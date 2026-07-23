Irán amenazó con atacar a Estados Unidos y a los países que respalden nuevas ofensivas contra su territorio: “Ojo por ojo”

Maqueta de un misil iraní mostrada en Teherán durante un alto el fuego entre Washington y Teherán, en una imagen de archivo de abril de 2026 (REUTERS)

El régimen de Irán elevó este miércoles el tono de sus amenazas contra Estados Unidos al asegurar que responderá a cualquier nuevo ataque sobre su territorio y que extenderá las represalias a los países que colaboren con Washington. Las advertencias fueron formuladas por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, el alto mando militar conjunto y otras figuras iraníes, que también anticiparon posibles acciones contra infraestructuras energéticas y rutas estratégicas de la región si se producen nuevas ofensivas estadounidenses.

Araghchi dejó claro que Teherán aplicará una respuesta militar frente a cualquier agresión. En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que la estrategia del régimen se basa en la reciprocidad.

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“Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo”, escribió el jefe de la diplomacia iraní.

El ministro agregó que cualquier ataque contra territorio iraní, incluidas instalaciones de infraestructura, provocará una respuesta inmediata.

“Cualquier agresión contra Irán, incluida nuestra infraestructura, obligará a una respuesta poderosa y decisiva”, afirmó.

Araghchi fue más allá al advertir que la reacción del régimen no se limitaría al país que ejecutara una eventual ofensiva. Según indicó, cualquier Estado que facilite apoyo militar, logístico o de otra naturaleza será considerado parte del conflicto.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, durante una visita al Kremlin en Moscú (AP/Archivo)

“Quienes contribuyan a esa agresión, cualquiera que sea el tipo de apoyo, también serán considerados objetivos legítimos”, aseguró.

Las declaraciones coincidieron con un nuevo pronunciamiento del alto mando militar conjunto iraní, que advirtió que las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra instalaciones iraníes podrían provocar una escalada regional.

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Según el mando militar, cualquier decisión de Washington de atacar infraestructura iraní ampliaría el conflicto más allá de las actuales zonas de combate.

Las fuerzas armadas iraníes también afirmaron que, si Estados Unidos ejecuta nuevas operaciones militares, el régimen bloqueará el flujo de petróleo que atraviesa el Golfo y dirigirá ataques contra instalaciones petroleras, gasíferas, eléctricas y otras infraestructuras económicas consideradas estratégicas en la región.

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní y uno de los principales negociadores del régimen, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que la seguridad regional dependerá de la evolución del enfrentamiento con Estados Unidos.

“En una región donde nosotros no vendemos petróleo, nadie venderá petróleo”, escribió Ghalibaf en la red social X.

El dirigente añadió que, si Irán considera amenazada su seguridad, tampoco existirán garantías para las infraestructuras energéticas de otros países.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán, participa en una sesión del Legislativo en Teherán (EP/Archivo)

“Si nuestra seguridad no está garantizada, ninguna infraestructura estará segura”, afirmó.

Ghalibaf también insistió en que el estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal elemento de presión del régimen frente a Washington.

“El estrecho de Ormuz no volverá a las condiciones previas a la guerra”, sostuvo.

Ese paso marítimo constituye una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Antes del inicio del conflicto actual, aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados a nivel internacional transitaban por ese corredor marítimo.

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Las advertencias iraníes fueron acompañadas por nuevas declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, quien se reunió en Teherán con embajadores y encargados de negocios de 25 países europeos para exponer la posición oficial del régimen.

Tras ese encuentro, el funcionario aseguró que Irán responderá militarmente a cualquier nueva ofensiva.

“En esta nueva ronda de agresión militar también defenderemos resueltamente nuestra patria y nuestros intereses nacionales”, afirmó.

Gharibabadi sostuvo además que, a juicio del régimen iraní, las operaciones estadounidenses no han producido resultados estratégicos.

“Estas guerras no han creado ganancias estratégicas para Estados Unidos y solo ponen en peligro la paz y la seguridad regional y mundial”, declaró.

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Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera de Irán en la plaza del Imán Huseín, en Teherán (REUTERS/Archivo)

El viceministro también dirigió críticas hacia varios gobiernos europeos que, según Teherán, permitieron el uso de su territorio para apoyar operaciones militares estadounidenses contra Irán.

De acuerdo con Gharibabadi, esos países deben ser considerados “entre los agresores”, mientras reclamó que Europa actúe como “la fuerza impulsora de la diplomacia, no un seguidor del poder del agresor”.