Honduras

ASJ advierte que Honduras recurre a nuevos préstamos para pagar parte de su deuda pública

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó que el Estado hondureño financia una parte importante del pago de su deuda pública mediante nuevos préstamos.

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El monitoreo señala que el presupuesto nacional registra una ejecución del 35 %. (FOTO: La Tribuna)
El monitoreo señala que el presupuesto nacional registra una ejecución del 35 %. (FOTO: La Tribuna)

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un nuevo informe sobre la ejecución del Presupuesto General de la República 2026, en el que advierte que Honduras mantiene una creciente dependencia del endeudamiento para cumplir con sus compromisos financieros.

Según el monitoreo ciudadano elaborado por la organización, de cada 100 lempiras destinados al pago de la deuda pública, 38 provienen de nuevos préstamos y 43 de los impuestos recaudados por el Estado, mientras el resto corresponde a otras fuentes de financiamiento.

Para la ASJ, esta situación refleja una dinámica que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se adoptan medidas orientadas a mejorar la eficiencia del gasto y reducir la dependencia del crédito.

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El informe fue presentado en Tegucigalpa como parte del seguimiento ciudadano a la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año.

Baja ejecución del presupuesto

La organización también alertó sobre el bajo nivel de ejecución del presupuesto nacional durante los primeros seis meses de 2026.

De acuerdo con el documento, al cierre de junio el Gobierno había ejecutado únicamente el 35 % del presupuesto general, equivalente a una parte de los 443,966.69 millones de lempiras aprobados para este año.

Esto significa que las instituciones deberán ejecutar el 65 % restante durante el segundo semestre, situación que, según ASJ, incrementa el riesgo de decisiones apresuradas y una menor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

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La organización considera que concentrar gran parte del gasto en los últimos meses del año puede afectar la transparencia y la planificación institucional.

Salud y educación entre los sectores señalados

El informe también señala que sectores considerados prioritarios mantienen bajos niveles de ejecución presupuestaria.

En el caso de la Secretaría de Salud, la ejecución alcanza el 34.5 %, mientras que la Secretaría de Educación registra un 42.2 %.

La deuda pública concentra el mayor porcentaje de los recursos del Estado. (FOTO: ASJ)
La deuda pública concentra el mayor porcentaje de los recursos del Estado. (FOTO: ASJ)

ASJ indicó que algunos programas presentan avances limitados, entre ellos proyectos relacionados con infraestructura escolar y otras iniciativas educativas contempladas dentro del presupuesto vigente.

La organización sostuvo que estos retrasos podrían tener impacto en la prestación de servicios públicos y en la atención de necesidades sociales.

Concentración del gasto público

Otro de los hallazgos del informe es que seis instituciones concentran el 71 % del presupuesto de la Administración Central.

El mayor porcentaje corresponde al servicio de la deuda pública, seguido por las secretarías de Educación y Salud.

En menor proporción aparecen las asignaciones para Infraestructura y Transporte, Seguridad y Defensa Nacional.

ASJ señaló que esta concentración refleja la distribución actual de los recursos públicos dentro del Estado.

La organización alertó que parte del pago de la deuda pública depende de nuevos préstamos. (FOTO:Honduduario)
La organización alertó que parte del pago de la deuda pública depende de nuevos préstamos. (FOTO:Honduduario)

Recomendaciones de la organización

Frente a este panorama, la organización recomendó establecer un cronograma trimestral de ejecución presupuestaria con metas verificables que permitan un mejor seguimiento del gasto público.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la planificación institucional para evitar que una parte significativa de los recursos sea ejecutada durante el último trimestre del año.

La ASJ también insistió en priorizar proyectos orientados al crecimiento económico, la mejora de los servicios públicos y el bienestar de la población, con el fin de lograr una administración más eficiente de los recursos estatales.

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