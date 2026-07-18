Sociedad

Los pasos fronterizos de Mendoza, Río Negro y Neuquén están cerrados por las fuertes nevadas y el viento blanco

Las autoridades informaron que el Sistema Cristo Redentor permanecerá cerrado hasta fin de mes. Hay casi 600 camiones varados. El único paso neuquino habilitado era el Huaum. El diagrama de la región cordillerana

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Los trabajos de las maquinarias que combaten la fuerte tormenta de nieve en la zona cordillerana de Mendoza

Gran parte de los pasos fronterizos cordilleranos, especialmente los de las provincias de Neuquén y Mendoza, permanecían este sábado cerrados al tránsito producto de intensas nevadas y fuertes vientos en la zona de montaña.

El caso que más afectaba la circulación entre Argentina y Chile es el del Paso Cristo Redentor, cerrado por un temporal de nieve que dejó varados a unos 580 camiones en Uspallata. Por ende, las playas de retención alcanzaron su capacidad máxima y distribuyeron los vehículos entre el Área de Control Integrado, la estación de servicio YPF y la estación EGE. Gendarmería informó que este cruce permanecerá inhabilitado al tránsito hasta fin de mes, ya que se prevén que continúe el mal tiempo.

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Captura de pantalla de información del Paso Sistema Cristo Redentor que indica su cierre total por nevadas y fuerte viento blanco, con horario y contacto
Vialidad Nacional informa el cierre total del Paso Cristo Redentor, que conecta Argentina y Chile, debido a nevadas y fuerte viento blanco. (Argentina.gob.ar)

Según Diario Mendoza, el Plan de Aparcamiento para el Transporte de Cargas de la temporada invernal 2026 prevé espacios para más de 1.400 camiones entre alta y baja montaña, con un sistema de encapsulamiento para ordenar la liberación de vehículos cuando se reabra el paso.

Una de las opciones de cruce era el paso Pino Hachado, en Neuquén, que había abierto el viernes pero volvió a cerrar por las severas inclemencias del tiempo. En la provincia patagónica solo está abierto el Paso Huaum, que conecta la ciudad de San Martín de los Andes con Panguipulli (Chile).

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Mapa digital de la provincia de Mendoza que muestra una ruta con seis iconos de alerta de carretera y nombres de parques y reservas naturales
Todos los cruces hacia Chile desde Mendoza se encuentran cerrados por las fuertes tormentas de nieve que azotan la zona (Argentina.gob.ar)

La acumulación de nieve y las ráfagas dificultan las tareas de despeje en distintos tramos de la Ruta Nacional 7, en Mendoza. El parte oficial citado advirtió además sobre sectores con hielo entre Loma de los Vientos y el complejo fronterizo, junto con calzada congelada hasta el límite internacional.

A ese cuadro se sumó una caída de piedras en el kilómetro 48, mientras maquinaria vial argentina continúa con tareas para sostener la transitabilidad. Las autoridades dispusieron además que la portación de cadenas sea obligatoria para circular por la zona.

Mendoza: nevada intensa en Las Leñas

El comisario Mario Lucero de la Policía de Mendoza confirmó que el temporal inhabilitó por completo la circulación sobre la Ruta Nacional 7 y obligó a los choferes de carga pesada a detener la marcha hasta una mejora del tiempo.

Cuánta nieve cayó y qué asistencia se desplegó

En los sectores más altos de la cordillera, la acumulación nivosa llegó a 1,30 metros en Villa Las Cuevas, según Canal 13 San Juan. En Puente del Inca y Penitentes, los registros marcaron 80 centímetros, y en este último punto se iniciaron inspecciones en laderas por riesgo de desprendimientos y avalanchas.

Unas 30 personas permanecían resguardadas en Penitentes con alimentos, abrigo y calefacción, mientras que los pobladores de Villa Las Cuevas se encontraban en buen estado de salud y con suministros esenciales.

El operativo de asistencia a transportistas comenzó el viernes a las 14 bajo coordinación de Pablo Quiroga, jefe del Corredor Internacional, con intervención de Gendarmería Nacional, el Sindicato de Camioneros y la Guardia Urbana Municipal.

La dimensión del temporal también fue descripta por Osvaldo Valle, de la Coordinación Operativa de Frontera, en declaraciones a Radio Mitre Mendoza: “Es una de las nevadas más importantes de los últimos 10 años”.

Mapa de la frontera argentina y chilena. Ventana con estado del paso San Martín de los Andes: abierto, 2.3°C, llovizna, 15 km de visibilidad
Un mapa interactivo muestra información detallada del paso fronterizo San Martín de los Andes-Panguipulli, incluyendo su estado actual, el tiempo y la visibilidad (Argentina.gob.ar)

Valle agregó que en la zona de Las Cuevas había unos 60 centímetros acumulados y que del lado argentino se esperaban entre 2,5 y 3 metros de nieve, con valores similares previstos para sectores de Chile.

La situación es distinta en las provincias de Santa Cruz y Chubut en donde la mayoría de los pasos fronterizos se encuentran habilitados. No así en los de Río Negro, también vedados al tránsito.

Qué pronóstico condiciona la reapertura

Según explicó Valle a la radio mendocina, el pronóstico mostraba continuidad de las nevadas más intensas entre este jueves y lunes, dentro de un sistema frontal proveniente del Pacífico. También señaló que la situación más despejada recién se veía recién para el martes 28 de julio, aunque aclaró que una eventual reapertura dependerá de que aparezca una ventana meteorológica que permita limpiar la ruta y garantizar una circulación segura.

Mapa de la Patagonia con costas, islas, lagos y una ruta marcada con iconos verdes, un icono rojo tachado y un icono amarillo con el número dos. Incluye nombres de parques nacionales
La situación es distinta en las provincias de Chubut y Santa Cruz en donde la mayoría de los pasos fronterizos se encuentran habilitados, no así en Río Negro (Argentina.gob.ar)

Las recomendaciones oficiales para quienes deban circular por la montaña incluyen vehículos en buen estado, control de radiador y cubiertas, cadenas obligatorias, abrigo suficiente, combustible y botiquín de primeros auxilios. Valle indicó además que personal de Gendarmería reforzó los controles y que por ahora solo puede transitarse hasta Uspallata, sujeto a los partes de Vialidad Nacional.

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