Caso Micaela Albornoz: la demora de un sospechoso y un video en la terminal de Córdoba reactivaron la búsqueda

La mujer fue denunciada como persona desaparecida en Rosario y su familia aseguró haberla reconocido en un video (Facebook: Andy Vaz)

La búsqueda de Micaela Albornoz, la mujer de 32 años que permanece desaparecida desde el 24 de junio tras salir de su domicilio en el barrio Villa Manuelita, en la ciudad de Rosario, logró nuevos avances luego de que las autoridades demoraran a un hombre en Córdoba por haber utilizado la tarjeta de débito de la joven. Además, se conoció un presunto video que la captó en la terminal de la capital cordobesa.

El avance más reciente de la pesquisa se produjo cuando las cámaras de seguridad de una entidad bancaria registraron a un individuo mientras realizaba movimientos financieros con la tarjeta de débito de la mujer. A raíz de esto, se activó un operativo para dar con su paradero.

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Luego de haber sido localizado, el sujeto reconoció que había estado con Albornoz y que “le robó la tarjeta de débito”. Sin embargo, en ese momento, la mujer no se encontraba con él, por lo que su paradero continúa siendo desconocido.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, el hombre fue demorado y su testimonio será analizado por los investigadores a cargo de la búsqueda. Además, se confirmó que el sospechoso contaba con domicilio tanto en Santa Fe como en Córdoba.

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La mujer fue reconocida por sus familiares en la terminal de ómnibus de Córdoba

A raíz de esto, la atención policial se orientaría a reconstruir los pasos de Albornoz en territorio cordobés, ya que este indicio bancario reorientó definitivamente la búsqueda hacia esa provincia. Sumado a esto, la familia de la mujer aportó otro dato clave, ya que fue captada en la terminal de ómnibus de Córdoba.

La secuencia habría sido grabada durante la medianoche del 30 de junio, en donde se observó a una mujer sola que fue reconocida por el entorno íntimo como Albornoz, aunque con un “pelo diferente”. Incluso, en ese fragmento se vio cómo los agentes policiales le habían solicitado la identificación.

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En ese momento, la mujer se presentó con su verdadero nombre. A pesar de que había un pedido de búsqueda activo, las autoridades no pudieron retenerla, debido a que se trata de una persona mayor de edad y había respondido adecuadamente a la requisitoria.

Qué se sabe sobre la desaparición de Micaela Albornoz

Cerca de las 9:30 horas del 24 de junio, Micaela Albornoz salió de su domicilio en Pasaje Becquer al 500 bis, donde residía junto a su hija de dos años y sus dos hermanos. Según relataron sus familiares, la joven tenía la intención de ir a una plaza cercana para pasar un momento al aire libre, pero nunca regresó a la vivienda.

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Micaela está desaparecida desde el 24 de junio

La preocupación de la familia se intensificó con el correr de los días, ya que la mujer estaba bajo tratamiento con psicofármacos. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, al momento de su desaparición vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, un pantalón de jean y zapatillas de lona negras.

No obstante, las investigaciones guiaron la búsqueda hacia el Parque de la Independencia, ya que Eliana, la hermana de Micaela, halló varias prendas y objetos personales en la zona de bulevar Oroño y avenida Leopoldo Lugones. El hallazgo se produjo tras recibir una llamada telefónica de una persona que afirmó haber visto a la joven en ese sector.

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Entre las primeras hipótesis manejadas figuraba la posibilidad de que la mujer haya salido de su domicilio con un bolso con ropa y que se encuentre actualmente en situación de calle. En paralelo, la familia comenzó a recibir llamados y mensajes de personas que reportaron haberla visto en diversos lugares de Rosario.

“Si ven a alguien pidiendo comida, vendiendo pañuelitos, que mire su cara dos segundos; puede ser mi hermana”, expresó Eliana en declaraciones a Radio 2, tras no descartar la posibilidad de que se hubiera marchado por propia voluntad. No obstante, tampoco descartó que alguien pudiera haberse aprovechado de su estado de vulnerabilidad.

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“Tenemos datos de que estuvo con una persona y en calles puntuales”, afirmó. Al mismo tiempo que otros testimonios adicionales indicaron que la mujer habría sido vista “delirando” y con la “cara golpeada”, la madre de Albornoz denunció haber recibido llamados extorsivos en los que le exigieron dinero a cambio de la supuesta liberación de su hija y amenazaron con matarla si no pagaba.

En línea con esto, contó: “Estoy recibiendo amenazas de que la tienen secuestrada y me piden dinero. Y que si no les doy ese monto de dinero, no me la van a dar. Y no son argentinos, no voy a decir de dónde”. Por este motivo, solicitó a las autoridades que se refuerce el control de fronteras por temor a que su hija sea víctima de una red de trata de personas.

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Micaela Albornoz mide 1,80 metros, tiene tez trigueña, cabello castaño con reflejos rubios, corto hasta los hombros y con rulos, y ojos marrones. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con el 911 o con la Fiscalía Regional 2.