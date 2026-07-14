Crimen y Justicia

Vendía droga en un barrio de Rosario, intentó sobornar a los policías y quedó detenido

El episodio ocurrió junto al Hospital Regional Sur, donde el acusado ofreció $100 mil a efectivos policiales y los amenazó tras la negativa. La zona es foco de conflictos y homicidios recientes ligados a la venta de drogas

Guardar
Google icon
Un hombre camina a la izquierda, frente a un edificio blanco inconcluso. Dos automóviles, uno blanco y uno policial con puertas abiertas, están estacionados al lado
Una patrulla policial con puertas abiertas realiza custodia en las inmediaciones del Hospital Regional Sur de Rosario, una construcción inconclusa relacionada con la venta de drogas (Rosario3)

Un hombre de 28 años fue detenido y permanece en prisión preventiva tras ser acusado de intentar sobornar a dos policías en las inmediaciones del inconcluso Hospital Regional Sur en la ciudad de Rosario.

La fiscalía sostiene que el acusado, identificado como Juan Ezequiel F., ofreció dinero a los uniformados para que se retiraran de la zona, utilizada históricamente como punto de venta de drogas. Ante la negativa, los amenazó con que serían atacados a balazos porque “les estaban estorbando a los clientes”.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 del 8 de julio en la esquina de Heliotropo y un pasaje sin nombre, junto al hospital cuya construcción permanece paralizada desde hace más de una década. Según consta en el acta policial, Fernández y otro hombre aún no identificado se acercaron a los policías que realizaban tareas de prevención y les ofrecieron $100 mil a cambio de que apagaran las luces del patrullero y abandonaran el lugar.

De acuerdo con la imputación presentada por la fiscal Josefina Bertotto, al rechazar la oferta los agentes fueron amenazados. Los sospechosos advirtieron a los policías que, si permanecían allí, “tirotearían el móvil” porque interferían con los movimientos de los compradores de drogas. En ese momento, Fernández simuló portar un arma de fuego al llevarse la mano a la cintura y realizar ademanes intimidatorios.

PUBLICIDAD

La situación derivó en una breve persecución en la que el hombre fue detenido. Según indicó la fiscalía, incluso después de ser reducido, continuó amenazando al personal policial, asegurando que les dispararía cuando recuperara la libertad. En el procedimiento de requisa, se le secuestraron $120.900.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la jueza Verónica Lamas González hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva por 60 días para el imputado. La decisión fue adoptada tras valorar los elementos probatorios presentados, entre ellos el acta policial y las declaraciones de los efectivos involucrados.

El detenido intentó coimear junto a otro sospechoso no identificado a dos policías y ante la negativa, los amenazó
El detenido intentó coimear junto a otro sospechoso no identificado a dos policías y ante la negativa, los amenazó

El episodio cobra especial relevancia en un contexto de conflictividad creciente en torno al Hospital Regional Sur, cuya construcción comenzó en 2011 y nunca fue finalizada. El predio, víctima de saqueos sistemáticos durante años, ha sufrido pérdidas millonarias y obligó a reforzar la presencia policial para intentar frenar el avance de actividades ilícitas.

En torno al edificio inconcluso, se consolidó en los últimos años un asentamiento precario conocido como Ciudad Perdida, habitado principalmente por carreros. De esta manera, este sector del barrio Las Flores Sur se transformó en territorio de disputa entre bandas ligadas al narcomenudeo.

El 23 de diciembre pasado, tres consumidores —Juan Pablo Enríquez, Érica Tamara Ayala y Sergio Fabio Roldán, todos de poco más de 30 años— fueron ejecutados a balazos en un camino de tierra del asentamiento. Un cuarto hombre resultó gravemente herido. Según la investigación referida en la imputación fiscal, el ataque buscó “quemar” esa plaza de venta de drogas en perjuicio de una organización rival.

Un hecho previo, ocurrido el 29 de octubre del año pasado, también dejó al descubierto la violencia de la zona: una balacera contra un búnker cercano al hospital provocó la muerte de Daniela Salva, además de heridas a una mujer de 35 años y a un adolescente de 15.

Temas Relacionados

narcomenudeohombredetenidointento de coimapolicíasRosario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: un agente penitenciario de Mendoza salió a festejar con una llama en el auto y fue denunciado por maltrato

El caso comenzó tras la viralización de las imágenes en redes sociales. Ahora, el empleado del penal de Almafuerte I enfrenta un sumario administrativo

Video: un agente penitenciario de Mendoza salió a festejar con una llama en el auto y fue denunciado por maltrato

Encontraron un cuerpo incinerado dentro de un carro en Fuerte Apache: investigan un supuesto ajuste de cuentas

El hallazgo ocurrió este lunes en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela. La investigación avanza con el análisis de cámaras que registraron a dos personas trasladando el carro antes del incendio

Encontraron un cuerpo incinerado dentro de un carro en Fuerte Apache: investigan un supuesto ajuste de cuentas

Cayó en Berazategui un prófugo con pedido de captura por abuso sexual agravado

La Policía Federal lo localizó tras una investigación que incluyó tareas de vigilancia y el análisis de datos biométricos. Quedó a disposición de la Justicia de Quilmes

Cayó en Berazategui un prófugo con pedido de captura por abuso sexual agravado

Violento tiroteo en La Plata: dos muertos y dos detenidos en un domicilio vinculado a una causa por venta de droga

El hecho ocurrió en una vivienda de Villa Elisa. Uno de los fallecidos tenía un pedido de captura vigente y uno de los detenidos había recuperado la libertad hace dos meses

Violento tiroteo en La Plata: dos muertos y dos detenidos en un domicilio vinculado a una causa por venta de droga

Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató y luego intentó quitarse la vida

El episodio fue descubierto tras un llamado al 911. La mujer permanece internada mientras la Justicia avanza con las pericias y aguarda el resultado de la autopsia del menor

Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató y luego intentó quitarse la vida

DEPORTES

La durísima crítica de un campeón con Boca Juniors a Riquelme por la vuelta de Sebastián Villa: “Es una desprolijidad más”

La durísima crítica de un campeón con Boca Juniors a Riquelme por la vuelta de Sebastián Villa: “Es una desprolijidad más”

El esperanzador mensaje de Messi a horas del Argentina-Inglaterra por las semifinales del Mundial: la reacción de Antonela Roccuzzo

El álbum de fotos de la despedida de la selección argentina de Kansas City antes de la semifinal ante Inglaterra

Cuatro motores, helipuerto y seis suites: el súper yate de USD 23 millones que compró Neymar tras el golpe de Brasil en el Mundial

River Plate está cerca de incorporar a una joya del fútbol argentino: el millonario monto de la transferencia

TELESHOW

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Impactante definición en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado en medio de un escándalo

Los Palmeras cerraron Infobae Mundial con “Bombón Argentino”, su hit para la Scaloneta

Marta Fort protagonizó una sesión de fotos sexy en Miami y su hermano lanzó una advertencia: “Ojito”

Nació Dalí, la primera hija de los influencers Samantha Trottier y Hernán Regiardo: “El mejor día de nuestra vida entera”

INFOBAE AMÉRICA

Esta es la advertencia de EE. UU. a sus ciudadanos en Nicaragua en el marco del aniversario sandinista y final del Mundial 2026

Esta es la advertencia de EE. UU. a sus ciudadanos en Nicaragua en el marco del aniversario sandinista y final del Mundial 2026

Honduras activa una alerta verde en Gracias a Dios y en cinco municipios de Olancho

“Gol a los ingleses”: la historia detrás de la inolvidable jugada de Maradona que se volvió partitura

Producción nacional de Costa Rica creció 3.5% en mayo impulsada por servicios y construcción

Honduras y Guatemala buscan pasar de los acuerdos a la acción con agenda conjunta en seguridad, comercio y migración