Murió una nena de 3 años durante un incendio en su casa y otros cuatro menores fueron hospitalizados

(Fuente: Malvinas Argentinas Noticias)

Una nena de 3 años falleció tras el incendio de su vivienda en la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, según informaron medios locales durante la madrugada del lunes. El siniestro provocó que otros cuatro menores fueran trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete para recibir atención médica preventiva.

De acuerdo con un reporte de Pilar Diario, el incendio se desató en una casa situada en la intersección de Nazca y Lavoisier. En ese momento, en el interior del domicilio se encontraban dos adultos y cinco menores. Las primeras informaciones indican que la pequeña murió por inhalación de monóxido de carbono.

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Los demás ocupantes lograron salir del inmueble, aunque cuatro niños requirieron hospitalización. Las autoridades aún investigan las causas que originaron el fuego. Las primeras hipótesis apuntan a un posible mal funcionamiento de una estufa eléctrica como desencadenante del incidente, aunque este dato todavía no fue confirmado oficialmente y será objeto de pericias.

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, personal del SAME, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros de Policía Científica. La investigación continúa para determinar cómo se inició el siniestro y en qué circunstancias ocurrió la tragedia.

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Un niño de 5 años murió en un incendio en Tucumán

En la madrugada del 20 de mayo, la localidad de Lastenia, ubicada en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, se vio sacudida por un incendio que terminó con la vida de un niño de 5 años. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando el fuego se desató en una vivienda prefabricada situada en Balcarce al 400 y rápidamente envolvió toda la estructura, compuesta mayormente por madera y materiales inflamables.

La víctima, identificada como Mateo Medinas, se encontraba en el interior del domicilio junto a sus padres y su hermano menor, un bebé de un año. Según informaron fuentes policiales y medios locales, los padres, Augusto Martín Sánchez (32) y Mikaela Marylin Aveiro (28), lograron salir del inmueble en llamas y pusieron a salvo al hijo más pequeño. Sin embargo, la rápida propagación del fuego hizo imposible el rescate de Mateo, quien quedó atrapado entre las llamas antes de que los bomberos pudieran ingresar a la vivienda.

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El material altamente inflamable de la construcción aceleró el avance del fuego, dificultando la tarea de los servicios de emergencia y dejando la casa reducida a escombros. Personal policial de la Comisaría Lastenia, dotaciones de Bomberos y equipos médicos trabajaron en el lugar para controlar el siniestro, asistir a los sobrevivientes y proteger a las propiedades vecinas.

Los padres y el menor rescatado recibieron asistencia médica en el lugar y luego fueron trasladados a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, que dispuso pericias para determinar el origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

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Recomendaciones para evitar incendios

Los incendios domésticos tienden a incrementarse durante el invierno, cuando el uso de estufas, calefactores y artefactos eléctricos se intensifica para combatir las bajas temperaturas. Según especialistas y organismos de seguridad, la combinación de instalaciones en mal estado, el uso inadecuado de artefactos y descuidos cotidianos aumenta el riesgo.

Un quemador de estufa a gas produce llamas azules en un ambiente oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar hábitos preventivos y mantener la atención en estos detalles puede ayudar a evitar tragedias similares y resguardar la vida de quienes habitan la vivienda:

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Evitar sobrecargar enchufes y no utilizar cables deteriorados

Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas con personal matriculado

Mantener estufas y calefactores alejados de cortinas, muebles y objetos inflamables

No dejar artefactos de calefacción encendidos durante la noche o cuando la vivienda queda sin adultos

No emplear estufas ni hornallas para secar ropa

Guardar fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños

Supervisar a los menores y explicarles sobre los riesgos del fuego

Instalar detectores de humo y tener a mano un extintor