“Nadie habla de Malvinas, todos hablan de la Mano de Dios”, aseguró una argentina que vive en Inglaterra en la previa del partido

En Londres, la ciudad respira fútbol desde temprano. Las calles muestran poca actividad y los pubs permanecen llenos, reservados desde hace días por fanáticos ansiosos por ver el partido entre Inglaterra y Argentina. La expectativa se percibe en cada esquina: la televisión, la radio y las conversaciones públicas giran en torno al encuentro, que despierta un interés transversal en la sociedad británica.

Los comercios mantienen sus horarios habituales, pero la atención está puesta casi exclusivamente en el evento deportivo. Según explicó en Infobae en Vivo Silvia De Viet, periodista argentina residente en Londres, la cobertura mediática abarca desde programas académicos hasta debates populares.

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“No podés prender un canal de televisión, nada que no esté hablando de esto”, relató. La jornada se desarrolla bajo temperaturas inusualmente altas para la ciudad, lo que añade una dimensión extra a la experiencia colectiva.

Sentimiento inglés: la mano de Dios pesa más que Malvinas

La expectativa en Londres se vincula directamente con el antecedente futbolístico de 1986 y la figura de Diego Maradona. De Viet enfatizó que el recuerdo de “la mano de Dios” domina la conversación pública, mucho más que la guerra de Malvinas.

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“No hay nadie del público que hable de Malvinas. Es Diego Maradona, es la mano de Dios, es personal por el partido del 86”, subrayó. La periodista sostiene que la sociedad inglesa no asocia el partido con el conflicto bélico, sino con la herida abierta por aquella victoria argentina en el Mundial de México.

La figura de Diego Maradona mantiene un peso central en la rivalidad entre Inglaterra y Argentina por el Mundial de 1986 (Captura de video)

El sentimiento futbolero resulta visceral y el deseo de derrotar a Argentina supera cualquier otra motivación histórica. “Todo el mundo sabe quién es Maradona, todo el mundo sabe la mano de Dios, todo el mundo sabe que hay que ganarle a Argentina”, resaltó la entrevistada.

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El partido adquiere un carácter personal para los ingleses, quienes consideran esta revancha como más importante que una final convencional. La emoción se manifiesta en la ansiedad por ganar y en la comparación constante con el pasado, pero la cuestión de Malvinas queda relegada en la conversación cotidiana.

Lionel Messi y la presión mediática en Inglaterra

Al mismo tiempo, la figura de Lionel Messi ocupa un lugar destacado en el análisis previo al partido, aunque su imagen no alcanza la magnitud simbólica de Diego Maradona. De Viet explicó que los medios británicos reconocen la calidad de Messi, pero no le atribuyen el mismo “aura” que a Maradona.

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“Lo respetan enormemente a Messi, creen que puede hacer milagros”, señaló. La expectativa sobre el desempeño de Messi es alta, pero la presión recae tanto en el jugador como en la selección argentina.

De Viet describió la percepción inglesa: “Se espera demasiado de él, que lo ponen bajo presión, y que él querría ganar, por supuesto, que él a sí mismo se pone la presión”.

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La periodista también señaló una cierta contradicción en la forma en que los ingleses reciben la personalidad de Messi: “Lo respetan como alguien que está muy bien entrenado en materia de medios. Al mismo tiempo se resiente un poco porque claro, como no habla, por un lado respetás que sea respetuoso y por el otro lado te molesta que no se, que sea respetuoso”.

Los ingleses respetan a Lionel Messi y esperan que pueda definir el partido, aunque no le atribuyen el aura simbólica de Maradona

Las imágenes y comentarios en los medios reflejan esta dualidad. “Si vos ves las fotos que hay, es que está la foto de Diego en una, con la camiseta argentina en una nube y después están los jugadores argentinos con Lionel Messi a la cabeza”, describió De Viet.

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El respeto hacia Messi convive con la necesidad de neutralizar su influencia en el campo de juego, un sentimiento que se repite en las declaraciones de aficionados y comentaristas.

Clima social y comportamiento en Londres durante el partido

El ambiente previo al encuentro se percibe en todos los ámbitos, desde las oficinas hasta los supermercados. De Viet explicó que las oficinas suelen cerrar a las seis de la tarde y el partido comienza a las ocho, lo que favorece la concentración de personas en bares y pubs.

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“Las oficinas en general terminan más temprano", describió la periodista. Los supermercados no han anunciado cambios en sus horarios, pero la mayoría de los clientes destina su atención al partido y no a las compras.

El calor inédito para la ciudad de Londres también modifica los hábitos. Las casas y los comercios carecen de aire acondicionado, y conseguir ventiladores resulta una tarea difícil.

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“No hay aire acondicionado. Acá las casas están hechas para conservar calor, no para conservar frío”, narró De Viet. Los comercios informan a los clientes sobre el apagado de heladeras para mantener el funcionamiento básico de los equipos necesarios, evidenciando el impacto del clima en la vida cotidiana. Las alertas por altas temperaturas se mantienen activas, un hecho poco común para la capital británica.

Reunirse en pubs forma parte de la tradición inglesa, aunque las generaciones más jóvenes a veces prefieren encuentros en casas. La ola de calor influye en la elección de los lugares, ya que los pubs históricos dificultan la ventilación y el confort. La costumbre de juntarse en bares prevalece, pero el clima extremo lleva a algunos a optar por reuniones privadas.

Seguridad, confianza y reacción social ante el resultado

A diferencia de Buenos Aires, donde se implementan operativos especiales de seguridad, Londres no adopta medidas extraordinarias para el partido. De Viet aclaró que no existen anuncios oficiales sobre refuerzos en la seguridad, ni restricciones particulares en los puntos de encuentro de argentinos.

“Por ahora no hay ninguna, no hay ningún tipo de medida de seguridad extra, obvio”, indicó la periodista. La ausencia de operativos responde a la confianza en el comportamiento social y a la costumbre de celebrar en las calles.

La reacción ante el resultado se anticipa intensa, especialmente si Inglaterra obtiene la victoria. “Va a salir a la calle y no le va a importar nada porque esto es un partido personal. Es visceral el sentimiento de que hay que ganarle a Argentina”, sostuvo De Viet. La confianza predomina en el discurso público, aunque la periodista detecta cierto nerviosismo entre los ingleses, que prefieren no manifestar la posibilidad de perder.

El partido entre Inglaterra y Argentina en Londres se vive como un evento deportivo de alto voltaje emocional, marcado por recuerdos históricos y rivalidades futbolísticas. La mirada de los argentinos en la capital británica aporta una perspectiva directa sobre el ambiente, las costumbres y las emociones que rodean uno de los encuentros más esperados del fútbol internacional.

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