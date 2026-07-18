Crimen y Justicia

Detuvieron e imputaron a una joven de 23 años por manejar borracha y atropellar a una nena que pelea por su vida

El accidente ocurrió en la ciudad mendocina de Tupungato. La conductora tenía 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre. La menor está grave

Guardar
Google icon
La menor se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital pediátrico Dr. H. Notti de Mendoza
La menor se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital pediátrico Dr. H. Notti de Mendoza

La joven de 23 años que manejó borracha y atropelló a una niña de 11 años que pelea por su vida en Mendoza fue imputada en las últimas horas por lesiones graves culposas agravadas por el nivel de alcoholemia. Permanecerá detenida, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

Así lo definió el Fiscal de Instrucción Jorge Quiroga, quien quedó a cargo de la causa que investiga el accidente ocurrido en la ciudad de Tupungato el pasado jueves a las 21.45. El avance del expediente depende de la evolución clínica de la víctima, que permanece internada con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Mathons y Liniers, en las inmediaciones de la Plaza Departamental, donde la conductora imputada embistió a la niña con su camioneta Ford Ranger cuando realizaba una maniobra en reversa.

La situación se tornó aún más compleja cuando, tras el impacto, la conductora huyó. Cuando los efectivos policiales arribaron a la escena, la joven no se encontraba junto al vehículo involucrado en el siniestro. Minutos más tarde, fue ubicada en las cercanías, donde permanecía resguardada debido a que familiares de la víctima intentaban agredirla, según informaron las autoridades intervinientes.

PUBLICIDAD

Según el test de alcoholemia practicado por las autoridades, la joven presentaba 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

La conductora huyó del lugar y fue hallada a resguardo luego de que los familiares de la víctima quisieran agredirla
La conductora huyó del lugar y fue hallada a resguardo luego de que los familiares de la víctima quisieran agredirla

La reconstrucción del accidente

Testigos señalaron que la menor caminaba por la vía pública al momento de ser atropellada. El Ministerio de Seguridad precisó que el accidente se produjo mientras la camioneta ejecutaba una maniobra de marcha atrás en un sector donde la visibilidad suele ser reducida.

Tras ser embestida, la niña recibió asistencia médica inmediata por parte de personal de emergencias y fue trasladada en ambulancia al Hospital Notti, centro de referencia en pediatría de la región. Allí, los profesionales de la salud le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que permanece bajo cuidados intensivos.

Las autoridades dispusieron la intervención de efectivos de la Comisaría 20, junto a personal de Policía Científica e Investigaciones, quienes realizaron las pericias en el lugar del hecho. Además, se procedió al secuestro de la camioneta Ford Ranger involucrada en el siniestro, medida ordenada por el ayudante fiscal de turno.

El estado de la menor es reservado, en tanto que la comunidad de Tupungato sigue con atención la evolución de su salud. El equipo médico del Hospital Notti informó que la paciente fue ingresada con lesiones de carácter severo y permanece en observación permanente, bajo un estricto protocolo de atención pediátrica.

Temas Relacionados

menoratropelladacamionetaconductoraebriaTupungatoMendoza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Choque fatal entre un utilitario y un camión en la Ruta 4 dejó dos muertos

Un Citroën Berlingo y un camión Mercedes Benz colisionaron en la Ruta Provincial 4, a la altura del kilómetro 132, el impacto causó la muerte de dos hombres

Choque fatal entre un utilitario y un camión en la Ruta 4 dejó dos muertos

Identificaron al hombre de 85 años que murió tras ser atropellado por una mujer sin licencia de conducir en La Plata

La víctima sufrió lesiones de gravedad producto del impacto. Horas después, se confirmó su muerte y la causa fue caratulada como “homicidio culposo”

Identificaron al hombre de 85 años que murió tras ser atropellado por una mujer sin licencia de conducir en La Plata

Un bebé de 23 meses fue asesinado a golpes en Merlo: la Justicia liberó a la madre y el padrastro quedó acusado de homicidio agravado

Tras la muerte de un niño de 2 años internado con fractura de cráneo, la Justicia determinó que la madre era víctima de violencia de género y mantiene como principal sospechoso a la pareja

Un bebé de 23 meses fue asesinado a golpes en Merlo: la Justicia liberó a la madre y el padrastro quedó acusado de homicidio agravado

Caso Micaela Albornoz: la demora de un sospechoso y un video en la terminal de Córdoba reactivaron la búsqueda

La mujer fue vista por última vez el 24 de junio, cuando mencionó que iba a una plaza cercana a su casa. Desde ese momento, su paradero es desconocido y su familia advirtió que estaba bajo tratamiento con psicofármacos

Caso Micaela Albornoz: la demora de un sospechoso y un video en la terminal de Córdoba reactivaron la búsqueda

Revelaron que un ex jugador de Colón de Santa Fe estaría implicado en el crimen del hombre apuñalado en Entre Ríos

Sebastián Barreto tenía varias heridas de gravedad cuando fue encontrado. Pese a que lo trasladaron hacia el hospital de Diamante, no pudo ser salvado. Actualmente, hay cinco detenidos

Revelaron que un ex jugador de Colón de Santa Fe estaría implicado en el crimen del hombre apuñalado en Entre Ríos

DEPORTES

“Este es el corte”: la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la final del Mundial 2026 ante España

“Este es el corte”: la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la final del Mundial 2026 ante España

La prueba final: Scaloni evaluará a los futbolistas y definirá el equipo en el último entrenamiento antes de jugar contra España

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto culminó 13° la última práctica libre del GP de Bélgica

Subastan la camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 por casi cinco millones de dólares

TELESHOW

La odisea de Agus Gandolfo y su familia en su viaje a Nueva York para la final: “Otra hora girando por el aire”

La odisea de Agus Gandolfo y su familia en su viaje a Nueva York para la final: “Otra hora girando por el aire”

Soledad Cescato presenta a su nuevo novio, bailarín de Sex: “No imaginaba volver a enamorarme”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos cambia una regla histórica del jugo de naranja vigente desde 1963 y afecta a toda la industria

Estados Unidos cambia una regla histórica del jugo de naranja vigente desde 1963 y afecta a toda la industria

El gobierno de Irak firmó 48 acuerdos con empresas de Estados Unidos para reactivar su economía

Alerta en Alemania: el ministro de Interior advirtió que hay riesgo de atentados en el país

Subastan la camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 por casi cinco millones de dólares

El Salvador enfrenta nuevo episodio de sequía con mayor impacto en el oriente