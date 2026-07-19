Opinión

El consumo: ¿récord o derrumbe?

Un “pico” en las Cuentas Nacionales puede convivir con ventas en baja en supermercados y con un salto del comercio electrónico sin que ninguna fuente mienta: están mirando recortes distintos de un mismo fenómeno

Guardar
Primer plano de una mano sosteniendo un ticket de supermercado arrugado; detrás hay una bolsa con arroz, tortillas, huevos y leche en una cocina desenfocada.
Leer el consumo en tres capas superpuestas: qué se compra, dónde se compra y quién compra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas variables económicas de Argentina generan, en la actualidad, tantas lecturas diferentes como el consumo. El Indec informa un récord histórico, las cámaras de supermercados muestran caídas persistentes, las automotrices celebraron un 2025 extraordinario y luego encadenaron meses en rojo, y el comercio electrónico registra un crecimiento que ninguna encuesta tradicional termina de capturar.

La conclusión apresurada sería que alguien se equivoca. La conclusión correcta es más incómoda e interesante. Cada fuente está midiendo, con razonable precisión, una parte distinta de una realidad compleja y difícil de sintetizar en una única medición.

PUBLICIDAD

Para ordenar el ruido, se propone leer el consumo en tres capas superpuestas: qué se compra, dónde se compra y quién compra.

Primera capa: qué se compra

El récord de consumo no proviene de la góndola del supermercado, sino de las Cuentas Nacionales del Indec, donde la variable se denomina consumo privado. Ese agregado creció en torno al 8% en 2025 y alcanzó el nivel más alto de la serie. El dato es técnicamente correcto, pero engañoso si no se lo descompone. El consumo privado incluye absolutamente todo el gasto de los hogares: alimentos, sí, pero también automóviles, electrodomésticos, turismo, servicios y bienes importados.

PUBLICIDAD

El récord de consumo no proviene de la góndola del supermercado, sino de las Cuentas Nacionales del Indec

La recuperación se explica por los componentes más dinámicos y de mayor ticket. Los bienes durables y, en particular, los importados, se dispararon en cantidades, mientras que el consumo masivo -alimentos, bebidas, limpieza, perfumería- apenas tuvo una mejora marginal tras el desplome de 2024. Dicho de otro modo, una parte de la población que pudo compró un auto, una heladera o un pasaje, mientras otros sectores recortaban consumos primarios.

El promedio de ambos comportamientos da positivo y proclama un récord; pero ese récord describe a un país que no existe porque es la suma estadística de dos realidades opuestas.

Segunda capa: dónde se compra

Si la primera capa explica por qué el agregado y la góndola divergen, la segunda explica por qué incluso la góndola se mide mal. La Encuesta de Supermercados del Indec, estadística de referencia del consumo masivo, sí registra un canal online, pero con una definición estrecha: las ventas por internet o teléfono de las propias cadenas relevadas. Su peso es ínfimo y decreciente en términos reales: apenas algo más del 3% del total.

supermercado Changomás
Queda fuera el universo donde efectivamente migró el consumo: marketplaces, plataformas de delivery, venta directa de fabricantes, importación directa y autoservicios de cercanía

Queda fuera el universo donde efectivamente migró el consumo: marketplaces, plataformas de delivery, venta directa de fabricantes, importación directa y autoservicios de cercanía. Estimaciones del sector ubican al comercio electrónico en torno al 18% de las ventas minoristas del país, muy por encima del 3% que capta la encuesta. Cuando un hogar deja de comprar productos básicos en la góndola de una gran cadena y los adquiere en un marketplace, en una app de envíos o en el autoservicio de barrio, la Encuesta de Supermercados lo registra como una caída de ventas.

No hay menos consumo; es el mismo consumo cambiando de canal. En consecuencia, la caída de los supermercados sobrestima la caída real del consumo masivo

Las provincias con mayor actividad del agro, el petróleo y la minería exhiben una dinámica más favorable, mientras el AMBA concentra la tensión sobre salarios, empleo y consumo cotidiano. Los durables lo muestran con crudeza -provincias exportadoras con patentamientos en alza de más del 60% frente a otras estancadas en un dígito- y la góndola repite el patrón, de modo que el rótulo “interior” agrupa realidades incompatibles.

Un mismo interior que compra más autos y, a la vez, recorta la góndola. No es contradicción, sino hogares distintos bajo la misma etiqueta: donde la renta exportadora derrama, los ingresos medios y altos acceden al durable financiado; donde no llega, el salario real es el único motor y se recorta hasta el artículo de limpieza.

Infografía con tabla de datos sobre variación de volumen de consumo masivo por canal de venta, con porcentajes en celdas de colores y rótulos de fechas
Un mismo interior que compra más autos y, a la vez, recorta la góndola. No es contradicción, sino hogares distintos bajo la misma etiqueta

La capa geográfica ilumina además el sesgo de la anterior: la penetración del e-commerce y el delivery es mucho mayor en el AMBA, de modo que la peor performance de los supermercados del conurbano no refleja un porteño que consume menos, sino uno que migró más rápido a canales que la medición no capta; el interior, con menor densidad digital, exhibe una caída más genuina.

Conclusión

El consumo privado creció, pero ese crecimiento es un promedio que mezcla durables, importados y turismo en alza con una góndola que apenas se recupera. La caída de los supermercados es real, pero exagera el retroceso del consumo masivo porque no ve el caudal que migró al comercio electrónico y a los canales de cercanía.

Todo el fenómeno está atravesado por una geografía que separa a las provincias con renta exportadora del resto. Tres capas, tres instrumentos, tres fotografías parciales de una misma realidad.

El autor es profesor de Gestión del Riesgo en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de noviembre del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral

Temas Relacionados

Consumo familiasVentas supermercadosComercios de cercaníaComercio electrónicoEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Lecciones de regímenes que cambiaron de modelo económico en América Latina

Los virajes desde esquemas de control hacia programas de estabilización y reformas suelen repetir una secuencia: el freno de la inflación llega antes que la mejora del empleo y la actividad, y el costo social aparece al inicio

Lecciones de regímenes que cambiaron de modelo económico en América Latina

La encrucijada del mercado laboral

Debe buscarse una forma de ajuste distinta a la simple indexación salarial, y ello exige desmantelar los mecanismos automáticos vigentes hasta ahora, para reactivar el empleo registrado

La encrucijada del mercado laboral

Por qué se detuvo el aumento del coeficiente intelectual

La dependencia de dispositivos electrónicos externaliza funciones cognitivas básicas, modificando la manera en que se procesa y retiene la información

Por qué se detuvo el aumento del coeficiente intelectual

Fútbol, religión y política para cambiar el mundo

La Iglesia Católica y líderes como Jules Rimet y Lorenzo Massa promovieron el fútbol como herramienta de integración social y construcción de valores

Fútbol, religión y política para cambiar el mundo

La informalidad, el problema que Argentina se niega a resolver

El impacto del empleo “en negro” trasciende lo laboral: debilita el sistema previsional, reduce la recaudación y limita la movilidad social

La informalidad, el problema que Argentina se niega a resolver

DEPORTES

Idea para abuelos en modo Mundial: llevar a los nietos a conocer el circuito Messi en Rosario, la pasión y el barrio

Idea para abuelos en modo Mundial: llevar a los nietos a conocer el circuito Messi en Rosario, la pasión y el barrio

El título pendiente: por qué no se jugó la Finalissima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

La historia del único partido que Diego Armando Maradona jugó contra España y casi termina en escándalo

El presagio del primer entrenador de Scaloni en Pujato: “Conociendo a Leo, sé que contra España va por todo″

El debut de César Luis Menotti y un solo cruce mundialista: los partidos más destacados entre Argentina y España

TELESHOW

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Con sangre en las venas, amores argentinos o fans de Messi: las figuras internacionales rendidas ante la Scaloneta

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi previo a la final: “Toda la familia Argentina está con ustedes”

Flavio Mendoza contó por qué su hijo le pide hablar con la mamá de Messi tras cada partido: “Llamala a la tía Celia”

Susana Giménez recibió el alta tras ser operada en su regreso al país: “Está descansando en su casa”

INFOBAE AMÉRICA

El jefe militar iraní amenazó a EEUU con una respuesta “devastadora” tras la octava ofensiva de Washington en Irán

El jefe militar iraní amenazó a EEUU con una respuesta “devastadora” tras la octava ofensiva de Washington en Irán

Zelensky afirmó que “Putin no tiene intención de poner fin a la guerra” en Ucrania

Los chilenos comenzaron con la reparación de los daños provocados por el violento temporal: aún hay 350.000 hogares sin luz

La revolución que arrebató el control del dinero a los bancos y sentó las bases del Estado moderno en Ecuador

Ola de violencia en Uruguay: hubo 10 asesinatos en una semana y crece la presión sobre el Gobierno