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Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Bahréin tras los bombardeos de Washington

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) afirmó que sus bombardeos tuvieron como objetivo la Quinta Flota de Estados Unidos, con base en el país de Medio Oriente. “La operación de represalia continúa”, señaló en un comunicado

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó en la madrugada del martes una tercera ola consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, después de que el mandatario advirtiera que el país sería golpeado "muy fuerte" y afirmara: "No hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen nada“. Horas después, el mando militar estadounidense informó que la ofensiva tuvo como objetivo capacidades militares iraníes vinculadas al estrecho de Ormuz.

Poco después de los bombardeos, los Emiratos Árabes Unidos informaron que misiles de crucero iraníes impactaron contra dos petroleros emiratíes que navegaban por el carril sur del estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán. El ataque dejó un miembro de la tripulación muerto y ocho personas heridas.

Tras los ataques nocturnos, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) reivindicó en la mañana de este martes nuevos bombardeos con misiles y drones contra la base naval de Jufair, en Baréin, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, y aseguró que también alcanzó una base aérea en Jordania utilizada por las fuerzas estadounidenses.

Tras el fracaso del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y la reanudación de las hostilidades la semana pasada, Trump afirmó que el estrecho permanecerá abierto “con o sin Irán” y anunció que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% a los buques que transiten por esa vía marítima para cubrir los costos de seguridad. En respuesta, el alto mando militar iraní sostuvo que Washington no tiene autoridad sobre el futuro del estrecho, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, escribió en X: "Teherán será siempre el guardián del estrecho“.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

05:32 hsHoy

Irán reivindicó nuevos ataques contra bases estadounidenses en Bahréin y Jordania tras los bombardeos de Washington

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) afirmó que sus ataques con misiles y drones tuvieron como objetivo la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y una base aérea en Jordania. “La operación de represalia continúa”, señaló en un comunicado

Irán reivindicó nuevos ataques contra bases estadounidenses en Bahréin y Jordania tras los bombardeos de Washington (EP)
Irán reivindicó nuevos ataques contra bases estadounidenses en Bahréin y Jordania tras los bombardeos de Washington (EP)

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) reivindicó este martes nuevos ataques con misiles y drones contra la base naval de Jufair, en Baréin, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, y afirmó que también alcanzó una base aérea en Jordania utilizada por las fuerzas estadounidenses. Los anuncios llegaron después de una nueva ofensiva aérea de Washington contra objetivos militares iraníes y en la tercera noche consecutiva de enfrentamientos entre ambos países en Medio Oriente.

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05:00 hsHoy

Las misiones diplomáticas estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos cancelan citas

La embajada de Estados Unidos en Abu Dhabi y el consulado general de Estados Unidos en Dubái han cancelado las citas consulares hasta el miércoles debido a la situación de seguridad regional, según informó la embajada en una alerta de seguridad.

El comunicado se produjo después de que los Emiratos Árabes Unidos informaran de que dos petroleros con bandera emiratí fueron alcanzados por misiles iraníes en el estrecho de Ormuz, causando la muerte de un marinero.

04:21 hsHoy

Jordania derribó cuatro misiles procedentes de Irán

Jordania afirma haber interceptado y derribado cuatro misiles que entraron en el espacio aéreo jordano procedentes de territorio iraní, según informó la agencia estatal de noticias.

03:54 hsHoy

Irán afirmó haber lanzado ataques contra la Quinta Flota de EEUU en Baréin

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) afirmó haber lanzado ataques con misiles y drones contra la Quinta Flota de EEUU en Baréin.

Según ha informado, los ataques provocaron un incendio en los depósitos de combustible de la base y alcanzaron y destruyeron un radar Patriot, así como el radar de control aéreo de la flota, un sistema de radar de alerta temprana C-RAM y el centro de control y supervisión de las embarcaciones de superficie no tripuladas (USV).

“La operación de represalia continúa”, añade el comunicado.

03:24 hsHoy

Estados Unidos completó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

“Durante la misión de cinco horas, las fuerzas estadounidenses atacaron con éxito objetivos militares en todo Irán, incluidos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas”, expresó el CENTCOM en un comunicado. Además, señaló: “Más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados”

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes por la noche que completó una nueva ronda de ataques contra Irán, en la tercera noche consecutiva de operaciones militares ordenadas por el presidente Donald Trump, con bombardeos sobre múltiples objetivos militares, incluidos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

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