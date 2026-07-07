Mataron a golpes a una jubilada en Córdoba: su cuerpo estaba debajo de la cama y las llaves de gas estaban abiertas

El cuerpo fue encontrado en una casa ubicada en la calle Uritorco al 3600, en el sur de la ciudad de Córdoba

La Policía de la provincia de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal investigan por estas horas el violento y misterioso crimen de Cristina Trejo, una mujer de 84 años que fue hallada sin vida en su casa del barrio Ameghino, al sur de la capital provincial. Según los primeros datos, la víctima presentaba golpes en la nuca.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el cadáver de la mujer fue encontrado durante el fin de semana en una vivienda ubicada en la calle Uritorco al 3600. Un vecino, preocupado por no tener noticias de la mujer desde el viernes y alertado por un fuerte olor a gas, realizó un llamado al 911.

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Al llegar, los bomberos notaron que la puerta estaba completamente cerrada y debieron acceder a través de una ventana. Una vez adentro, se encontraron con el horror: el cadáver de Cristina estaba debajo de una cama y presentaba golpes en la nuca.

De acuerdo con lo que trascendió en medios locales cordobeses, había manchas de sangre tanto en la habitación donde se halló el cuerpo como en otra contigua.

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Según las fuentes consultadas por este medio, hubo un dato que llamó la atención de los investigadores: cuando inspeccionaron el lugar, las autoridades no observaron signos evidentes de desorden ni de que la vivienda hubiera sido revuelta, por lo que aún intentan reconstruir lo que pasó. El caso está a cargo del fiscal Víctor Chapero.

Qué se sabe de la mujer asesinada

Las fuentes señalaron que el celular de la víctima fue el único objeto que no fue encontrado por la Policía. Respecto a la mujer, este medio supo que la mujer era reconocida en el barrio por su solidaridad y su costumbre de asistir a personas en situación de calle con alimentos y ayuda. Vivía sola y por el momento, sólo lograron localizar a una hermana que vive en Buenos Aires.

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Hasta hace algún tiempo, Cristina trabajaba para una fundación dedicada a la ayuda de personas en situación vulnerable.

“La mujer trabaja en una fundación con la que habitualmente tenía el costumbre de hacer pasar gente a darle de comer o darle cosas”, dijo la fuente, aunque aclaró que por el momento no se sospecha que el crimen esté vinculado con su actividad solidaria en ese lugar. “Por supuesto que alguien pasó y le pegó un golpe en la cabeza”, remarcó.

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En cuanto a las causales de muerte, las fuentes aclararon que todavía resta por conocer el resultado de la autopsia, más allá de que se observaron los golpes en la nuca de la víctima.

Leandro, el vecino que alertó a las autoridades, relató a Cadena 3 que “desde el miércoles no tenían noticias de la mujer”.

Además, describió a Cristina como “totalmente amigable”, destacando la relación cercana que mantenía con los vecinos. “Nos ayudábamos, nos queríamos. Ella estaba en contacto con nosotros”, agregó.

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