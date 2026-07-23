Crimen y Justicia

Quién es el ciudadano polaco con pedido de captura internacional por el femicidio de Luciana Ojeda en Córdoba

Tiene 45 años y era la tercera vez que viajaba a Argentina para visitar a Luciana Ojeda. Familiares de la joven asesinada lo describieron como “una persona violenta, controladora y con problemas de alcohol”

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En uno de los perfiles atribuidos a Korzeniecki en redes sociales se lo observa posando con una escopeta
En uno de los perfiles atribuidos a Korzeniecki en redes sociales se lo observa posando con una escopeta

Jan Korzeniecki tiene 45 años y es de nacionalidad polaca. Sobre él pesa orden de captura internacional por el femicidio de Luciana Ojeda, la mujer de 36 años con quien estaba en pareja desde hace diez meses y que fue hallada muerta en su departamento de Nueva Córdoba hace una semana.

Familiares de la víctima lo describieron como un hombre “violento”, “controlador” y con problemas de alcohol.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, Korzeniecki, acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género, convivía con Ojeda desde principios de julio.

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De acuerdo con lo informado por el medio local ElDoce, el sospechoso había llegado a Córdoba el lunes 6 de julio. La familia de Luciana indicó que era la tercera vez que Korzeniecki viajaba a la ciudad para visitarla. Además, detallaron que ambos se conocieron a través de redes sociales y que la primera vez el acusado viajó al país de sorpresa para conocerla en persona.

En esta última visita, ambos se instalaron en un departamento ubicado en la calle Ituzaingó al 700, donde planeaban quedarse un mes. Según relataron sus familiares, luego tenían previsto mudarse a una vivienda de la zona de Argüello.

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Luciana Ojeda fue hallada muerta en un departamento ubicado en la calle Ituzaingó al 700
Luciana Ojeda fue hallada muerta en un departamento ubicado en la calle Ituzaingó al 700

Tanto el hermano como la hermana de Luciana coincidieron en que Korzeniecki era un hombre violento. Por un lado, Luciano sostuvo que el acusado ya había protagonizado otros episodios de violencia familiar. Según relató, en una ocasión, mientras se encontraba en estado de ebriedad, agredió de un golpe de puño en el pecho a un familiar.

En diálogo con La Voz, mencionó que días antes del crimen el sospechoso irrumpió en una vivienda y rompió con un martillo pertenencias de Luciana, entre ellas su teléfono celular. También afirmó que una compañera de trabajo declaró ante la Justicia que la mujer le contó que había sido golpeada por Korzeniecki y que presentaba lesiones en los brazos.

Por su parte, Claudia, hermana de la víctima, describió al prófugo como una persona “que quería dominar y controlar todas las situaciones de la vida” de Ojeda. Además, reveló que tras el episodio de violencia registrado días antes del femicidio, su hermana le dijo: “Terminamos, me bloqueó. No va más esta relación, yo quiero estar tranquila”.

“La veía muy afligida, muy perturbada con esta relación que era muy de idas y vueltas”, expresó Claudia. Y agregó: “Yo no estaba de acuerdo, pero le dije que iba a acompañarla en todo y que no la iba a desamparar en ningún momento”.

En uno de los perfiles atribuidos a Korzeniecki en redes sociales se lo observa posando con una escopeta, aparentemente utilizada para actividades de caza.

Femicidio Córdoba
Ojeda y Korzeniecki mantenían una relación desde hacía 10 meses

El femicidio de Luciana Ojeda

La mujer de 36 años fue hallada sin vida el pasado miércoles 15 de julio en el departamento donde convivía con Korzeniecki, en el barrio Nueva Córdoba. Según pudo saber Infobae, el acusado y el encargado del edificio alertaron a la Policía y al servicio de emergencias sobre lo ocurrido. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron salvarle la vida.

En un primer momento, el caso comenzó a investigarse como una “muerte de etiología dudosa”. Sin embargo, los primeros resultados de la autopsia, junto con otras medidas de prueba incorporadas a la causa, llevaron a la Justicia a recalificar la causa como un femicidio y a ordenar la captura nacional e internacional de Korzeniecki.

Ojeda contaba con un botón antipánico por una denuncia de violencia de género contra una ex pareja. Aunque inicialmente trascendió que la Policía había acudido al departamento porque el dispositivo se activó, luego se estableció que fueron los propios efectivos quienes lo accionaron durante el procedimiento para verificar su funcionamiento.

La investigación la lleva adelante el fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno.

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