Texas se ve azotada por fuertes lluvias mientras crece el riesgo de inundaciones repentinas

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en el sur de Texas desde el 14 de julio de 2026 y dejaron bajo alerta a decenas de condados. (Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas vía AP)

Una serie de lluvias torrenciales provocó inundaciones repentinas en el sur de Texas desde el martes 14 de julio de 2026, afectando a decenas de condados y generando un estado de emergencia sin víctimas mortales reportadas hasta el momento. El fenómeno, alimentado por sistemas atmosféricos activos en la región, mantiene bajo alerta a miles de personas por el riesgo de nuevos episodios de precipitaciones intensas y desbordamientos.

El evento ha sido confirmado por fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y el despacho del gobernador, que emitieron varias advertencias sobre la peligrosidad de la situación. Según informes, se registraron lluvias de hasta 50 centímetros en las últimas 24 horas en áreas rurales, lo que motivó el cierre de carreteras y decenas de rescates por inundación.

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El contexto de la emergencia se enmarca en una región que, hace apenas un año, sufrió más de cien muertes por inundaciones catastróficas a lo largo del río Guadalupe en Kerr County. Las autoridades temen que se repita una situación similar, por lo que han adoptado medidas preventivas y han reforzado la comunicación con la población afectada.

¿Qué medidas tomó el gobierno de Texas ante las inundaciones?

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una declaración de desastre para 59 condados el martes 14 de julio, habilitando recursos estatales y federales para atender la emergencia. De acuerdo con el comunicado oficial citado por Fox 26 Houston, la declaración permite la movilización inmediata de personal, vehículos especializados y materiales de rescate.

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“La protección de los tejanos es mi máxima prioridad. Esta declaración de desastre asegura que podamos movilizar recursos estatales de forma rápida y eficaz para apoyar a las comunidades locales”, afirmó Abbott, instando a los residentes de las áreas en riesgo a seguir las recomendaciones meteorológicas y evitar circular por caminos inundados.

El NWS mantiene múltiples alertas de inundación repentina en los condados afectados. Según el boletín oficial, “las intensas tasas de precipitación y los efectos acumulativos de varias rondas de tormentas crearán un escenario peligroso de inundaciones repentinas hasta el jueves”.

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El gobernador Greg Abbott firmó una declaración de desastre para 59 condados de Texas para habilitar recursos estatales y federales ante las inundaciones. (REUTERS/Shahrzad Rasekh)

¿Cuáles son las zonas más afectadas por las lluvias en Texas?

Las precipitaciones más intensas han impactado en los condados de Uvalde, Medina y Kerr, ubicados al oeste de San Antonio. Datos del NWS reportan acumulaciones de hasta 50 centímetros (20 pulgadas) en las últimas horas, especialmente en áreas rurales y cercanas a ríos.

En Uvalde, a 130 kilómetros de San Antonio, las autoridades informaron sobre al menos dos docenas de rescates por inundación. El cierre de la carretera U.S. 90, vía principal de la región, se mantuvo durante varias horas por la presencia de agua y vehículos arrastrados por la corriente, según The San Francisco Chronicle.

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En Medina, equipos de emergencia documentaron calles anegadas y operaciones de rescate con botes. El Departamento de Policía de Kerrville informó sobre el cierre preventivo de caminos ante el riesgo de desbordamientos, de acuerdo con The Texas Tribune.

¿Qué es una declaración de desastre y cómo funciona en Texas?

La declaración de desastre firmada por el gobernador permite al estado acceder a fondos federales y estatales para responder a la emergencia. Esta medida facilita la coordinación entre agencias locales, estatales y federales, agiliza la compra de insumos y el despliegue de equipos de rescate y asistencia.

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Según el despacho de Greg Abbott, la declaración incluye condados como Bexar, Harris, Travis, Uvalde, Kerr y Medina, y puede ampliarse si la situación lo requiere. Los recursos estatales están enfocados en el rescate de personas, el restablecimiento de servicios básicos y la atención a quienes han debido evacuar sus hogares.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas de inundación repentina por lluvias intensas y desbordamientos previstos hasta el jueves en Texas. (REUTERS/Shahrzad Rasekh)

¿Cómo han respondido los equipos de emergencia y qué rescates se han realizado?

Las operaciones de rescate han estado a cargo del Texas Game Warden Search and Rescue Team y del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, en coordinación con agencias locales. Maggie Berger, portavoz del departamento, informó a AP News que cinco personas fueron rescatadas por el equipo estatal y cuatro por agentes locales, sin reportes de muertos ni heridos en las últimas horas.

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El NWS describió la situación como “inundaciones repentinas en curso, con múltiples caminos bajo agua y rescates en desarrollo”. Videos difundidos muestran vehículos arrastrados por corrientes y calles completamente cubiertas por el agua. El Centro de Eventos de Uvalde ha sido habilitado como refugio temporal para personas desplazadas.

¿Por qué Texas enfrenta lluvias tan intensas en julio de 2026?

Las precipitaciones extensas en el sur de Texas se explican por la presencia de sistemas atmosféricos que favorecen la formación de tormentas severas, combinados con la humedad proveniente del Golfo de México. El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA advierten que las condiciones atmosféricas seguirán siendo propicias para lluvias extremas en los próximos días.

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El Weather Prediction Center elevó el riesgo de inundaciones al nivel máximo para el corredor U.S. 90 y zonas circundantes. Se espera que algunas áreas alcancen hasta 38 centímetros (15 pulgadas) de lluvia acumulada antes del jueves.

La declaración de desastre en Texas permite coordinar agencias, acelerar la compra de insumos y desplegar equipos de rescate y asistencia. (AP Foto/Ashley Landis)

¿Qué antecedentes existen de inundaciones en la región?

La región afectada por las lluvias de julio de 2026 ya había sufrido episodios graves en el pasado reciente. En julio de 2025, el desbordamiento del río Guadalupe en Kerr County provocó la muerte de 119 personas, según registros oficiales. Las autoridades han recordado este antecedente para reforzar las medidas de prevención y pedir a la población que no subestime el riesgo de las crecidas.

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El NWS ha repetido que “cruzar vías cubiertas de agua representa un peligro mortal, ya que la profundidad y la fuerza de la corriente pueden resultar engañosas”. La combinación de suelos saturados y lluvias persistentes aumenta las probabilidades de desbordamientos y daños a infraestructuras.

¿Qué deben hacer los habitantes de Texas ante la alerta por inundaciones?

Las autoridades recomiendan a los residentes de las zonas en alerta que:

Eviten circular por caminos inundados.

Sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.

Mantengan un kit de suministros básicos.

Estén atentos a las actualizaciones meteorológicas oficiales.

El NWS y el despacho del gobernador han insistido en la importancia de la prevención y la preparación. “Texas está preparado para responder de manera rápida y efectiva”, afirmó Abbott en su último comunicado.

¿Qué perspectivas hay para los próximos días?

El pronóstico indica que las lluvias podrían continuar hasta el jueves, con posibilidad de nuevos episodios de precipitaciones intensas. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y han reiterado la necesidad de contar con planes de evacuación para quienes viven en zonas de riesgo.

El impacto principal para los residentes será la interrupción de servicios, el cierre de carreteras y la necesidad de permanecer en resguardo en caso de nuevas inundaciones. El monitoreo meteorológico se mantendrá constante y se esperan nuevas actualizaciones oficiales en las próximas horas.