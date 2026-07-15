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Un doble de Lionel Messi y el recuerdo de 1966: las portadas de los diarios de Inglaterra en la previa al duelo con Argentina

El país europeo palpita el choque de semifinales ante el combinado albiceleste por el Mundial 2026

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Collage Inglaterra tapas
Los diarios de Inglaterra palpitan el choque contra Argentina por las semifinales del Mundial (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se reflejó con intensidad en las portadas de los principales diarios ingleses. El enfrentamiento, cargado de historia y rivalidad, motivó una cobertura especial en la prensa del país europeo, donde se combinaron la expectativa deportiva y referencias a episodios emblemáticos del pasado mundialista.

En la edición del día, The Independent eligió una imagen de Jude Bellingham junto al resto de la selección inglesa durante la última sesión de entrenamiento. Dentro de la misma portada, el medio destacó la frase: “Miguel Delaney: Inglaterra y Argentina reavivarán su épica rivalidad”, subrayando la trascendencia de este choque en el contexto de los duelos históricos entre ambos equipos.

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Por su parte, el Daily Express apostó por un enfoque más alentador para sus lectores. En su portada, la consigna “Harry y Jude lideran a la selección de Inglaterra hasta la final del Mundial” se presenta junto a la frase “¡Anímenlos!”, en alusión a Harry Kane y Jude Bellingham, quienes aparecen como las grandes esperanzas del equipo inglés. El futbolista del Bayern Munich y el hombre del Real Madrid son los máximos artilleros de los dirigidos por Thomas Tuchel.

El Daily Mirror optó por evocar el pasado, con el título “Ustedes pueden hacerlo. Del héroe de 1966 a los chicos de 2026...” y una columna firmada por Sir Geoff Hurst, el único jugador en marcar tres goles en una final de Copa del Mundo. El rotativo publica que Hurst expresó su confianza en la capacidad de Inglaterra para superar a Argentina y conquistar nuevamente el título. Vale recordar que la Copa del Mundo de 1966 es la única estrella que consiguió Inglaterra en su historia. La particularidad es que en esa edición, en cuartos de final, eliminó a Argentina al imponerse por 1-0 en Wembley, justamente con un gol de Hurst.

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Entre las portadas más llamativas destaca la del Daily Star, que recurrió al humor y la creatividad. Este medio ilustró su primera página con un doble de Lionel Messi vistiendo la camiseta de Inglaterra, acompañado de frases ingeniosas como “No... no juegues por nosotros, Argentina”, una variante del clásico “No llores por mí, Argentina”. Además, el diario reemplazó el tradicional apodo “3 Leones” del seleccionado por “3 Lion-els”, jugando con el nombre del astro argentino. Además, sumaron ironía al expresar: “Parece que Messi apoya a Inglaterra”.

Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Copas del Mundo, con ventaja para los europeos: tres victorias inglesas -en 1962, 1966 y 2002- contra dos argentinas, la de 1986 y la de 1998 por penales. El partido más recordado de esa serie es el cuarto de final de México 1986, cuando Diego Maradona anotó el gol con la mano y el llamado Gol del Siglo en una victoria 2-1 que quedó grabada en la memoria colectiva de ambos países. Ahora, cuatro décadas después, las selecciones vuelven a verse en instancias eliminatorias, esta vez con Messi del lado argentino.

Pese a la carga histórica que arrastra este encuentro, ambos entrenadores se mostraron en una línea similar y buscaron focalizarse exclusivamente en lo futbolístico. “Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y de lo que los mueve. Es muy triste, pero es justo”, sostuvo el técnico alemán de 52 años Thomas Tuchel en conferencia de prensa.

Su postura coincidió con la que expresó el entrenador argentino Lionel Scaloni, quien también pidió analizar el compromiso exclusivamente desde lo futbolístico. “Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas y sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años. Es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura. No nos tenemos que confundir. Ahora, nosotros como argentinos tenemos que recordar a las personas que fueron allá y a sus familiares. Pero, ¿qué culpa tienen los jugadores y la gente de ahora? Estamos equivocados si mezclamos las cosas”, manifestó.

Las portadas de los diarios de Inglaterra:

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