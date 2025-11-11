Mataron a un joven a la salida de un boliche en Neuquén y su asesino presenta heridas provocadas con un machete

Gustavo Amaro Villar Santos, de 27 años, la víctima (LMNeuquén)

Gustavo Amaro Villar Santos, un joven de 27 años, fue asesinado de un balazo en la localidad de Picún Leufú, en Neuquén, durante la mañana del sábado, mientras que el presunto atacante permanece internado bajo custodia policial en el hospital de Cutral Co.

Su madre, Mary Villar, relató en redes sociales que su hijo “venía del boliche en busca de su moto para irse a trabajar, y al salir del portón, una persona le disparó a quemarropa”.

La intervención policial se activó a las 8:03, tras un llamado a la Comisaría Novena que alertó sobre una pelea en la vía pública entre dos hombres.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo y, a pocos metros, a otro individuo que intentaba alejarse de manera disimulada. Este último portaba un arma de fuego y un arma blanca. Estaba gravemente herido. De esta manera, fue demorado sin oponer resistencia, según detalló el medio local LM Neuquén.

El personal médico trasladó de inmediato al herido al hospital local, pero durante el trayecto hacia el hospital de Cutral Co, el médico de guardia constató que el joven había fallecido.

La Fiscalía de Cutral Co y la Policía del Neuquén desplegaron un operativo para preservar la escena, que abarcó un tramo de 150 metros desde la vivienda de los padres de la víctima hasta la intersección de Sarmiento y Avenida Maestro Sosa. En ese sector, los investigadores recolectaron indicios relevantes, entre ellos un arma de fuego tipo recortada y un cuchillo pertenecientes al sospechoso demorado, así como un machete que portaba la persona hallada en la vía pública.

La autopsia, solicitada por los fiscales Gastón Leotard y Matías Alonso, determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una lesión de arma de fuego en el abdomen. Este resultado fue clave para orientar la investigación, que continúa bajo la supervisión de la fiscalía.

El presunto autor del disparo, un hombre de 38 años oriundo de Santo Tomás, también resultó herido durante el enfrentamiento. Velázquez confirmó que “presentaba lesiones en ambas extremidades superiores producto de los machetazos que había recibido”.

El hospital local de Picún Leufú donde el atacante se encuentra internado con custodia policial (LMNeuquén)

Debido a la gravedad de las fracturas en ambos brazos, fue sometido a una cirugía y permanece internado en el hospital de Cutral Co bajo custodia policial.

Durante las diligencias, la Policía localizó a varios testigos del ataque, quienes aportaron información relevante a pedido de la fiscalía. Mientras tanto, el cuerpo de Santos será entregado a su familia para el sepelio, en tanto las autoridades continúan con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

Discutió con su pareja y la mató: arrojó su camioneta por un barranco

Un hombre de 39 años fue detenido e imputado por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández en la Ruta Provincial 13 de Neuquén, tras precipitar una camioneta por un barranco el domingo. El hecho, que en un principio fue considerado un accidente, cambió de carátula luego de que testigos informaran sobre una discusión violenta entre la pareja minutos antes del siniestro.

La fiscal Laura Pizzipaulo sostuvo que el acusado, identificado como A. R., “colocó la camioneta en marcha, aceleró y la dirigió deliberadamente hacia el precipicio”, tras ordenar a los dos trabajadores que los acompañaban que descendieran del vehículo. La víctima, que no llevaba el cinturón de seguridad, fue expulsada del habitáculo y hallada con múltiples fracturas, aun con vida, pero falleció camino al hospital de Zapala.

Durante la audiencia del lunes, la jueza de garantías Bibiana Ojeda aceptó la imputación por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, y dispuso dos meses de prisión preventiva para el acusado, al considerar el riesgo de fuga y la posibilidad de que influya sobre los testigos, uno de los cuales es menor de edad.

La investigación reveló que la noche anterior al hecho, tras consumir alcohol en una cabaña de Moquehue, A. R. agredió físicamente a López Fernández, quien logró escapar y pedir ayuda a los trabajadores, llegando a comunicarse con su hermano para alertar sobre la situación. Horas después, el agresor la convenció de subir nuevamente a la camioneta con la promesa de regresar a Cutral Co.

La defensa del imputado argumentó que se trató de “un accidente” y solicitó la recalificación a “homicidio culposo”, alegando que él también resultó herido. El tribunal rechazó este pedido y respaldó la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que “no fue un accidente ni un impulso momentáneo. Hubo planificación, agresiones previas y una clara intención de matar”.

El caso se enmarca en un contexto de violencia de género sostenida, con antecedentes de agresión física y psicológica. Las pericias mecánicas y los testimonios serán clave para reconstruir los momentos previos a la caída.