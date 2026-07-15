El vidente menos pensado: Arturo Vidal anticipó los ganadores de cuartos, predijo la eliminación de Francia y dio su favorito en el Argetina-Inglaterra

Arturo Vidal predijo quién ganará el Mundial 2026

Desde la concentración de Colo Colo, el mediocampista chileno Arturo Vidal volvió a posicionarse en el centro del debate futbolístico tras acertar su pronóstico sobre la semifinal del Mundial 2026. El exjugador del Barcelona había anticipado la victoria de España sobre Francia, una predicción que se concretó tras el triunfo de la selección dirigida por Luis de la Fuente por 2-0. Las declaraciones del futbolista no tardaron en generar repercusiones en toda Sudamérica.

En una publicación previa en su cuenta de Instagram, Vidal expresó: “Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo. Les avisé antes que España iba a pasar a Francia. El que más sabe de fútbol soy yo”, destacó entre risas, reafirmando su confianza en el equipo español. Cabe destacar que el mediocampista ya había señalado a España como su principal favorito antes del inicio de los cuartos de final. “España es mi candidato número uno, así que seguramente va a pasar, pero Bélgica va a ser un equipo duro porque mejoró mucho en el último partido”, sostuvo el futbolista, haciendo referencia al rendimiento de la selección belga tras su victoria sobre Estados Unidos.

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El pronóstico del chileno se cumplió luego de que España avanzara a las semifinales con una victoria por 2-1 sobre Bélgica, gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 88. Tras ese resultado, Vidal subrayó: “Sigo creyendo que España será el campeón del mundo”.

Vidal aseguró que España va a salir campeón del mundo (Reuters)

El análisis de Vidal no se limitó a la llave de España. También anticipó un partido “muy difícil” entre Francia y Marruecos, aunque consideró que el conjunto francés estaba “un pasito más arriba”. “Marruecos me encanta, pero Francia tiene un equipazo. Creo que está un pasito más arriba así que pasará Francia, pero Marruecos le puede pelear hasta el final”, afirmaba el futbolista.

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Otro de los cruces analizados por el chileno fue el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra. Sobre este duelo, Vidal había apostado por los ingleses, aunque reconoció la dificultad del choque: “Creo que pasará Inglaterra, el último partido demostró otra casa así que se mete como candidato”. El mediocampista también abordó la situación de Argentina y la figura de Lionel Messi, con quien compartió equipo en el Barcelona. Al referirse al enfrentamiento entre Argentina y Suiza, sostuvo: “Partido muy abierto. De verdad que los dos tienen mucha chance de pasar, pero Argentina tiene a Leo y si está prendido pasará”.

Sin embargo, la declaración más controversial surgió al proyectar la semifinal entre Argentina e Inglaterra. El Rey Arturo eligió a los europeos como ganadores, dejando fuera al equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España”, sostuvo el mediocampista en sus publicaciones. El futbolista chileno dejó en claro que, más allá de la amistad y admiración por Messi, su análisis priorizaba el presente futbolístico de las selecciones.

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En sus declaraciones, Vidal también afirmó: “Se acabó el sentimiento, está súper claro como están jugando”, al referirse al rendimiento de las selecciones que aspiran a levantar la Copa del Mundo el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Las palabras del mediocampista tuvieron impacto en el ambiente futbolístico, intensificando el debate sobre la definición del torneo y la capacidad de España para lograr su segundo título en la historia.

Con la selección española ya clasificada para la final y a la espera de su rival, la atención internacional se mantiene sobre el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra. El propio Vidal reconoció la calidad del plantel argentino, pero insistió en su predicción sobre un desenlace entre dos equipos europeos, un escenario que replicaría la final de la última Eurocopa.

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