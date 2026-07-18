El jefe de la CIA reveló cómo Estados Unidos le está ganando la guerra tecnológica al régimen de China

El jefe de la CIA advirtió que si China supera a EEUU en tecnología, Washington y el mundo enfrentarán "un problema real" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guerra tecnológica marca la prioridad que John Ratcliffe, director de la CIA, dijo haber fijado en la agencia de inteligencia norteamericano, con China como rival principal. En una conversación en el Army War College, sostuvo que la agencia reorganizó su estructura para incorporar antes herramientas de inteligencia artificial (IA), capacidades cibernéticas y otros sistemas emergentes.

Las recientes operaciones encubiertas lideradas por la CIA demuestran el impacto directo de la tecnología avanzada en el éxito de las misiones estadounidenses. Al respecto, Ratcliffe recordó la Operación Martillo de Medianoche en Irán y la intervención en Venezuela para capturar el ex dictador Nicolás Maduro.

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“Operaciones como Martillo de Medianoche, donde logramos introducir 120 aviones en Irán para atacar instalaciones nucleares sin que el régimen pudiera responder, son posibles solo si contamos con una imagen de inteligencia perfecta”, explicó.

“Logramos insertar doscientos operadores especiales en el mayor complejo militar de Venezuela para capturar a Maduro en tres minutos y medio, y en la Operación Furia Épica recuperamos a un piloto de F-15 derribado”, agregó Ratcliffe, quien aseguró que estas acciones son resultado directo de “desplegar tecnologías de punta mejor que nuestros adversarios”.

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John Ratcliffe, director de la CIA (REUTERS/Evan Vucci)

En ese sentido, planteó la rivalidad en términos amplios y diferenció al régimen chino de Rusia: “Rusia compite con nosotros en el frente tecnológico, pero China es distinta. Somos la mayor economía del mundo y China la segunda. Rusia tiene una economía comparable al tamaño de mi estado natal, Texas, por lo que debe elegir dónde competir. China, en cambio, compite en todos los frentes”.

La preocupación por el avance tecnológico chino volvió a quedar patente en el análisis de Ratcliffe, quien advirtió sobre el impacto de la supremacía en áreas como la inteligencia artificial (IA) y las telecomunicaciones: “Si China obtiene una ventaja tecnológica, como ocurrió con el caso de Huawei y el 5G, enfrentamos un problema real. No podemos permitir que eso suceda”.

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La CIA ha llevado a cabo una transformación profunda en su estructura tecnológica interna. El propio Ratcliffe relató que elevó el área de ciberseguridad a misión central y creó la Dirección de Sistemas de Misión para adaptar la arquitectura tecnológica de la agencia. Según su relato, esa reforma buscó que la agencia pudiera incorporar nuevas herramientas sin quedar rezagada. “Queremos estar en una posición en la que nuestros oficiales estén siempre en la vanguardia”.

Ratcliffe también vinculó esa transformación con una relación más estable con empresas y universidades. “Lo primero que hice fue crear una Oficina de Alianzas Corporativas para que hubiera un punto único de acceso y no un enfoque improvisado”.

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El jefe de la CIA puso como ejemplo una frase que dijo en su audiencia de confirmación. “Estados Unidos es el único país del mundo que puede estacionar en paralelo un cohete de 60,96 metros”, afirmó, en alusión a alianzas con compañías como SpaceX.

En la Operación "Furia Épica" EEUU destruyó miles de objetivos militares del régimen de Irán (U.S. Navy/Handout via REUTERS)

A partir de ahí, cargó contra los tiempos anteriores para incorporar tecnología. “Cuando llegué, nuestro proceso de adquisiciones era de 24 meses para una adquisición de alcance empresarial, seguido de nueve meses de evaluación de seguridad”: “Tres años para incorporar tecnología: cuando la incorporas, ya está anticuada”. Ratcliffe sostuvo que, tras cambiar el marco de adquisiciones y sumar un ejecutivo de compras, la agencia completó 400 adquisiciones de alcance empresarial en seis meses.

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Por su parte, Ratcliffe también se refirió al conflicto en Ucrania, que describió como una muestra de cómo la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y el ámbito cibernético alteran la economía y la guerra. “Está reescribiendo las reglas en todos los frentes”.

Luego se detuvo en el campo de batalla. “La esperanza de vida media de un recluta ruso que llega ahora mismo al campo de batalla en Ucrania se estima entre 20 y 30 minutos”, aseguró, y atribuyó esa situación al peso de sistemas baratos y precisos. “Los drones impulsados por inteligencia artificial se han convertido en máquinas de matar especializadas y de bajo costo”.

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Ratcliffe defendió que esa evolución explica la resistencia ucraniana: “Cuatro años y medio después, una fuerza inferior ha frenado a la fuerza superior de Rusia contra Ucrania”.

También citó un dato territorial para reforzar su argumento. Cuando llegó a la CIA, hace 18 meses, Rusia ocupaba el 19% de Ucrania; ahora ocupa el 20%, afirmó. Presentó ese avance limitado como señal de que la guerra asimétrica y los drones actúan como un gran igualador.

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Ratcliffe reconoció que, a diferencia de Rusia, China le compite a EEUU "en todos los ámbitos" (REUTERS/Maxim Shemetov)

En el tramo final de la conversación, Ratcliffe vinculó la competencia tecnológica con la captación de personal. “La mayor ventaja, cuando hablamos de talento, son los principios fundacionales y democráticos del país en el que vivimos”.

Desde esa base, contrapuso el sistema estadounidense al chino. “El modelo chino es robar, replicar y reemplazar”, dijo, y añadió que el Estado chino toma innovaciones occidentales, las reproduce y las subvenciona.

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Frente a eso, Ratcliffe defendió una lógica interna de mérito en la CIA. “Somos una meritocracia. Llegarás tan alto y tan lejos como te lleven tu trabajo, tu determinación y tus capacidades”.

El director sostuvo que la exposición pública de ciertas operaciones también tiene efecto sobre el reclutamiento. Remarcó que las cifras de captación están “fuera de serie” porque, cuando la gente ve resultados en operaciones como Resolución Absoluta o Martillo de Medianoche, quiere formar parte de ese trabajo. Bajo esa lógica, el mensaje final de Ratcliffe fue que los resultados operativos no solo sirven para medir capacidad frente a los adversarios. También refuerzan el atractivo de la agencia ante perfiles técnicos que buscan un lugar donde su desempeño tenga recompensa.

“Estamos abiertos a recibir talento, siempre buscamos a los mejores. La innovación, la creatividad y el mérito seguirán siendo nuestro mayor diferencial”, concluyó.