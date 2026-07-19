Crimen y Justicia

Hallaron asesinada a una joven de 22 años que era buscada en José C. Paz: hay un hombre detenido

El cuerpo de Karina Elizabeth Cáceres Domínguez fue encontrado dentro de un pozo séptico. El acusado se presentó en una comisaría de Charata, Chaco, y confesó el crimen, informó la Policía

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Una mujer joven con un vestido de lentejuelas negro, un collar de perlas, pendientes y sandalias de plataforma. Fondo de cortina naranja y pared roja
La joven desapareció el pasado 12 de julio. Fue hallada asesinada (Fecebook)

La joven Karina Elizabeth Cáceres Domínguez, quien era buscada desde hace seis días en José C. Paz, fue hallada asesinada en un pozo séptico de una vivienda situada en esa localidad bonaerense, informó esta noche la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La fuerza de seguridad precisó que a partir de este momento se investiga el caso como un femicidio. Asimismo, precisó que el cadáver fue encontrado en una vivienda situada en Suecia al 4200 de la zona de Sol y Verde, del partido de José C. Paz

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Destacó, además, que un hombre de 35 años, al que identificó como Ignacio Daniel González quedó detenido en Charata, Chaco, acusado del crimen. En el informe policial se señaló que familiares del acusado lo identificaron en un video difundido públicamente y dijeron a los investigadores que él les confesó por teléfono el crimen y el lugar donde había arrojado el cuerpo, tras lo cual la causa pasó a investigarse como femicidio.

Según el medio SM Noticias, González viajó el 13 de julio a Charata, en la provincia del Chaco, donde se presentó en una comisaría local y confesó el crimen. El informe policial agregó que la detención quedó formalizada en esa jurisdicción y que en el expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín (UFI 25 de la DJ San Martín).

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Ambas fuentes coincidieron en que la Justicia bonaerense pidió el traslado del sospechoso desde Chaco y ordenó la autopsia, después del hallazgo del cuerpo y de la aprehensión del acusado.

Cómo fue la desaparición y la búsqueda de Karina Cáceres

Una mujer joven con un vestido de lentejuelas negro, un collar de perlas, pendientes y sandalias de plataforma. Fondo de cortina naranja y pared roja
La joven fue vista en un video con un hombre que luego fue identificado como González, el único imputado

La desaparición fue denunciada el 13 de julio por Ramón David Barrionuevo, pareja de la víctima, dijo la Policía. El denunciante declaró que había discutido con Karina por celos, que se fue a dormir y al despertar ella ya no estaba.

De acuerdo con el informe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la joven había sido vista por última vez hacia las 06:00 del 12 de julio. Añadió que no se llevó el celular, la tarjeta SUBE ni bolsos con ropa, y que dejó en la vivienda a su hijo de siete años, de una relación anterior.

Según SM Noticias, la joven solía ausentarse después de peleas, aunque siempre regresaba. El informe policial sumó que la fiscalía activó el protocolo de búsqueda y ordenó tareas a la Subdelegación Departamental de Investigaciones de José C. Paz.

El parte policial incorporó además un tramo previo a la desaparición: señaló que Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado en festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza, el sábado 11 de julio y que durante la madrugada hubo discusiones por celos mutuos. También consignó que, tras distintos rastrillajes en domicilios y descampados entre el 15 y el 17 de julio, no hubo resultados positivos.

Cómo identificaron al principal sospechoso

Las cámaras registraron a Karina el 12 de julio a las 06:00 mientras caminaba con una bicicleta junto a un hombre en la zona de Finlandia y Austria, y luego por Finlandia y Dinamarca, en el mismo partido del oeste bonaerense. En ese momento, el acompañante no había sido identificado.

La Policía indicó que primero exhibieron esas imágenes a familiares, que dijeron no reconocer al hombre. Según SM Noticias, la situación cambió este sábado, cuando el video se difundió públicamente.

Según ambas fuentes, familiares del hombre que aparecía en las imágenes llamaron a la Policía e informaron que se trataba de Ignacio Daniel González. Esos familiares, indicó el parte policial, dijeron que, tras insistir por teléfono, González les confesó haber matado a Karina y haber arrojado el cuerpo al pozo séptico de su casa.

González viajó a Chaco el 13 de julio y posteriormente se presentó en la Comisaría Charata 1ra y admitió el homicidio, con intervención de la Fiscalía 2 de Chaco.

Qué encontraron en la casa allanada y cómo sigue la causa

Con autorización judicial, los investigadores allanaron la vivienda de la calle Suecia al 4200, en José C. Paz. En el operativo participaron bomberos voluntarios de José C. Paz y personal de Policía Científica de San Miguel.

El cuerpo de Karina estaba dentro del pozo séptico. El informe policial añadió que la víctima estaba desnuda y que sus prendas estaban envueltas en la cabeza.

SM Noticias informó que en la casa secuestraron ropa de la joven, prendas que coincidirían con las que usaba el sospechoso en el video y la bicicleta cortada en varios pedazos. El informe policial coincidió en ese punto y sostuvo que también hallaron ropa similar a la que vestía el hombre captado por las cámaras.

El parte policial añadió que González vivía en esa casa con su pareja y un hijo, aunque durante esos días habría permanecido solo en la vivienda. Los procedimientos quedaron centrados ahora en su traslado a Buenos Aires y en las pericias forenses que definan la acusación bajo la nueva calificación penal.

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