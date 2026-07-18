La prueba final: Scaloni evaluará a los futbolistas y definirá el equipo en el último entrenamiento antes de jugar contra España

Lionel Scaloni definirá al equipo para enfrentar a España (Foto: Reuters/Brett Davis)

(Enviado especial a Estados Unidos) La hora de la verdad se acerca. La selección argentina tendrá la chance este domingo 19 de julio de terminar con el “maleficio” de los ganadores del Mundial. La Albiceleste intentará convertirse en el primer país bicampeón en 64 años. La prueba final será este sábado, con el único entrenamiento que el cuerpo técnico tendrá para realizar las pruebas que planificó en la cabeza de cara al choque contra España que comenzará a las 16 horas del domingo en el MetLife Stadium de New York/New Jersey.

Lionel Scaloni, antes de la conferencia nocturna que protagonizó junto con Emiliano Dibu Martínez y Lionel Messi, adelantó que no pudieron hasta el momento tener una práctica como pretendían por los compromisos del torneo. Este sábado, desde las 12.30 de Argentina, el plantel saltará al campo de entrenamiento del Red Bulls Performance Center, del New York Red Bull, para tener una práctica que la prensa podrá visualizar durante los primeros 15 minutos.

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“Recién estamos descansando, porque llegamos anoche a las 11 y pico de la noche. Hoy nos obligaron a entrenar a un horario que no queríamos, pero dada la conferencia y todo esto, tuvimos que hacer un entrenamiento un poco extraño, rápido, así que no pudimos probar nada”, reconoció el oriundo de Pujato.

“Estamos enfocados en el descanso. En base a eso, veremos cómo llegan. Porque hay jugadores que no están bien, al 100%. Ya veremos cómo están ellos para después ver qué equipo sacamos el domingo. En principio, como ustedes saben, jugamos de Argentina, haciendo nuestro trabajo, pero sí pensando en las buenas cosas que tiene el rival también”, sentenció.

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El plantel argentino había sufrido una extensa demora de su vuelo desde Atlanta hasta New Jersey a raíz de la tormenta eléctrica que impidió el normal funcionamiento del aeropuerto. A partir de esa situación, la delegación llegó a última hora a la concentración y no pudo completar el entrenamiento que el cuerpo técnico deseaba.

Cuando le preguntaron a Scaloni puntualmente por los presentes físicos de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina –un cambio habitual– expresó: “Están como estuvieron todos los partidos. Ya saben cómo fueron los partidos, los fuimos cambiando, fuimos intentando que los minutos los puedan repartir. Y ya veremos cómo están para el domingo. No hemos tenido mucho tiempo de entrenar, porque anoche llegamos a las 11 de la noche y hoy (viernes) acortamos un poco el entreno porque teníamos que venir a la conferencia. Así que mañana (sábado) será un entrenamiento importante para poder hablar con ellos y ver cómo están. Pero en principio, están todos bien”.

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A priori, no hay futbolistas que deban ser marginados por problemas musculares o físicos, aunque la realidad indica que varias de las figuras principales arribaron a esta cita con lo justo u obligados a recuperarse durante los entrenamientos previos al debut contra Argelia. En ese contexto, la conversación que tenga con cada uno de los eventuales titulares de cara al domingo permitirá entender si debe modificar el equipo por cuestiones ajenas a lo táctico.

Si bien no hubo declaraciones sobre la modificación que generen preocupación, una de las dudas que surgió durante la semifinal ante Inglaterra fue la salida anticipada de Leandro Paredes a los 64 minutos para permitir el ingreso de Nicolás González, justo en el momento que el capitán de Boca Juniors era una de las figuras del partido. De todos modos, no hay indicios que hagan creer que su modificación fue por temas físicos.

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El otro interrogante que seguramente tendrá en la cabeza Scaloni está sobre la figura de Rodrigo De Paul. Ante Inglaterra, sorprendió y tomó la decisión de dejar en el banco de suplentes a uno de sus jugadores predilectos para poner a Giuliano Simeone en la banda derecha. Con el 0-1 en contra, el Motorcito saltó a la cancha con más de 20 minutos de partido por delante en lugar del Cholito y fue fundamental para encaminar la remontada.