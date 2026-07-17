Tras las temperaturas primaverales, se esperan fuertes lluvias en el AMBA: cómo estará el tiempo el fin de semana

El fenómeno de "El Niño" favorece el ingreso de sistemas de baja presión desde el Pacífico y potencia el viento norte con calor y humedad

La llegada del fenómeno de El Niño reconfiguró esta semana la circulación atmosférica sobre Sudamérica y su huella se extiende por toda Argentina de formas simultáneas y contrastantes: calor de hasta 35 °C en pleno julio en el norte del país, nevadas que podrían superar los 2 metros en la cordillera de los Andes y riesgo de tormentas con granizo en el centro del territorio.

El mecanismo es preciso. Según explicó Meteored, El Niño modifica la circulación atmosférica regional al favorecer el ingreso más frecuente de sistemas de baja presión que cruzan la cordillera desde el Océano Pacífico.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, potencia el viento de componente norte en la mitad septentrional del territorio, que actúa como un corredor de calor y humedad desde latitudes tropicales hacia las zonas templadas del Cono Sur. Esa combinación explica el giro abrupto desde las condiciones frías y estables que predominaron al inicio de la temporada invernal.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para la Ciudad de Buenos Aires lluvias y posible tormenta eléctrica el viernes, con una máxima de 23 °C

Uno de los frentes de impacto se abre sobre el centro del país. Bajo un ambiente húmedo, con temperaturas elevadas y moderada inestabilidad, las perturbaciones que ingresen desde el Pacífico encontrarán condiciones propicias para la formación de tormentas aisladas. El granizo, las lluvias intensas y las ráfagas de viento son los riesgos concretos que anticipa Meteored para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral entre el viernes y el sábado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el impacto en la Ciudad de Buenos Aires será severo. Para el viernes, las probabilidades de precipitaciones, entre la mañana y la tarde, serán del 40% al 70%. Incluso podría haber tormenta eléctrica. El termómetro, por su parte, marcará una temperatura de hasta 23 °C de máxima y unos 17 °C de mínima.

De cara al sábado, la situación seguirá una tendencia similar. Durante toda la jornada, las chances de lluvias oscilarán entre un 10% y 70%, sobre todo por la tarde y noche. Si bien la intensidad de la tormenta sería similar a la del viernes, no se espera actividad eléctrica. La temperatura sí cambiará, ya que habrá un marcado descenso. Según el organismo nacional, la mínima será de 14 °C y la máxima de 17 °C.

PUBLICIDAD

Las alertas que emitió el SMN para el viernes

El domingo, día en el que la Selección Argentina jugará la final de la Copa del Mundo contra España, desde las 16:00, no se espera que haya lluvias. El cielo, igualmente, se mantendrá nublado durante toda la jornada. El termómetro marcará 14 °C de máxima y 10 °C de mínima.

Más efectos de El Niño y los riesgos de incendio en Córdoba

Además de las tormentas, el impacto más visible del transporte de aire cálido por El Niño se registra en el norte argentino. Chaco y Formosa podrían alcanzar los 35 °C entre el viernes y el sábado, marcas propias del verano y no del invierno.

PUBLICIDAD

En la región Pampeana, el pico térmico llegará el viernes con máximas de entre 20 y 25 °C y mínimas muy por encima de lo esperable para julio. A partir del sábado, la rotación del viento hacia el sur-sudeste iniciará un descenso gradual que devolverá temperaturas más acordes a la estación para el fin de semana.

Córdoba mantiene un riesgo extremo de incendios por vientos fuertes, temperaturas de 26 °C o más y humedad muy baja

El riesgo de incendios es extremo en toda la provincia de Córdoba debido a condiciones meteorológicas críticas. De acuerdo con el informe de la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, se prevén vientos fuertes en distintos puntos del territorio.

PUBLICIDAD

El pronóstico también anticipa temperaturas iguales o superiores a los 26 °C y niveles de humedad muy bajos. El Gobierno provincial exigió máxima responsabilidad y recordó que está prohibido encender fuego o efectuar quemas en zonas rurales y serranas, según indicó el medio local El Doce TV.

Ante este escenario, la Provincia intensificó las labores de vigilancia y prevención. La Dirección Provincial de Aeronáutica lleva a cabo vuelos de patrullaje preventivo y se reforzó el monitoreo en las áreas de mayor exposición.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico emitió distintas alertas para el sábado

El Sistema Provincial de Gestión Integral del Fuego, integrado por ETAC, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y medios aéreos, permanece en estado de apresto absoluto para intervenir de forma inmediata ante cualquier emergencia.

Las autoridades remarcaron que está terminantemente prohibido realizar cualquier actividad que pueda generar chispas o focos ígneos. Ante cualquier señal de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato a los números de emergencia disponibles: 100 para Bomberos, 911 para Policía y 0800-888-38346 para FUEGO.

PUBLICIDAD

La otra expresión del fenómeno ocurre en la alta montaña, donde el mayor ingreso de perturbaciones desde el Pacífico desató un temporal de viento y nieve que se extenderá durante toda la semana en la franja comprendida entre Neuquén y La Rioja.

La zona más comprometida se concentra entre Mendoza y San Juan, donde las acumulaciones de nieve podrían superar los 2 metros de altura. La gravedad del cuadro llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una alerta oficial de nivel naranja para esa región.

PUBLICIDAD