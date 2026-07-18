Crimen y Justicia

Revelaron que un ex jugador de Colón de Santa Fe estaría implicado en el crimen del hombre apuñalado en Entre Ríos

Sebastián Barreto tenía varias heridas de gravedad cuando fue encontrado. Pese a que lo trasladaron hacia el hospital de Diamante, no pudo ser salvado. Actualmente, hay cinco detenidos

Guardar
Google icon
Por el momento, no se determinaron las supuestas responsabilidades de los detenidos (Gentileza: El Entre Ríos)
Por el momento, no se determinaron las supuestas responsabilidades de los detenidos (Gentileza: El Entre Ríos)

A dos días del crimen de Sebastián Barreto, el hombre de 31 años que fue apuñalado en plena vía pública de la ciudad de Diamante, en Entre Ríos, se confirmó que uno de los cinco hombres detenidos se trataría de un ex jugador de Colón de Santa Fe.

La confirmación fue realizada en el marco de la investigación dirigida por la Fiscalía, que busca esclarecer el homicidio ocurrido este miércoles a la noche. Según trascendió, el sospechoso fue identificado como Santiago S., quien actualmente tendría 36 años.

PUBLICIDAD

El pasado deportivo del actual detenido se conoció luego de que se difundiera su identidad en el marco de la investigación. De acuerdo con la información obtenida por El Once, el ex jugador de fútbol había debutado en el fútbol profesional en 2009, bajo la dirección técnica de Antonio “El Turco” Mohamed.

Según la trayectoria registrada en el sitio Transfermarkt, el ex deportista permaneció siendo parte del plantel hasta 2012, cuando la dirigencia sabalera lo transfirió al Club Atlético Alvarado de Mar del Plata, equipo que compite en la tercera categoría del fútbol argentino. Al año siguiente, fue enviado a Racing de Trelew, donde habría quedado en condición de libre.

PUBLICIDAD

Sebastián Barreto fue apuñalado en plena vía pública y, por el caso, hay cinco detenidos (Gentileza: Ahora)
Sebastián Barreto fue apuñalado en plena vía pública y, por el caso, hay cinco detenidos (Gentileza: Ahora)

El caso se dio a conocer cuando la policía fue alertada sobre la presencia de un hombre gravemente herido en la esquina de Belgrano y Doctor Materi. Luego de que el servicio de emergencias trasladara a Barreto al Hospital San José de Diamante, el personal médico constató su muerte.

Según el jefe de la Departamental Diamante, Mario Celis, la causa de muerte fue, “en principio, producto de una herida de arma blanca”. A raíz de esto, el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Forense de Oro Verde para la autopsia, tal como dispuso la Fiscalía.

Con el avance de las primeras tareas investigativas, la Justicia autorizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Diamante. Durante estos procedimientos, la policía secuestró armas de fuego de distintos calibres, armas blancas, dos vehículos, teléfonos celulares y prendas de vestir. Ahora, se espera que todos estos elementos sean sometidos a pericias para determinar su posible vinculación con el homicidio.

A raíz de los operativos, la Fiscalía dispuso el arresto de cinco hombres, todos mayores de edad y vecinos de Diamante, de 50, 45, 36, 25 y 23 años. Desde ese momento, los detenidos permanecen alojados en la Alcaidía Policial, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Cinco adultos quedaron detenidos en el marco de una investigación por el crimen de un hombre de 31 años (Elonce)
Cinco adultos quedaron detenidos en el marco de una investigación por el crimen de un hombre de 31 años (Elonce)

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el grado de participación atribuible a cada uno de los sospechosos, dado que la causa se encuentra en una etapa inicial y bajo reserva. No obstante, los investigadores descartaron cualquier vínculo entre el homicidio y los festejos que esa noche se realizaban en la ciudad por la clasificación de la selección argentina.

Actualmente, la División Investigaciones, la Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal continúan las tareas para reconstruir la secuencia del ataque, identificar responsabilidades y reunir pruebas. Asimismo, las autoridades indicaron que la investigación está en una “etapa incipiente” y no descartaron que puedan adoptarse nuevas medidas procesales en las próximas horas.

Según Ahora Entre Ríos, los familiares de Sebastián reclamaron justicia en redes sociales. “Hay dolores que no tienen nombre. Hoy nuestra familia quedó destruida. Nos arrancaron a un hijo, a un hermano, a un primo, a un amigo. Nos dejaron un vacío que nadie va a poder llenar jamás“, manifestaron.

“Detrás de Sebastián había una mamá, un papá, hermanos, primos, amigos y personas que hoy lloran desconsoladamente su partida”, lamentaron al exigir “que la verdad salga a la luz”. Finalmente, apuntaron: “Que los responsables respondan por lo que hicieron y que una tragedia como esta no vuelva a repetirse. Por vos, Seba. Por tu memoria. Por toda la familia que hoy quedó rota”.

Temas Relacionados

Entre RíosDiamanteCrimenHomicidiosColónSebastián BarretoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dictaron prisión preventiva al policía acusado de asesinar a un joven cuando iba a jugar al fútbol en Ituzaingó

Pese a que la defensa reiteró que el imputado había actuado en legítima defensa, el tribunal desestimó el argumento. Según el fallo, remarcaron que no existieron actos de amenaza por parte de los jóvenes baleados

Dictaron prisión preventiva al policía acusado de asesinar a un joven cuando iba a jugar al fútbol en Ituzaingó

Denunció a dos hombres por abuso sexual, esperó casi diez años una condena y los absolvieron “por el beneficio de la duda”

El caso ocurrió en 2016 en Tafí Viejo, Tucumán. Después de que un tribunal condenara a Franco Trapani y Álvaro Rodríguez, la Corte provincial los absolvió y dejó planteada una discusión sobre la valoración de la prueba y la perspectiva de género en estos casos

Denunció a dos hombres por abuso sexual, esperó casi diez años una condena y los absolvieron “por el beneficio de la duda”

“Dayana, si no me devolvés la cadenita llamo al 911″: el increíble caso de la viuda negra colombiana que atacó a un empresario en Puerto Madero

Karina Marcela Osorio Díaz será echada del país luego de robarle a un hombre 50 años mayor en una exclusiva torre tras una cita. El trago drogado que falló y su captura a cargo de la Policía de la Ciudad

“Dayana, si no me devolvés la cadenita llamo al 911″: el increíble caso de la viuda negra colombiana que atacó a un empresario en Puerto Madero

El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado por grooming contra una alumna de su escuela

El finalista en anillas en Londres 2012 recibió una pena de 1 año y 8 meses de prisión por los mensajes que le envió entre febrero de 2021 y febrero de 2022 a una adolescente de 15 años

El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado por grooming contra una alumna de su escuela

Siete detenidos y 11 allanamientos: cayó una banda que cometía entraderas en Mar del Plata

Fue en el marco de un amplio operativo de la Policía Bonaerense. Los sospechosos están acusados de delitos ocurridos entre mayo y julio, incluyendo robos y hurtos automotores

Siete detenidos y 11 allanamientos: cayó una banda que cometía entraderas en Mar del Plata

DEPORTES

La fuerte autocrítica de Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate ante Aldosivi en la Copa Argentina: “Fue un papelón”

La fuerte autocrítica de Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate ante Aldosivi en la Copa Argentina: “Fue un papelón”

Tras las eliminaciones de River Plate y San Lorenzo, así quedó el cuadro completo de octavos de final de la Copa Argentina

16 frases de Scaloni: su abrazo con Messi tras ganarle a Inglaterra y el emotivo mensaje al plantel a dos días de enfrentar a España

Messi habló en la previa a la final del Mundial 2026: “España tiene un gran juego, pero tenemos nuestras armas”

Trump celebró que el Mundial batió récords de asistencia y audiencia: “Fue extraordinario”

TELESHOW

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué Gran Bretaña tendrá un nuevo primer ministro sin elecciones generales?

¿Por qué Gran Bretaña tendrá un nuevo primer ministro sin elecciones generales?

Cuántos volcanes activos hay en América Latina y por qué la protección a la población aún es insuficiente

Irán amplío sus ataques contra posiciones de EEUU en Medio Oriente con ataques a bases en Jordania, Kuwait y Bahréin

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá retuvo cigarrillos de contrabando valorados en 60 millones de dólares

El Salvador: Imponen prisión a alias “El Diabólico” por liderazgo y control de estructura criminal