejo fúnebre que finalizó en el cementerio Parque Eterno, en el barrio de Don Orione, partido de Almirante Brown.

Una condena vergonzosa

Daneri finalmente fue hallado culpable por los jueces Los jueces Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya del delito de homicidio preterintencional agravado por la participación de un menor.

walter teves asesinado a golpes en glew en 2024
Teves estuvo en coma 651 días

Esta calificación fue considerada mucho menos grave que la impulsada por la fiscal del juicio, Viviana Giorgi, quien había solicitado 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual agravado. El hermano menor de los Daneri será juzgado en un Tribunal de Menores a pesar de ya ser mayor.

“Esto es lo que vale quitarle la vida a mi hermano en este país. Tres años y unos meses, eso vale. Una vergüenza la Justicia que tenemos”, escribió Rocío, la hermana de la víctima, en su perfil de Facebook.

El abogado Tavira y su socia Silvia Medina, habían pedido que sea condenado por el mismo delito y de manera subsidiaria ocho años por “homicidio preterintencional”. La familia adelantó que no apelará la sentencia para no revivir el proceso.

Daneri, en tanto, seguirá en su casa con prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme. Sus defensores, en tanto, sí analizan apelar la sentencia.

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