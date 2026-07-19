Crimen y Justicia

Internaron al ministro de Salud de Salta luego de que sufriera un accidente en la ruta nacional 68

El funcionario público circulaba por el camino que conecta a la Ciudad de Salta con Cafayate, cuando protagonizó un siniestro vial. Cómo se encuentra su salud

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El ministro de Salud se encuentra fuera de peligro, según informaron voceros ministeriales
El ministro de Salud se encuentra fuera de peligro, según informaron voceros ministeriales

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, fue hospitalizado este sábado luego de que sufriera un siniestro vial. Según trascendió, el funcionario circulaba en motocicleta por la ruta nacional 68, a la altura de la localidad de Coronel Moldes, cuando se produjo el accidente.

A pesar de que no trascendieron detalles sobre cómo fue la mecánica del incidente, desde el Ministerio de Salud Pública salteño informaron que Mangione fue trasladado de manera preventiva al Hospital San Bernardo, principal hospital de referencia de la provincia.

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En el centro de salud, el titular de la cartera de Salud provincial fue sometido a diversos estudios y controles médicos, que determinaron que se encontraba en buen estado de salud y fuera de peligro. No obstante, como consecuencia de la caída, el ministro solo presentó raspones y golpes leves, sin registrarse lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, al momento del accidente, Mangione circulaba con todo el equipamiento de seguridad reglamentario para conducir la motocicleta. Por este motivo, desde el ministerio destacaron que el uso de estos elementos permitió evitar consecuencias más graves.

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El ministro de Salud salteño fue trasladado al Hospital San Bernardo para ser evaluado
El ministro de Salud salteño fue trasladado al Hospital San Bernardo para ser evaluado

El accidente se produjo en la ruta nacional 68, que históricamente es reconocida como uno de los circuitos paisajísticos más destacados del norte argentino. Según la Subsecretaría de Turismo de la Nación, es una carretera asfaltada de 183 kilómetros que conecta la ciudad de Salta con Cafayate. Además, uno de sus principales atractivos es el recorrido por la Quebrada de las Conchas, un sector donde se observan formaciones rocosas rojizas como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

Federico Mangione es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y especialista en cirugía infantil. Completó un posgrado en gestión en salud pública y privada, y fue becario del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Ricardo Gutiérrez. Se encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública de Salta desde diciembre de 2022, luego de que fuera designado por el actual gobernador Gustavo Sáenz.

Se desempeñó como gerente general del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Cirugía Infantil, además de secretario del Comité de Cirugía Infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría filial Salta. También integra el Tribunal Evaluador de Especialidades del Colegio Médico de Salta.

Chocaron la camioneta que trasladaba al ministro de Seguridad de Santa Fe

Esta misma semana, la camioneta oficial del ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, fue embestida por otro vehículo sobre la avenida Circunvalación de Rosario. El incidente, ocurrido cerca de las 17:00 horas del jueves en la ruta nacional A008 a la altura de Uriburu, no dejó heridos ni entre el funcionario ni entre el personal que lo acompañaba.

Según confirmó el Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino, Cococcioni se trasladaba en una Toyota Hilux negra de uso oficial cuando el rodado fue impactado desde atrás en el carril norte. Tras el choque, el ministro permaneció en el lugar junto a efectivos de la Policía de Santa Fe, participando en las actuaciones correspondientes. Minutos después, se retiró sin inconvenientes, mientras se verificaba que tampoco hubiera lesionados entre los ocupantes del otro vehículo involucrado.

Conferencia de Prensa - pablo cococcioni
El ministro de Seguridad de Santa Fe resultó ileso

El accidente de la comitiva ministerial fue el primero de una serie de tres siniestros viales registrados en el mismo tramo de la Circunvalación durante la misma tarde. A unos 50 metros del primer impacto, tres vehículos también habían protagonizado una segunda colisión.

Más adelante, a la altura de Presidente Perón, otros dos automóviles chocaron entre sí. Aunque las autoridades descartaron que se tratara de un choque en cadena, las causas de los tres hechos se mantienen bajo investigación.

No obstante, la sucesión de los siniestros generó un operativo de envergadura sobre uno de los accesos más transitados de la ciudad. Según lo informado, se dispuso un corte preventivo en la intersección de Circunvalación y Avellaneda, en sentido norte, lo que provocó demoras para los conductores que se dirigían hacia el puente Rosario-Victoria.

Pablo Cococcioni es abogado penalista y docente en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Asumió como ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe en diciembre de 2023, coincidiendo con la llegada de Maximiliano Pullaro a la gobernación.

Previamente, ejerció como director del Instituto Correccional Modelo de Coronda, director general del Servicio Penitenciario y secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, lo que lo posiciona entre los funcionarios con mayor experiencia en el sistema de seguridad santafesino.

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