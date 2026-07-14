Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 14 de julio de 2026

La jornada alcanza a beneficiarios específicos por número de documento e incluye valores renovados en retiro, ayuda por hijo y otras prestaciones, además del extra para ingresos previsionales más bajos

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Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
Calendario actualizado de ANSES para todas las prestaciones, con fechas diferenciadas según la terminación del DNI

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 establece fechas específicas para cada prestación, según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

El programa organiza el pago de jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar y otras prestaciones. Los montos de todas las prestaciones recibieron una actualización por movilidad y se mantiene el bono extraordinario para los haberes más bajos. El calendario se reorganizó para garantizar el acceso sin demoras tras los feriados nacionales.

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Quiénes cobran hoy, 14 de julio de 2026

Fachadas ANSES
Beneficiarios acceden al pago de sus haberes y asignaciones en la fecha establecida por ANSES

El martes 14 de julio de 2026, la ANSES paga diversas prestaciones, organizadas según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

El pago corresponde a quienes tienen DNI terminados en 3. Estas personas pueden retirar sus haberes en la red bancaria habitual. El calendario continúa el 15 de julio con los beneficiarios cuyo DNI termina en 4.

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Pensiones No Contributivas

Hoy cobran los titulares de pensiones no contributivas con DNI terminados en 6 y 7. Este grupo accede a su prestación en la fecha indicada para garantizar un proceso ordenado.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

El turno de cobro es para titulares con DNI terminados en 3. El monto incluye la acreditación de la Tarjeta Alimentar, que se deposita en la misma fecha del pago principal.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias con DNI terminado en 1 pueden cobrar su prestación este martes. Las próximas fechas siguen el orden numérico hasta el día 24.

Asignación por Prenatal

El 14 de julio se acredita el pago a quienes tienen DNI terminados en 0 y 1. El cronograma para el prenatal continúa en días sucesivos para el resto de las terminaciones.

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la asignación por maternidad reciben su cobro entre el 14 de julio y el 11 de agosto, sin distinción por terminación de DNI.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago para todas las terminaciones de documento queda habilitado desde el 13 de julio y se extiende hasta el 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las personas que perciben estas asignaciones pueden cobrar en cualquier fecha entre el 8 de julio y el 11 de agosto, sin importar la terminación del DNI.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

Montos de jubilaciones y pensiones actualizados con bono extra y aumentos por movilidad en este mes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Montos de jubilaciones y pensiones actualizados con bono extra y aumentos por movilidad en este mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones de ANSES se actualizaron por movilidad y suman un bono extraordinario para los haberes más bajos. La jubilación mínima asciende a $481.989,32, distribuida en $411.989,32 de haber y un bono de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $399.591,45. Para las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, el monto es de $358.392,52, mientras que la pensión para madres de siete hijos iguala la mínima general.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo reciben el aumento por movilidad y, en caso de corresponder, un bono proporcional hasta completar el monto adicional. La jubilación máxima en julio se ubicó en $2.772.298,06. Todos estos valores reflejan el ajuste correspondiente al trimestre.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales recibieron un aumento del 2,15% en julio, según la fórmula de movilidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $148.048 por menor a cargo, aunque los titulares reciben el 80% mensual ($118.438,43), ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

anses
Asignaciones familiares y universales presentan aumentos y mantienen el esquema de pagos diferenciados según la prestación

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto es de $482.061,17. Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el primer rango de ingresos percibe $74.032,19, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad llega a $241.040,29.

La Asignación por Embarazo para Protección Social tiene el mismo valor que la AUH, es decir, $148.049, con el 80% depositado mensualmente y el resto retenido hasta cumplir los controles médicos. La Asignación Familiar por Prenatal replica el esquema de la SUAF, con el monto máximo en $74.033 y tramos inferiores de $49.940, $30.206 y $15.586, según el ingreso familiar.

La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para quienes tienen tres o más hijos, sin modificaciones este mes.

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