Desfiles del 15 de septiembre en Honduras no tendrán exhibición de paracaidistas en el Estadio Nacional

El COCIP informó que la programación oficial de los desfiles patrios se mantiene, aunque sin la participación del espectáculo aéreo que durante años acompañó la celebración. (Foto: Fuerzas Armadas / Archivo)

Los tradicionales desfiles del 15 de septiembre en Honduras se desarrollarán este año sin una de sus exhibiciones más esperadas: el show de paracaidismo militar en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como Chelato Uclés.

La decisión fue anunciada por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP), integrado por la Secretaría de Educación, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado encargadas de la organización de las actividades patrias.

Aunque el espectáculo aéreo no formará parte de la programación oficial del 15 de septiembre, las autoridades confirmaron que el equipo de caída libre de las Fuerzas Armadas sí realizará dos exhibiciones abiertas al público en fechas previas.

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El objetivo, señalaron, es mantener esta tradición en un espacio distinto y bajo condiciones previamente establecidas para la actividad.

Las Fuerzas Armadas confirmaron que el tradicional show de paracaidismo militar no se realizará durante los desfiles del 15 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés. (Foto: Fuerzas Armadas / Archivo)

Exhibiciones serán en Parada Marte

Las Fuerzas Armadas informaron que las demostraciones de paracaidismo militar se realizarán en el Campo Parada Marte los días 5 y 12 de septiembre.

Estas actividades permitirán que la población pueda observar las maniobras del equipo de salto libre antes de las celebraciones oficiales de la independencia.

Las autoridades indicaron que el cambio responde a la planificación realizada para las actividades patrias de este año.

Además del espectáculo aéreo, también se desarrollarán otras actividades organizadas por las Fuerzas Armadas.

Como parte del programa conmemorativo, las Fuerzas Armadas anunciaron la realización de ferias de adiestramiento y emprendimiento, las cuales estarán abiertas al público.

Según se informó, estas actividades también serán transmitidas por televisión para que puedan ser seguidas por personas de diferentes regiones del país.

Las instituciones organizadoras señalaron que el calendario completo de eventos será divulgado conforme se acerquen las fechas patrias.

Las autoridades indicaron que el cambio busca desarrollar las maniobras de paracaidismo en un espacio con mejores condiciones para la seguridad de los participantes y asistentes. (Foto: Fuerzas Armadas / Archivo)

El propósito es mantener una amplia participación ciudadana durante las celebraciones de septiembre.

Antecedentes del cambio

La decisión se produce después de los accidentes ocurridos durante los desfiles patrios de 2025, cuando dos integrantes del equipo de salto libre resultaron lesionados.

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Uno de los oficiales impactó sobre una estructura techada del Estadio Nacional, mientras que otro sufrió un fuerte aterrizaje sobre la cancha del recinto deportivo.

De acuerdo con la información oficial, uno de los militares continúa en proceso de rehabilitación debido a las lesiones sufridas durante aquel incidente.

Las autoridades no detallaron si estos antecedentes influyeron directamente en la modificación del programa, pero confirmaron que este año no habrá exhibición aérea en el estadio.

Preparativos para las fiestas patrias

El COCIP continúa coordinando la organización de los actos cívicos que se desarrollarán durante septiembre en diferentes puntos del país.

El equipo de caída libre de las Fuerzas Armadas trasladará sus exhibiciones al Campo Parada Marte, donde realizará demostraciones abiertas al público los días 5 y 12 de septiembre. (Foto: Fuerzas Armadas / Archivo)

Las instituciones participantes indicaron que los desfiles estudiantiles y el resto de actividades conmemorativas se mantienen dentro de la planificación prevista.

Asimismo, reiteraron que las demostraciones de paracaidismo se concentrarán exclusivamente en el Campo Parada Marte, donde esperan la asistencia de miles de personas.

Las autoridades explicaron que el cambio en la programación busca mantener las exhibiciones de paracaidismo en un entorno más adecuado para este tipo de maniobras, permitiendo que el público disfrute del espectáculo en fechas previas a las celebraciones oficiales de la Independencia.

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Asimismo, el COCIP reiteró que los desfiles del 15 de septiembre se desarrollarán con normalidad y contarán con la participación de centros educativos, bandas de guerra, cuadros de palillonas y otras actividades cívicas que forman parte de la tradición de las fiestas patrias en Honduras.