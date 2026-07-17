Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 17 de julio de 2026

El organismo previsional difundió el calendario de julio y detalló que hoy se acreditan haberes y beneficios para varias prestaciones, con turnos que dependen del último número del documento en cada caso

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Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
Beneficiarios de ANSES hacen fila en una sucursal bancaria para cobrar sus haberes correspondientes al viernes 17 de julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos correspondiente al mes de julio de 2026. Hoy, viernes 17 de julio, cobran sus haberes distintos grupos de beneficiarios según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El organismo oficial publicó el detalle de las prestaciones y los montos actualizados, que incluyen jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Quiénes cobran hoy, 17 de julio de 2026

anses
Detalle de las prestaciones que abona ANSES según la terminación del DNI, en el marco del calendario oficial de pagos de julio

Jubilaciones y pensiones mínimas

Este viernes reciben el pago de su haber mensual las personas jubiladas y pensionadas que perciben el monto mínimo y tienen DNI finalizado en 6. Además del haber correspondiente, quienes integran este grupo acceden al bono extraordinario de $70.000, dispuesto para reforzar los ingresos previsionales en el actual contexto inflacionario.

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Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

El mismo día cobran las jubilaciones y pensiones superiores a la mínima, también para titulares con DNI terminado en 6. En estos casos, el monto del bono es decreciente y solo corresponde en la franja de ingresos que va desde el haber mínimo hasta el tope de $481.959. A partir de ese monto no se liquida el refuerzo extraordinario.

Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor mantienen su esquema de pagos por terminación de DNI. Este viernes, el turno corresponde a quienes tienen DNI finalizado en 6. Tanto la PNC como la PUAM reciben el bono extraordinario junto al haber mensual.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 cobran la prestación en la fecha indicada. El pago se realiza en la cuenta bancaria habitual, según el calendario informado oficialmente.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 4 perciben la acreditación. El pago corresponde al ciclo mensual de julio y sigue el esquema de días programado por ANSES.

Asignación por Prenatal y Maternidad

La Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad se abonan de forma escalonada para todas las terminaciones de DNI. El viernes 17 corresponde el pago a quienes tengan DNI finalizado en 4, según el calendario del organismo.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

anses y jubilados
Tabla informativa exhibe los montos de las jubilaciones mínimas, con y sin bono extraordinario, vigentes para el mes de julio de 2026

Durante julio de 2026, las jubilaciones mínimas se fijaron en $411.959, de acuerdo con la movilidad oficial. Al valor del haber se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran la mínima perciben un total de $481.959. El bono se paga de manera decreciente a quienes superan el haber mínimo hasta alcanzar el tope de $481.959, monto a partir del cual no se liquida el refuerzo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor y las Pensiones No Contributivas alcanzan un monto de $329.430 cada una, a lo que se suma el bono extraordinario. El pago se realiza en la cuenta bancaria declarada ante el organismo.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

En julio de 2026, la Asignación Universal por Hijo se estableció en $153.414 por hijo. ANSES deposita el 80% de ese valor, es decir, $122.731, y el 20% restante se acredita luego de la presentación de la Libreta AUH. Para hijos con discapacidad, la AUH es de $499.387 y se perciben $399.510 en mano.

Fachadas ANSES
Cuadro muestra los valores actualizados de la Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar y asignaciones familiares según lo dispuesto por ANSES para este mes

La Tarjeta Alimentar se acredita junto con la AUH: $72.250 para un hijo, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más hijos.

La asignación por cónyuge para jubilados y pensionados es de $17.964 en el mes de julio. En la Zona 1, que incluye provincias del sur argentino, el monto asciende a $35.638.

Las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas se abonan según el esquema habitual y con los montos actualizados para el mes en curso.

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