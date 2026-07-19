Incendio en las sierras de San Luis: los operativos intentan controlar las llamas y se investiga si fue intencional

(X: Agencia Federal de Emergencias)

El incendio forestal que se desató en la zona de Estancia Grande, en las sierras de San Luis, logró ser contenido en un 85% luego de más de 40 horas de trabajo ininterrumpido. El siniestro comenzó la madrugada del jueves 16 de julio en el paraje El Durazno Alto. Las llamas avanzarpm durante la jornada hacia sectores de Potrero de los Funes, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de bomberos alrededor de la 1:00.

El fuego se inició en un sector de difícil acceso, próximo al dique Berta Vidal de Battini, y se propagó sobre la parte alta de las sierras impulsado por el viento, que complicó las tareas de combate y obligó a suspender temporalmente la intervención de las aeronaves hidrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

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Más de cien brigadistas lograron controlar el avance del fuego en San Luis

Para combatir las llamas, trabajaron 114 personas entre las que se cuentan efectivos de Bomberos Voluntarios de diferentes cuarteles, brigadistas, personal de salud, fuerzas policiales, agentes municipales y miembros de organismos provinciales de emergencia. Las autoridades provinciales destacaron que las tareas de contención evitaron mayores daños en áreas cercanas a Potrero de los Funes y zonas residenciales.

Durante el operativo, se desplegaron tres aviones hidrantes con capacidad de más de 3.000 litos de agua cada uno y dos helicópteros para el traslado de personal y descargo de agua. Estos recursos aéreos fueron claves para reducir el avance del fuego y evitar que cruzara la Ruta 18.

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Los trabajos en tierra se realizaron con vehículos 4x4 y equipamientos forestal especializado. A lo largo de la jornada, los equipos de infantería en tierra y los medios aéreos lograron contener el frente que avanzaba hacia Potrero de los Funes, disminuyendo el peligro para las localidades cercanas.

(X: Agencia Federal de Emergencias)

La mayor preocupación se concentró en una quebrada de la zona de El Durazno Alto, donde se reportó un reinicio de las llamas. Este sector fue abordado de manera intensiva por brigadistas y aeronaves del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), según detalló el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

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Las autoridades provinciales destacaron que la labor de los brigadistas y voluntarios resultó clave para resguardar a la población y cuidar el entorno natural de la provincia durante el operativo. Según datos oficiales, los equipos de emergencia superaron las 40 horas continuas de trabajo coordinado, lo que permitió avanzar en el control del incendio y minimizar los riesgos en las zonas afectadas.

Además, los propios vecinos de las zonas afectadas colaboraron activamente en la defensa de sus hogares ante el avance de las llamas. En algunos casos, utilizaron ramas y herramientas caseras para evitar que el fuego alcanzara las viviendas, mientras aguardaban el arribo de los bomberos. El contrafuego realizado por los equipos especializados resultó clave para frenar el avance hacia los loteos residenciales.

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Brigadistas y bomberos trabajan durante la madrugada para contener el avance de las llamas

El operativo también abarcó la atención a personas afectadas por el humo. El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad extendió su horario de funcionamiento a las 24 horas para brindar asistencia médica. Durante la jornada, fueron evacuadas de manera preventiva familias que residen en sectores cercanos al avance de las llamas. Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas.

Los primeros reportes sugieren que el incendio podría haber sido intencional. Ante estos indicios, se dispuso la intervención de efectivos especializados que llevan adelante las pericias correspondientes con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar en las acciones judiciales pertinentes. Las autoridades subrayaron que la investigación sigue abierta.

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La Municipalidad de San Luis recordó las advertencias ante estas situaciones, entre ellas: no encender fuego en áreas no habilitadas, evitar arrojar colillas de cigarrillos o residuos inflamables y mantenerse informados sobre el índice meteorológico de peligrosidad de incendios. Las líneas de emergencia 911 y 105 permanecen habilitadas para reportar cualquier incidente.

De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, se espera lluvia para los próximos días, lo que podría ayudar a sofocar los puntos que aún siguen activos. La llegada de precipitaciones a la región podría representar un alivio fundamental para consolidar la contención definitiva del incendio.

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