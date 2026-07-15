Crimen y Justicia

Llevaba a su hija a la escuela en Mar del Plata y dos motochorros le robaron la camioneta en menos de un minuto

Mientras que las víctimas resultaron ilesas, las autoridades continúan con la búsqueda de los delincuentes. El vehículo fue recuperado horas más tarde

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El hecho ocurrió cuando un hombre y su hija menor salían de su vivienda en Parque Luro. Los delincuentes escaparon en la camioneta robada, que fue hallada horas después

Un nuevo episodio de inseguridad en Mar del Plata tuvo lugar este martes, cuando un hombre de 51 años fue despojado de su camioneta en la puerta de su vivienda de Parque Luro mientras se encontraba junto a su hija. Todo ocurrió cuando estaba por llevar a la menor al colegio.

El asalto fue ejecutado por dos motochorros y, según fue registrado por las cámaras de seguridad, la maniobra delictiva no llegó a durar ni un minuto. La secuencia comenzó cuando una motocicleta abordada por un hombre y una mujer se frenó al costado del vehículo.

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Mientras que la mujer permaneció sentada en la moto, su cómplice se encargó de amenazar a las víctimas y exigirles el vehículo. Finalmente, las víctimas terminaron ilesas en la vereda y los delincuentes huyendo por la calle Sastre en dirección a Constitución.

De acuerdo con la información publicada por La Capital de Mar del Plata, el vehículo sustraído era una camioneta BAIC X55 plus. Asimismo, indicaron que el mismo fue hallado horas después en la intersección de Necochea y Remedios de Escalada.

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El momento en el que las víctimas fueron bajadas del vehículo
El momento en el que las víctimas fueron bajadas del vehículo

El hecho ocurrió a solo tres cuadras del lugar donde, horas antes, una anciana había sido violentamente asaltada. Se trataba de una jubilada de 70 años, que fue víctima de una entradera violenta durante la madrugada, cuando al menos cuatro delincuentes irrumpieron en su vivienda ubicada sobre la calle Artigas al 700.

Según relató a las autoridades, los delincuentes la maniataron, la amordazaron y la golpearon, lo que dejó lesiones graves en los dedos de un pie. Finalmente, huyeron de la propiedad con una suma de 600 mil pesos y otros objetos de valor.

Hasta el momento, la investigación policial reconstruyó que los asaltantes llegaron al lugar en un Volkswagen Polo e ingresaron a la casa bajo la modalidad de entradera. Sin embargo, descendieron encapuchados y con guantes, por lo que no fue posible identificarlos. Tras consumar el robo, se dieron a la fuga.

Cizallas, guantes naranjas y negros, un gorro de lana rojo, dos fundas negras de teléfono móvil y un cartel de la Comisaría Mar del Plata 7ma
Los elementos que fueron secuestrados del vehículo que utilizó la banda para concretar la entradera

En ese momento, la policía realizaba un operativo especial de prevención para combatir entraderas y robos agravados en viviendas. Por este motivo, cuando se advirtió el hecho y se inició la búsqueda del vehículo utilizado por los sospechosos.

El operativo permitió localizar el Volkswagen Polo y detener a uno de los presuntos asaltantes, que fue identificado como un hombre de 30 años. Como resultado del procedimiento, se secuestraron el vehículo, un teléfono celular Samsung con funda negra, un par de guantes de trabajo naranja y negro, un gorro de lana bordó y una tijera de poda de gran tamaño.

Por otro lado, en la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó pericias para levantar rastros y recolectar otras evidencias. Asimismo, la víctima recibió asistencia médica en el lugar, ya que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, Ana Caro, quien imputó al detenido por robo triplemente agravado por escalamiento, por ser cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma. Además, se dispuso la notificación de la formación de causa y su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán. No obstante, las tareas para identificar y detener a los otros integrantes de la banda continúan.

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