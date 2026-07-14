Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Bahréin tras los bombardeos de Washington

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó en la madrugada del martes una tercera ola consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, después de que el mandatario advirtiera que el país sería golpeado "muy fuerte" y afirmara: "No hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen nada“. Horas después, el mando militar estadounidense informó que la ofensiva tuvo como objetivo capacidades militares iraníes vinculadas al estrecho de Ormuz.

Poco después de los bombardeos, los Emiratos Árabes Unidos informaron que misiles de crucero iraníes impactaron contra dos petroleros emiratíes que navegaban por el carril sur del estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán. El ataque dejó un miembro de la tripulación muerto y ocho personas heridas.

Tras los ataques nocturnos, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) reivindicó en la mañana de este martes nuevos bombardeos con misiles y drones contra la base naval de Jufair, en Baréin, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, y aseguró que también alcanzó una base aérea en Jordania utilizada por las fuerzas estadounidenses.

Tras el fracaso del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y la reanudación de las hostilidades la semana pasada, Trump afirmó que el estrecho permanecerá abierto “con o sin Irán” y anunció que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% a los buques que transiten por esa vía marítima para cubrir los costos de seguridad. En respuesta, el alto mando militar iraní sostuvo que Washington no tiene autoridad sobre el futuro del estrecho, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, escribió en X: "Teherán será siempre el guardián del estrecho“.