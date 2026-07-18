Revelaron que un ex jugador de Colón de Santa Fe estaría implicado en el crimen del hombre apuñalado en Entre Ríos

Por el momento, no se determinaron las supuestas responsabilidades de los detenidos (Gentileza: El Entre Ríos)

A dos días del crimen de Sebastián Barreto, el hombre de 31 años que fue apuñalado en plena vía pública de la ciudad de Diamante, en Entre Ríos, se confirmó que uno de los cinco hombres detenidos se trataría de un ex jugador de Colón de Santa Fe.

La confirmación fue realizada en el marco de la investigación dirigida por la Fiscalía, que busca esclarecer el homicidio ocurrido este miércoles a la noche. Según trascendió, el sospechoso fue identificado como Santiago S., quien actualmente tendría 36 años.

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El pasado deportivo del actual detenido se conoció luego de que se difundiera su identidad en el marco de la investigación. De acuerdo con la información obtenida por El Once, el ex jugador de fútbol había debutado en el fútbol profesional en 2009, bajo la dirección técnica de Antonio “El Turco” Mohamed.

Según la trayectoria registrada en el sitio Transfermarkt, el ex deportista permaneció siendo parte del plantel hasta 2012, cuando la dirigencia sabalera lo transfirió al Club Atlético Alvarado de Mar del Plata, equipo que compite en la tercera categoría del fútbol argentino. Al año siguiente, fue enviado a Racing de Trelew, donde habría quedado en condición de libre.

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Sebastián Barreto fue apuñalado en plena vía pública y, por el caso, hay cinco detenidos (Gentileza: Ahora)

El caso se dio a conocer cuando la policía fue alertada sobre la presencia de un hombre gravemente herido en la esquina de Belgrano y Doctor Materi. Luego de que el servicio de emergencias trasladara a Barreto al Hospital San José de Diamante, el personal médico constató su muerte.

Según el jefe de la Departamental Diamante, Mario Celis, la causa de muerte fue, “en principio, producto de una herida de arma blanca”. A raíz de esto, el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Forense de Oro Verde para la autopsia, tal como dispuso la Fiscalía.

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Con el avance de las primeras tareas investigativas, la Justicia autorizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Diamante. Durante estos procedimientos, la policía secuestró armas de fuego de distintos calibres, armas blancas, dos vehículos, teléfonos celulares y prendas de vestir. Ahora, se espera que todos estos elementos sean sometidos a pericias para determinar su posible vinculación con el homicidio.

A raíz de los operativos, la Fiscalía dispuso el arresto de cinco hombres, todos mayores de edad y vecinos de Diamante, de 50, 45, 36, 25 y 23 años. Desde ese momento, los detenidos permanecen alojados en la Alcaidía Policial, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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Cinco adultos quedaron detenidos en el marco de una investigación por el crimen de un hombre de 31 años (Elonce)

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el grado de participación atribuible a cada uno de los sospechosos, dado que la causa se encuentra en una etapa inicial y bajo reserva. No obstante, los investigadores descartaron cualquier vínculo entre el homicidio y los festejos que esa noche se realizaban en la ciudad por la clasificación de la selección argentina.

Actualmente, la División Investigaciones, la Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal continúan las tareas para reconstruir la secuencia del ataque, identificar responsabilidades y reunir pruebas. Asimismo, las autoridades indicaron que la investigación está en una “etapa incipiente” y no descartaron que puedan adoptarse nuevas medidas procesales en las próximas horas.

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Según Ahora Entre Ríos, los familiares de Sebastián reclamaron justicia en redes sociales. “Hay dolores que no tienen nombre. Hoy nuestra familia quedó destruida. Nos arrancaron a un hijo, a un hermano, a un primo, a un amigo. Nos dejaron un vacío que nadie va a poder llenar jamás“, manifestaron.

“Detrás de Sebastián había una mamá, un papá, hermanos, primos, amigos y personas que hoy lloran desconsoladamente su partida”, lamentaron al exigir “que la verdad salga a la luz”. Finalmente, apuntaron: “Que los responsables respondan por lo que hicieron y que una tragedia como esta no vuelva a repetirse. Por vos, Seba. Por tu memoria. Por toda la familia que hoy quedó rota”.

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