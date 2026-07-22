Crimen y Justicia

Son de Córdoba y viajaban a Junín a robar con inhibidores de señal: cayeron tras volcar durante una persecución

Los ladrones apuntaban a objetos personales guardados en autos estacionados en la vía pública. En el coche donde se movilizaban la policía encontró dinero, aparatos electrónicos y otras pruebas relacionadas con la causa

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Los sospechosos son oriundos de Córdoba y cometían los robos en Junín

Sergio Daniel Pino es oriundo de la ciudad de Córdoba y tiene 46 años y un largo historial laboral, con antecedentes en el rubro de la construcción, el servicio de limpieza de edificios y en una firma de productos alimenticios, entre otros. José Gabriel Ramírez, de 44 años, es vecino de Villa Carlos Paz y no cuenta con empleos en blanco registrados.

Sus perfiles en organismos públicos no parecen de personas vinculadas al delito. Sin embargo, ambos terminaron detenidos anoche después de una persecución, choque y vuelco en la ciudad bonaerense de Junín. La Policía los buscaba por robar cosas de vehículos estacionados usando inhibidores de señal.

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Detuvieron a dos delincuentes que robaban vehículos con inhibidores
Los sospechosos tras ser detenidos

El operativo surgió luego de tres robos de autos y camionetas en distintos puntos de Junín ocurridos en el último tiempo. Los investigadores revisaron cámaras de seguridad y comunicaciones y cruzaron datos de campo para ubicar a los sospechosos, que siempre se movilizaban en un Renault Megane.

Según determinaron los agentes de la DDI local, ambos viajaban especialmente desde la provincia de Córdoba para robar en la ciudad. Y se quedaban varios días hasta lograr su objetivo. La particularidad es que siempre paraban en el mismo hospedaje.

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Detuvieron a dos delincuentes que robaban vehículos con inhibidores
Las cámaras de seguridad resultaron claves para identificar la vestimenta de los ladrones

La lista de robos suma una notebook de una Toyota Hilux, dinero y documentos bancarios de una Chevrolet S10 y una pistola calibre 9 mm de otra Toyota Hilux. Para abrir los rodados, usaban el equipo que bloquea la señal de las llaves electrónicas.

Tras identificarlos, anoche, los policías detectaron la presencia del auto buscado y empezaron a seguirlo en la zona de Azcuénaga y Córdoba. El conductor aceleró y escapó; hubo una persecución a alta velocidad hasta Avenida San Martín y R. Rojas, donde el coche volcó.

Tanto Pino como Ramírez salieron ilesos y quedaron aprehendidos en el lugar. Fueron revisados por personal del SAME y no necesitaron traslado al hospital.

Detuvieron a dos delincuentes que robaban vehículos con inhibidores
Los elementos secuestrados

El Renault Megane fue secuestrado al igual que todos los elementos vinculados a los hechos que había en su interior: un handy inhibidor, dos teléfonos celulares, tres pendrives, más de un millón de pesos y también la ropa que usaban, coincidente con la utilizada por los delincuentes captados por cámaras de seguridad durante los robos.

Detuvieron a dos delincuentes que robaban vehículos con inhibidores
Los acusados fueron notificados de la causa en su contra

El fiscal Darío Reynoso, de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Junín, dispuso que ambos queden notificados por hurto agravado mediante inhibidor de señal, encubrimiento, atentado y resistencia a la autoridad. Próximamente serán indagados.

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