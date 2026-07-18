El Salvador

¡Una noche de gala! Melanie Cortez es coronada soberana de las Fiestas Agostinas 2026 de San Salvador Centro

En una noche marcada por la elegancia, la identidad y el entusiasmo de miles de capitalinos, el alcalde Mario Durán presidió la fastuosa gala de Elección y Coronación de la nueva Reina de San Salvador Centro para las Fiestas Agostinas 2026

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Melanie Cortez, representante del distrito de Cuscatancingo, reacciona con emoción al ser coronada como la nueva soberana de las Fiestas Agostinas 2026 en San Salvador Centro (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro).
Melanie Cortez, representante del distrito de Cuscatancingo, reacciona con emoción al ser coronada como la nueva soberana de las Fiestas Agostinas 2026 en San Salvador Centro (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro).

En una noche marcada por la elegancia, la identidad y el entusiasmo de miles de capitalinos, el alcalde Mario Durán presidió la fastuosa gala de Elección y Coronación de la nueva Reina de San Salvador Centro para las Fiestas Agostinas 2026.

El certamen, que reunió el talento y la gracia de 25 representantes de los cinco distritos que ahora conforman administrativamente el municipio, culminó con la victoria de Melanie Cortez, digna delegada de Cuscatancingo, quien asumirá el rol de embajadora oficial de la cultura, el civismo y el turismo local durante el periodo de festejos.

La gala no solo representó el inicio formal de las festividades patronales, sino también un hito histórico al congregar por primera vez a los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado bajo una misma corona metropolitana. El edil capitalino, Mario Durán, manifestó su profunda satisfacción por el desempeño de todas las aspirantes, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con el desarrollo integral, el rescate de los espacios públicos y el empoderamiento juvenil en los nuevos territorios de la capital.

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El grupo de 25 participantes hicieron gala de su carisma y preparación durante el desfile de apertura, representando con orgullo la identidad de sus respectivas comunidades (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro).
El grupo de 25 participantes hicieron gala de su carisma y preparación durante el desfile de apertura, representando con orgullo la identidad de sus respectivas comunidades (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro).

El camino hacia la corona demandó semanas de intensa preparación técnica. Bajo la experta dirección de pasarela del reconocido profesional Tony Melara, y con la estricta coordinación y respaldo del equipo municipal, las 25 candidatas pulieron sus destrezas en oratoria, expresión corporal, etiqueta y conocimiento de la historia local.

La responsabilidad de evaluar los exigentes parámetros del concurso recayó sobre un jurado de alto perfil y prestigio, integrado por la carismática presentadora de televisión Linda Sibrián; el cirujano plástico Rolando Aguirre; y las reconocidas empresarias Isa Torres, Astrid de Peña y Sandra Rodríguez.

Para premiar la dedicación de las concursantes, la comuna dispuso de una importante bolsa de incentivos económicos y apoyos especiales. Melanie Cortez, en su calidad de Reina de Reinas, obtuvo un galardón en efectivo de $2,000, sumado al respaldo total de la municipalidad para representar con orgullo a El Salvador en el prestigioso Reinado Mundial del Banano, que se celebrará el próximo mes de septiembre en la República del Ecuador.

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Asimismo, las flamantes Reinas Distritales de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado fueron galardonadas con $1,000 cada una; la portadora del título de Reina de la Yuca recibió $500, mientras que las demás participantes del certamen fueron reconocidas con un estímulo de $300 por su notable y destacado desempeño en el escenario.

La nueva reina no solo liderará los festejos de agosto, sino que también representará al país en el Reinado Mundial del Banano (Cortesía: San Salvador Centro).
La nueva reina no solo liderará los festejos de agosto, sino que también representará al país en el Reinado Mundial del Banano (Cortesía: San Salvador Centro).

Compromiso ambiental, juventud y proyección social

Durante la ronda de preguntas y posterior conferencia, Melanie Cortez, quien además posee una sólida trayectoria como atleta y gimnasta artística, dejó en claro su visión social para este año de reinado. Al ser consultada sobre sus proyectos para las nuevas generaciones, enfatizó el valor del deporte y las artes como herramientas esenciales de prevención y crecimiento, expresando que una disciplina deportiva es el espacio idóneo para forjar el carácter, la salud y la identidad de la juventud.

Asimismo, reafirmó que trabajará en estrecha alianza con las autoridades de la alcaldía y edil para potenciar los mensajes de cultura ciudadana, orden y limpieza en todo San Salvador Centro.

Tras ser coronada como Reina de San Salvador Centro 2026, Melanie Cortez comparte su emoción y la gran responsabilidad que asume. En esta entrevista, habla sobre sus planes para representar a la capital y su deseo de promover el deporte entre los jóvenes.

La nueva soberana iniciará sus funciones oficiales a partir del próximo 1 de agosto, fecha que marca el inicio tradicional de las Fiestas Agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo, las cuales se prolongarán hasta el 6 de agosto.

La agenda de inauguración arrancará en la madrugada con la emblemática alborada matutina, seguida por el tradicional reparto de atol shuco a los asistentes, una muestra culinaria profundamente arraigada en el corazón de la capital. Posteriormente, las principales calles y avenidas del municipio se llenarán de color, música y personajes de fantasía con los vistosos desfiles de correos y carrozas.

El epicentro del entretenimiento familiar y la adrenalina será el esperado parque de diversiones Sívarland 2026, ubicado estratégicamente en los perímetros del Estadio Cuscatlán.

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