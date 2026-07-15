Panamá

En Panamá seis de cada diez personas pagan con tarjetas de débito, aunque persisten creencias que limitan su uso

El débito en el país es una opción que mantiene un gran potencial para el uso cotidiano, señala un estudio

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Cada transacción genera un registro que permite dar seguimiento a los gastos y mantener trazabilidad sobre cómo se utilizan los recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis de cada diez personas en Panamá afirman que prefieren pagar con tarjetas de débito, aunque el efectivo todavía representa el 48% del gasto de consumo personal, lo que evidencia una brecha entre la preferencia de los consumidores y el uso cotidiano de los medios de pago digitales.

El dato proviene del Estudio sobre el Estado de la Digitalización y la Inclusión Financiera 2026 de Mastercard, el cual indica que esta realidad refleja un desafío compartido en la región.

Afirma que en América Latina y el Caribe, el 89% de los consumidores ya utiliza soluciones de pago digitales en su vida diaria, sin embargo, indica que todavía persisten situaciones en las que recurren al efectivo, incluso cuando preferirían pagar digitalmente.

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De hecho, el 59% afirma que al menos una vez al mes debe usar efectivo por falta de alternativas, mientras que el 87% considera clave que más comercios y personas acepten pagos digitales.

En Panamá seguimos viendo cómo más personas incorporan los pagos digitales a su día a día. Las tarjetas de débito se han convertido en una puerta de entrada a pagos más seguros, mayor control financiero y beneficios diseñados para acompañar distintos momentos de la vida cotidiana”, dijo Soledad Rovira, Country Manager de Mastercard para Panamá y Belice.

Varias tarjetas de débito y crédito de colores blanco, negro, dorado, verde y azul con números en relieve y chips se encuentran sobre una mesa de madera.
Varias tarjetas de débito de diversas entidades bancarias circulan en el mercado local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso, de acuerdo con la especialista, es garantizar que puedan utilizarlas donde y cuando lo necesiten.

Para lograrlo, manifestó que la empresa que representa continuará trabajando para ampliar la aceptación y fortalecer la confianza en los pagos digitales, acercando a más panameños a los beneficios de una economía cada vez más conectada

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En este contexto de crecimiento, la compañía busca seguir impulsando un uso cada vez más informado del débito, aclarando percepciones y destacando sus beneficios.

Para ilustrar a los consumidores, la empresa sostiene que existen muchos mitos y realidades que al conocerlos permiten entender mejor su valor en la vida cotidiana en Panamá.

Uno de los mitos es que el débito no protege contra el fraude, cuando en realidad las tarjetas de débito están respaldadas por estándares globales de seguridad y por tecnologías de ciberseguridad y prevención de fraude de las más avanzadas a nivel mundial integrando Inteligencia Artificial predictiva y generativa para monitorear y analizar transacciones en tiempo real, fortaleciendo la protección frente a posibles fraudes.

Google Wallet - billetera digital - app - celulares - tecnología - 3 de marzo
En la operación se utilizan identificadores únicos que añaden una capa adicional de seguridad a las transacciones digitales y sin contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, asegura, usar débito no solo es conveniente, sino también seguro.

Otro mito es que el débito no ofrece beneficios, cuando apunta a que este aporta valor más allá del pago, pues ofrece beneficios tangibles como descuentos, promociones y experiencias en comercios aliados, así como servicios de asistencia global 24/7. Además, permite acceder a una experiencia de pago más segura, conveniente y conectada con el ecosistema digital.

De igual manera, se tiene que las tarjetas solo funcionan con moneda nacional, cuando en realidad tanto las tarjetas de débito como las de crédito permiten realizar compras dentro y fuera del país. Funcionan en todo el mundo y convierten automáticamente la moneda para compras en comercios físicos y en línea, de forma simple y segura.

Desgranando mitos, la Country Manager de Mastercard para Panamá y Belice reveló que las tarjetas de débito pueden integrarse fácilmente a billeteras digitales, permitiendo pagos seguros y sin contacto desde el celular.

Gracias a la tokenización, los datos reales de la tarjeta no se comparten durante el pago. En su lugar, se utilizan identificadores únicos que añaden una capa adicional de seguridad a las transacciones digitales y sin contacto.

Dos manos de hombre introducen varios billetes de cincuenta dólares estadounidenses en una cartera de cuero negra.
En Panamá el dinero en efectivo todavía representa el 48% del gasto de consumo personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El débito también puede ser una herramienta para administrar mejor el dinero, toda vez que cada transacción genera un registro que permite dar seguimiento a los gastos, mantener trazabilidad sobre cómo se utilizan los recursos y contar con mayor visibilidad de los movimientos financieros.

Esto, según el informe, ayuda a las personas a mantener el control de sus finanzas y tomar decisiones más informadas en su día a día.

Para contribuir a que más personas y comercios puedan aprovechar los beneficios de los pagos digitales, Rovira afirmó que se trabaja junto con bancos, comercios, fintechs y otros actores del ecosistema desarrollando soluciones para facilitar la aceptación de pagos digitales.

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