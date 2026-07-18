Tras el sismo de 7.4, Guatemala suma 131 eventos sísmicos y mantiene alerta en zonas vulnerables

Cámaras de seguridad captaron el instante en que varios aparatos comenzaron a sacudirse y algunas cayeron al suelo.

La mañana de ayer, 17 de julio, Guatemala vivió una intensa jornada sísmica tras el potente temblor de magnitud 7.4 que sacudió el suroeste del país. De acuerdo con el balance más reciente del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, Sección de Sismología, se han contabilizado 131 sismos en las últimas 24 horas, de los cuales 33 han sido percibidos por la población.

Las autoridades han indicado que la mayor parte de los eventos tuvieron epicentro cerca de la costa pacífica, en cercanías de la frontera con México, sobre la Fosa Mesoamericana.

Según información oficial difundida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el acumulado anual asciende a 3,854 sismos registrados y 114 catalogados como sensibles en el territorio nacional durante 2026. Tras el movimiento principal, las instituciones de protección civil informaron que ocurrieron al menos 42 réplicas secundarias, lo que elevó la sensación de alerta en comunidades de la zona sur y occidente.

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Balance oficial confirmó más de un centenar de movimientos telúricos en 24 horas (Cortesía: @insivumehgt).

El epicentro del sismo principal se localizó en el océano Pacífico, dentro de aguas mexicanas, muy próximo a la línea limítrofe con Guatemala. La magnitud y la ubicación del evento generaron una alarma inmediata en la población, motivando la activación de comités de crisis y la coordinación de los cuerpos de emergencia, según lo reporte el propio Insivumeh (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología).

Durante una conferencia de prensa, Edwin Rojas, director del Insivumeh, explicó que el fenómeno estuvo originado por un proceso de subducción entre las placas de Cocos y del Caribe. “El violento movimiento telúrico fue provocado por el hundimiento abrupto de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, liberando una masiva cantidad de energía”, detalló el funcionario ante medios nacionales.

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Derrumbes, daños en infraestructura y continuidad de labores de inspección

El impacto del sismo en la infraestructura nacional se reflejó en la atención de 58 emergencias en distintas regiones, según el último balance de la Conred. Los equipos de rescate y mantenimiento vial informaron sobre derrumbes de tierra y piedras que bloquearon parcialmente tres carreteras principales, dificultando el tránsito y el acceso a diversas comunidades.

Las inspecciones técnicas preliminares identificaron daños estructurales moderados, desprendimiento de fachadas y grietas severas en los muros de 14 escuelas públicas y 12 sedes de oficinas gubernamentales. Las autoridades han determinado que estas edificaciones requerirán reformas de ingeniería antes de permitir el reingreso de personal y estudiantes, con el objetivo de garantizar la seguridad.

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Edificio con daños estructurales y escombros tras el sismo de magnitud 7.4 en Guatemala, una de las múltiples infraestructuras afectadas por la reciente actividad sísmica en el país (Cortesía: Clima Guatemala).

El balance humano, hasta el momento, permite confirmar la ausencia de víctimas fatales en el territorio guatemalteco, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Las labores de asistencia civil incluyeron la evacuación inmediata de 11 personas de sus viviendas por riesgo inminente y el traslado de un ciudadano a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Las autoridades mantienen activa la alerta anaranjada en las áreas de mayor vulnerabilidad para coordinar la entrega de suministros y la logística de ayuda de primera necesidad.

La Conred y los cuerpos de bomberos locales han enfatizado que el Plan Nacional de Respuesta continuará en operación durante el fin de semana. El monitoreo técnico y las inspecciones de campo también continúan en desarrollo para determinar la magnitud real de las afectaciones tras el sismo y sus réplicas. Las autoridades han insistido en que la población permanezca atenta a la información oficial y colabore con las recomendaciones de los equipos de emergencia, mientras persiste la actividad sísmica en la región.

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