Desde noviembre de 2023 se perdieron casi 330.000 puestos de trabajo asalariados según datos oficiales

La variación negativa del mes fue impulsada por el empleo asalariado privado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo asalariado registrado cayó 0,1% mensual y 1,4% interanual en abril. Frente a noviembre de 2023, último mes antes del cambio de gobierno, el retroceso fue de 3,2%, lo que implica que desde ese entonces 329.667 trabajadores de este segmento perdieron su puesto. El punto de mayor preocupación es que más empresas esperan seguir reduciendo sus plantillas.

Así surge del último informe de la Secretaría de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La variación negativa del mes fue impulsada por el empleo asalariado privado (-0,2%), que encadenó 11 meses consecutivos a la baja.

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De esta manera, la totalidad del trabajo registrado del sector privado, que además de los asalariados incluye a monotributistas y autónomos, se contrajo 0,3%. “Con este resultado se encadenan dos meses consecutivos a la baja, lo que frenó el proceso de mejora paulatina que se había verificado entre los últimos meses de 2025 y el arranque de 2026. Esta reducción mensual afectó de manera generalizada a casi todas las categorías ocupacionales del ámbito privado, incluyendo tanto al empleo en relación de dependencia como a los trabajadores autónomos y a los encuadrados en el régimen de monotributo”, remarcó uno de los informes oficiales.

Evolución del trabajo registrado, asalariado y monotributista

En sintonía con este panorama, los indicadores de mayo aportados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) anticipan que los puestos asalariados formales en las empresas de los principales aglomerados urbanos del país mantuvieron la tendencia contractiva.

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Así, en relación a marzo se perdieron 11.673 puestos de trabajo en el sector privado y 235.419 si se compara contra noviembre de 2023, según los cálculos de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA- Autónoma, en base a los datos oficiales.

En paralelo, tanto el empleo público como el trabajo en casas particulares mostraron un incremento de 0,1% mensual en abril, marcando la generación de 2.861 y 409 puestos, respectivamente. Respecto a noviembre de 2023, acumulan caída de 73.052 y 21.196 empleos.

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Variación de la ocupación en grandes sectores (Luis Campos)

Por su parte, el trabajo independiente mostró una retracción del 0,7%. La disminución se observó en todas las categorías de trabajo independiente: el monotributo social presentó la mayor disminución (-2,1%), seguido por los trabajadores autónomos (-1%) y los adheridos al régimen del monotributo (-0,5%).

En comparación con abril de 2025, el empleo asalariado se redujo un 1,4%, lo que equivale a 142.300 trabajadores menos. La caída estuvo impulsada por el sector privado, donde el empleo retrocedió un 2,1% (128.600 puestos menos), mientras que en el sector público disminuyó un 0,4% (14.400 trabajadores menos). En contraste, el empleo en casas particulares mostró una leve suba del 0,2%.

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En tanto, el trabajo independiente creció un 1,8%, con 50.100 personas más. Dentro de este segmento se observaron desempeños dispares: la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 2,3% (49.500 personas más) y la de monotributistas sociales un 2,4% (5.500 más). En sentido contrario, el número de trabajadores autónomos se redujo un 1,2%, equivalente a 4.800 personas menos.

Por sectores, aquellos que aumentaron el empleo en abril respecto al mes anterior fueron: Hoteles y restaurantes (+0,4%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,2%). Por su parte, Enseñanza; Servicios sociales y de salud; y Suministro de electricidad, gas y agua se mantuvieron estables.

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Dentro de las actividades que presentaron las mayores caídas de empleo se encuentran Pesca (- 5,9%); Intermediación financiera (-0,9%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (- 0,4%); Industrias manufactureras (-0,3%); Comercio y reparaciones (-0,3%) y Explotación de minas y canteras (-0,3%).

La industria manufacturera registró una caída del 0,3% en el empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las provincias que mostraron el mayor dinamismo fueron Neuquén (+0,6%), Tucumán (+0,5%), La Rioja (+0,2%) y San Juan (+0,2%). En menor medida, San Luis, Santiago del Estero, Formosa y La Pampa también mostraron una tasa de variación positiva (+0,1% en cada caso).

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En contraste, se observaron caídas en Tierra del Fuego (-1,1%), Catamarca (-1,0%), Misiones (-0,7%), Chubut (-0,6%), Santa Fe (-0,5%), Jujuy (-0,5%), Corrientes (-0,4%) y Chaco (-0,4%).

En términos interanuales, tres jurisdicciones registraron aumentos en el nivel de empleo y veintiuna mostraron variaciones negativas. Las provincias que crecieron fueron Neuquén (+3,7%), Río Negro (+2,7%) y San Juan (+1,6%). Por el contrario, las mayores caídas del empleo se observaron en Tierra del Fuego (-11,2%), Chubut (-7,3%), Misiones (-6,1%), Corrientes (-6,0%), Chaco (-5,4%), Formosa (-5,2%), Catamarca (5,1%) y Santa Cruz (-4,5%).

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Por otro lado, la Secretaría de Trabajo indicó: “Las expectativas netas de las empresas respecto a la evolución de sus plantillas sugieren un escenario de estabilidad para los próximos meses de junio, julio y agosto. Del 5,7% de las firmas que prevén modificaciones en su dotación de personal, el 2,9% proyecta incrementarla y el 2,8% planea disminuirla, lo que arroja un saldo neto positivo de apenas el 0,1%”.

“Este valor representa el nivel más bajo de los últimos dos años, con excepción de las expectativas netas negativas registradas en febrero de este año. Cabe destacar que este resultado se explica fundamentalmente por el incremento del porcentaje de empresas que prevén reducir su personal en los próximos tres meses, el cual ascendió del 2% al 2,8%”, agregó.

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