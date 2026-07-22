Capturaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando era menor de edad

El sospechoso fue capturado por efectivos de la DDI La Plata

La Policía Bonaerense detuvo en la ciudad de Berisso a J. G., un hombre de 53 años acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando era menor. El caso se inició casi tres años atrás, cuando la víctima le contó a su tía sobre los hechos. El aprehendido será indagado en las próximas horas.

La investigación estuvo a cargo de la Sub DDI Berisso y la DDI La Plata, con intervención de la UFIJ N° 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, y el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Federico Atencio.

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Todo comenzó el 5 de septiembre de 2023, cuando una mujer de 30 años advirtió que su sobrina de 17, bajo su guarda temporal por episodios de violencia en el entorno familiar, comenzó a negarse a visitar la casa de su padrastro.

Ante la insistencia, la adolescente confesó que el acusado la sometía a abusos sexuales, motivo por el cual se radicó una denuncia. El Ministerio Público Fiscal dispuso entonces la realización de distintas tareas investigativas, entre ellas la toma de testimonios y la declaración de la víctima en Cámara Gesell.

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Personal de la DDI La Plata montó un operativo de vigilancia para localizar al sospechoso

Con los elementos reunidos, el 16 de abril de 2026, el MPF solicitó la detención del hombre de 53 años. Sin embargo, la captura no se concretó en ese momento, ya que el sospechoso dejó de frecuentar sus lugares habituales.

En las últimas horas, tras profundizar las tareas de inteligencia, los investigadores establecieron que el acusado podría encontrarse en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 18 y 150 de Berisso. Los agentes montaron una vigilancia discreta en la zona y, luego de varias horas de observación, detectaron la salida de un individuo cuyas características coincidían con las del acusado. Al interceptarlo en la vía pública, confirmaron su identidad y procedieron a detenerlo.

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El Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento y dispuso el traslado del aprehendido, acusado de abuso sexual agravado. El hombre quedó a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado.

El hombre de 53 años está acusado de abuso sexual agravado

Horas antes, un hombre de 23 años fue condenado a seis años y ocho meses de prisión en Vera, Santa Fe, por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en Calchaquí. El agresor, identificado como E.A.C., cometió los hechos en reiteradas ocasiones mientras la víctima cursaba la educación primaria y concurría al domicilio donde él vivía con su madre, quien la cuidaba. El caso fue impulsado por la fiscal Paula Prieto del Ministerio Público de la Acusación. El fallo se dictó tras un juicio oral en el que resultó clave la declaración de la víctima en Cámara Gesell.

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La situación se conoció en agosto de 2024, cuando la niña reveló los abusos en la escuela. El equipo socioeducativo realizó la denuncia formal, lo que dio inicio a la investigación penal. El juez Martín Gauna Chapero dictó la sentencia tras considerar acreditada la acusación. La fiscal indicó que aguardarán los fundamentos del fallo para definir los pasos procesales a seguir.