Crimen y Justicia

Estafa piramidal en Parque Leloir: el extraño vínculo con un hotel premium y la mafia de los contenedores

Ya son nueve los damnificados identificados en la causa que investiga un esquema Ponzi por más de un millón de dólares. Qué declaró el único detenido y cómo avanza la investigación

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Hombre de traje y corbata, con nombre Juan Ignacio Lombardo y cargo. A su derecha, otro hombre en camiseta Everlast frente a un banner de la Policía de Buenos Aires
Juan Ignacio Lombardo y Elías Gómez

Ahí, donde la opulencia, el alarde y el lujo son parte del paisaje, Juan Ignacio Lombardo y Elías Ángel Gómez establecieron su oficina. Y, para no desentonar, también ostentaban vehículos de alta gama y supuestos contactos en esa “hoguera de las vanidades”, que, según fuentes judiciales, rodeaba el ambiente en el que se movían, en el corazón de Parque Leloir.

Específicamente, atendían a sus clientes en una de las unidades exclusivas de “Parque Thays”, un polo gastronómico y comercial de la zona oeste que fue promocionado como “La Cariló del Conurbano”. Ahora son investigados por una estafa millonaria al estilo Ponzi.

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Tarjetas de presentación de Lombardo
Tarjetas de presentación de Lombardo

De acuerdo con la investigación, en manos del fiscal Lucio Rivero, “Avalon Capital Futures Investments” -la firma de Lombardo y Gómez- ocupaba la oficina N° 412 del Edificio Cifres, del complejo ubicado sobre la calle Martín Fierro al 3300.

A esa oficina eran citadas las víctimas que confiaban su dinero a la dupla con promesas incumplidas de ganancias mensuales extraordinarias, gracias al negocio de la soja y las criptomonedas.

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Además, se comprometían, por contrato, a la devolución total del efectivo que les fuera entregado, en un plazo determinado. Algo que, según los denunciantes, nunca ocurrió.

Lombardo tiene pedido de captura
Lombardo tiene pedido de captura

De acuerdo con los testimonios, Lombardo se presentaba como director de Administración y Finanzas de la Cámara de Comercio del Mercosur. Sin embargo, la institución aseguró que nunca integró sus autoridades y advirtió en sus redes sociales oficiales que terceros utilizaban su nombre y su logo para hacerse pasar por directivos o colaboradores.

De esta manera, se investiga una maniobra que habría generado un perjuicio de más de 1 millón de dólares. Ese monto podría aumentar a medida que se incorporan nuevas denuncias al expediente que tiene como único detenido a Gómez, que es abogado.

Hay otro dato que, aunque no pudo ser corroborado por los investigadores, circula entre quienes siguen de cerca el expediente: los sospechosos habrían prometido capital a los desarrolladores de un hotel premium de la cadena internacional Hilton dentro del Parque Thays, un pacto que tampoco habrían cumplido.

Los contratos secuestrados en las oficinas de "Avalon"
Los contratos secuestrados en las oficinas de "Avalon"

La construcción del hotel fue anunciada en julio de 2018 y, aunque la inauguración estaba prevista para 2021, la pandemia demoró el proyecto. Actualmente continúa en construcción y contará con 72 habitaciones, centro de convenciones, spa, piscinas, gimnasio y restaurante.

Según le dijo Lombardo a uno de los clientes a los que habría estafado, en 2023, Avalon Capital se iba a mudar a una de las oficinas del Hilton, una afirmación que los investigadores analizan para comprobar si existió algún vínculo entre los sospechosos y el emprendimiento.

Boca a boca, contratos sin valor y una máquina de contar billetes: cómo funcionaba la estafa piramidal de Parque Leloir
Una imagen de Lombardo contando dinero en las oficinas del lujoso complejo de Parque Leloir

El antecedente judicial de Lombardo

Pero ese no es el único antecedente que figura en la trayectoria de Lombardo. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que también estuvo imputado en la megacausa conocida como la “mafia de los contenedores”, que investigó una organización dedicada a ingresar mercadería de contrabando al país mediante falsas mudanzas de argentinos que regresaban desde Miami.

Según la instrucción del juez federal Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N°6, la banda utilizaba la identidad de los repatriados para aprovechar un régimen aduanero exento de gravámenes e introducir de manera ilegal productos destinados a su comercialización, con documentación presuntamente apócrifa y la supuesta participación de funcionarios aduaneros. Por ese expediente fueron procesados ocho integrantes de la organización y se ordenaron embargos millonarios.

Lombardo, sin embargo, no llegó a juicio porque extinguió la acción penal tras acogerse al régimen previsto por la Ley 27.743 de Regularización Impositiva y Aduanera, mediante el pago de USD 250.000.

Ahora tiene un pedido de captura y sigue sumando denuncias en su contra luego de que se conociera la detención de Gómez, su socio en la firma Atila World Trade S.A.

El abogado es el presidente y Lombardo es el vicepresidente de la compañía que fue creada en 2022 y que, desde entonces, no presenta balances de sus estados contables, de acuerdo a un informe de la Inspección General de Justicia.

Qué declaró el abogado detenido y las nuevas víctimas del caso

Estafas en Parque Leloir
Estafas en Parque Leloir

Elías Ángel Gómez, tiene 45 años y no es un desconocido en Castelar. Además de la firma que constituyó con Lombardo, de manera formal, tiene registrado como marca propia Toys Car Wash, un lavadero con sucursales en esa localidad, en Morón, en Parque Leloir y en Ramos Mejía. Según la cuenta de Instagram del comercio, en abril pasado, abrió otro local en Marinas Golf, en Tigre.

Gómez, que según las víctimas se presentaba como Elías Ángel Sesma, se negó a declarar en su primera indagatoria, pero en una segunda instancia aseguró que es inocente y que solo es amigo de Lombardo, sin responsabilizarlo directamente de la fuga de dinero. De todos modos, el juzgado de Garantías le negó la excarcelación.

Al abogado, a diferencia de su socio que continúa prófugo, la Policía lo encontró en su casa. Lo esposaron y secuestraron teléfonos celulares marca LG y Motorola C 333; dos notebooks marca Exo y Asus; carpetas con la inscripción “Avalon Capital Futures Investments”; un pendrive y 700 mil pesos.

En el procedimiento, además, los agentes secuestraron un Mercedes-Benz SLK 350; un Mini Countryman Cooper S color gris y una camioneta Dodge RAM 1500, blanca.

Al igual que a Lombardo, el fiscal Rivero solicitó para él la inhibición total de sus bienes y el embargo preventivo sobre todos sus activos.

La estafa de Parque Leloir

El arresto de Gómez se solicitó con el testimonio de cinco víctimas, una de ellas representada por el abogado Juan Alberto Silvestrini.

Desde que se difundió la noticia, el penalista de Morón sumó otros tres denunciantes y hay, al menos, un cuarto que se presentó en la fiscalía. De esta manera, son nueve los damnificados identificados hasta ahora.

Al mismo tiempo, la causa avanza en el análisis de la documentación secuestrada en las oficinas del complejo Thays y del celular iPhone incautado en la casa de Lombardo en el exclusivo barrio cerrado Buenos Aires Golf Club de Bella Vista, donde, según la investigación, solía compartir el green con personas a las que buscaba captar como inversores.

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