Aberrante: detuvieron a un albañil paraguayo en Merlo acusado de ser un violador serial de chicos

Video: la detención del albañil acusado de violar a seis niños

La Policía Federal detuvo ayer viernes al acusado de ser el protagonista de uno de los peores casos de pedofilia de los últimos tiempos. La División Homicidios de la fuerza capturó en la zona de Parque San Martín, partido de Merlo, a Carlos Alberto Avalos Vallejo, albañil de oficio, oriundo de Paraguay. La Justicia, con una causa a cargo de la UFI N°6 de Morón, lo acusa de violar y corromper a seis varones de 17 a 12 años. La última víctima, la más joven, padece un retraso madurativo.

Los hechos, investigados por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, habrían ocurrido a lo largo de la última década, entre marzo de 2014 y octubre de 2024, en la casa de Avalos Vallejo, ubicada en Mariano Acosta. El albañil, aseguran fuentes del caso a Infobae, era vecino y amigo de los padres de las víctimas, todos ellos de la comunidad paraguaya. Así, lograba que los menores vayan a su casa a ver televisión y quedarse a dormir. Allí, tras convidarles caramelos, los atacaba.

PUBLICIDAD

Avalos Vallejo tras su captura

El detalle de los hechos, de acuerdo a un informe del caso, es barbárico. Avalos Vallejo no solo los habría violado, sino que también los forzaba a tener sexo entre ellos mientras “los amenazaba con un machete o con un rifle” para lograr su silencio. Les aseguraba, incluso, que mataría “a sus padres y hermanos” si contaban los abusos sufridos.

El daño en una de las víctimas fue tan profundo que el menor sufrió trastornos de aprendizaje. Los padres consultaron a un psicólogo. El especialista detectó signos compatibles con un posible abuso sexual. Así, comenzó una serie de denuncias. Otros niños revelaron situaciones idénticas. Las familias de las víctimas, indignadas, incendiaron la casa de Avalos Vallejo, que abandonó su barrio para refugiarse en la casa de un sobrino, donde, finalmente, la División Homicidios de la PFA lo encontró.

PUBLICIDAD

Irónicamente, los relatos en torno al acusado lo retrataban como “un vecino modelo”.

El albañil antes de su traslado a una celda