Economía

De cuánto serán las AUH de ANSES en agosto 2026

El organismo previsional actualizará las asignaciones mediante la movilidad mensual basada en el IPC de junio, con montos renovados y la continuidad del sistema de cobro con retención parcial y validación anual de la Libreta AUH correspondiente

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Fachadas ANSES
ANSES actualizará la AUH en agosto de 2026 con un aumento del 1,9% definido por el IPC de junio informado por el INDEC

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en agosto de 2026 los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. Este ajuste responde al mecanismo de movilidad mensual, que utiliza como referencia la inflación de dos meses antes, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento a aplicar se basará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue del 1,9%. De esta forma, el valor de la AUH y otras asignaciones familiares, jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) volverán a modificarse de manera automática, siguiendo la fórmula vigente.

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De cuánto serán las AUH en agosto 2026

En agosto, el monto de la Asignación Universal por Hijo pasará a $150.861,93 por cada menor de 18 años, tras aplicarse el aumento del 1,9% sobre los valores de julio. Para la AUH por Discapacidad, el valor actualizado será de $490.731,57. Además, la Asignación Familiar por Hijo se establecerá en $75.258,78 y, en el caso de hijos con discapacidad, el monto será de $235.503,56.

La actualización automática de la AUH forma parte del esquema de movilidad mensual implementado por ANSES, que ajusta los haberes de acuerdo a la evolución de la inflación oficial. El objetivo principal es que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente al aumento de precios registrado en la economía.

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La Asignación Familiar por Hijo se establecerá en $75.258,78 y la asignación por hijo con discapacidad llegará a $235.503,56 (REUTERS/Francisco Loureiro)
La Asignación Familiar por Hijo se establecerá en $75.258,78 y la asignación por hijo con discapacidad llegará a $235.503,56 (REUTERS/Francisco Loureiro)

El mecanismo de pago establece que la ANSES abona habitualmente el 80% del importe mensual de la AUH y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH con la documentación obligatoria. De este modo, el monto efectivo que las familias reciben cada mes es, para agosto, de $120.689,54 por hijo para la AUH estándar y para la Asignación por Embarazo. En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor total asciende a $490.731,57, aunque también se le aplica la misma modalidad de retención.

El acceso al 20% retenido está sujeto a la presentación anual de la Libreta AUH, trámite que permite acreditar la escolaridad de los menores, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio. Una vez presentada esta documentación, ANSES libera el saldo correspondiente.

Además del haber mensual, las familias con hijos de hasta 3 años pueden recibir el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia económica adicional destinada a garantizar la alimentación infantil. Este beneficio se suma a la AUH y busca reforzar la seguridad alimentaria de los niños en la primera infancia.

De cuánto serán las jubilaciones en agosto 2026

A partir de agosto, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $419.734,71, de acuerdo con el nuevo cálculo oficial. Aquellos que reciban el bono adicional de $70.000—en caso de que se confirme su continuidad— percibirán un total de $489.734,71 en el mes.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La jubilación mínima será de $419.734,71 y la PUAM de ANSES ascenderá a $335.787,76 en agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes perciben la jubilación máxima, el monto a cobrar en mano, descontando el aporte obligatorio a PAMI, será de $2.667.807 en agosto de 2026. Este valor refleja el ingreso neto tras la deducción previsional, representando el tope de haberes dentro del régimen general.

De cuánto será la PUAM de ANSES en agosto 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes requeridos para la jubilación, también tendrá un aumento en agosto de 2026.

Este beneficio, que equivale por ley al 80% de una jubilación mínima e incluye cobertura médica de PAMI y el acceso a Asignaciones Familiares, tendrá un monto base de $335.787,76, de acuerdo con la actualización dispuesta por ANSES tras la difusión del IPC de junio. Aquellos beneficiarios que accedan al bono extraordinario recibirán $405.787,76 durante ese mes.

El aumento de la PUAM se determina con el mismo mecanismo de movilidad que las jubilaciones, ajustándose por la inflación de dos meses antes para que los ingresos de los adultos mayores sigan el ritmo de los precios.

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