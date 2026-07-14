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La durísima crítica de un campeón con Boca Juniors a Riquelme por la vuelta de Sebastián Villa: “Es una desprolijidad más”

Se trata de un ex futbolista que jugó cinco años en el Xeneize, fue compañero de Román y ganó tres títulos

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La lapidaria crítica de Pablo Mouche a la dirigencia de Boca Juniors por la vuelta de Sebastián Villa

Pablo Mouche disparó sin filtros contra la dirigencia de Boca Juniors tras la confirmación del regreso de Sebastián Villa al club. El ex futbolista y ex compañero de Juan Román Riquelme en el Xeneize cuestionó la gestión del presidente y no escatimó en dureza.

“Me parece una desprolijidad más de esta gestión. No me sorprende nada, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Una gestión más torcida, desprolija, sucia. Lo que nos tiene acostumbrados Riquelme”, lanzó Mouche, en el programa Planeta Boca.

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El ex atacante fue más lejos aún y apuntó directamente al vínculo entre la dirigencia y los socios: “Ahí sí estás pelotudeando a la gente, pero mal. Te estás pasando al socio de Boca por el or... Nada más”, remató.

Las críticas de Mouche llegaron en un momento de máxima exposición para el Xeneize. Tras semanas de negociaciones, Boca Juniors cerró el regreso del delantero colombiano desde Independiente Rivadavia de Mendoza por 6,5 millones de dólares netos por el 100% de su pase. El contrato que firmará Villa con el club es por cuatro años, con la mira puesta en los compromisos del segundo semestre: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y, con mayor urgencia, la Copa Sudamericana, cuya serie de octavos de final ante O’Higgins de Chile arranca el 23 de julio.

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Mocuhe jugó cinco años en el Xeneize y ganó tres títulos (Getty)
Mocuhe jugó cinco años en el Xeneize y ganó tres títulos (Getty)

Lo que vuelve especialmente llamativa la operación es el historial entre las partes. Villa se marchó de Boca Juniors en 2023 en medio de un conflicto que se judicializó: el club lo acusó de incumplimiento de contrato, mientras el jugador se consideraba en libertad de acción. Su salida además estuvo marcada por la condena que recibió en un proceso judicial por violencia de género, situación que generó un amplio debate sobre los criterios institucionales de la entidad de La Ribera.

El retorno también sorprendió porque Villa llegó a “coquetear” con River Plate hace apenas seis meses, cuando el entrenador Marcelo Gallardo evaluó su incorporación al club millonario. Que finalmente recalara en Boca Juniors, y de la mano del propio Riquelme, añadió otra capa de polémica al asunto.

Mouche no pasó por alto ese contexto. Al enterarse de los detalles de la operación, el exdelantero intensificó sus críticas: “Más cuando me enteré lo de esta segunda persona, peor. Eso habla mucho peor”, afirmó, en referencia a un intermediario que habría participado en la negociación. Luego aclaró que sus cuestionamientos no apuntan a las condiciones personales de su ex compañero: “Mirá que yo te respeto, fuiste compañero mío, sos un fenómeno”, reconoció antes de retomar el tono crítico.

El cuadro "leproso" se consagró de la mano de Sebastián Villa como el primer campeón de Mendoza a nivel profesional en el fútbol argentino, y aseguró su clasificación en la Copa Libertadores 2026 - crédito @CSIRoficial / X
El cuadro "leproso" se consagró de la mano de Sebastián Villa como el primer campeón de Mendoza a nivel profesional en el fútbol argentino, y aseguró su clasificación en la Copa Libertadores 2026 - crédito @CSIRoficial / X

Las reacciones en redes sociales reflejaron la división que generó la noticia entre los hinchas del club: mientras una parte celebra el retorno de uno de sus ex figuras -Villa anotó 29 goles y obtuvo siete títulos durante sus cinco temporadas en la Ribera-, otra rechaza su incorporación por razones institucionales y extra deportivas.

Villa se sometió este lunes a la revisión médica y todo indica que estará disponible para el técnico Rodolfo Arruabarrena antes del inicio de la serie copera. Este martes será el turno del arquero Álvaro Montero, segundo refuerzo confirmado, quien regresa de disputar el Mundial 2026 con la selección Colombia -aunque sin minutos en cancha, con Camilo Vargas como titular inamovible-, tras la eliminación colombiana ante Suiza en los octavos de final jugados en Vancouver, Canadá.

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