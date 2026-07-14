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Trump aseguró que EEUU controla el estrecho de Ormuz y defendió el bloqueo: “Vamos a dejar pasar a todos, excepto si haces negocios con Irán”

“Nosotros lo controlamos. Ellos pueden causar problemas. Pueden hacer cosas que no están bien”, afirmó el mandatario estadounidense en una entrevista telefónica con Newsmax

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Trump aseguró que EEUU controla el estrecho de Ormuz y defendió el bloqueo (EFE/YURI GRIPAS)
Trump aseguró que EEUU controla el estrecho de Ormuz y defendió el bloqueo (EFE/YURI GRIPAS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas estadounidenses controlan el estrecho de Ormuz, defendió la ofensiva militar contra Irán y ratificó que mantendrá el bloqueo marítimo contra la República Islámica. Además, afirmó que la campaña militar destruyó gran parte de las capacidades militares iraníes y reiteró que su administración impedirá que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Durante una entrevista con Newsmax el lunes por la noche, Trump justificó los ataques estadounidenses al sostener que “Estamos atacando a Irán ahora mismo, y se lo merecen porque no van a tener un arma nuclear, eso se lo podemos asegurar con total certeza”. El mandatario insistió en que impedir que Irán obtenga ese tipo de armamento constituye uno de los principales objetivos de su administración.

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Consultado sobre la situación en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas, el presidente estadounidense afirmó que las fuerzas de su país mantienen el control de la zona. “Nosotros lo controlamos. Ellos pueden causar problemas. Pueden hacer cosas que no están bien. Pero nosotros lo controlamos”, expresó.

Trump también atribuyó a la campaña militar importantes daños sobre la infraestructura defensiva iraní. “Hemos destruido la mayor parte de su radar, mucha de su munición, muchos de sus lanzadores de armas. Hemos destruido drones. Hemos destruido misiles”, sostuvo al describir el alcance de las operaciones militares.

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En ese contexto, el mandatario confirmó que su administración volverá a aplicar un bloqueo marítimo contra Irán. “El bloqueo fue un éxito tremendo. Estuvo ahí durante dos meses y nadie pudo pasar. Estamos poniendo eso ahí. Vamos a dejar pasar a todos, excepto si haces negocios con Irán”, afirmó durante la entrevista.

“Nosotros lo controlamos. Ellos pueden causar problemas. Pueden hacer cosas que no están bien. Pero nosotros lo controlamos”, expresó Trump (REUTERS/Stringer)
“Nosotros lo controlamos. Ellos pueden causar problemas. Pueden hacer cosas que no están bien. Pero nosotros lo controlamos”, expresó Trump (REUTERS/Stringer)

Trump además aseguró que la ofensiva redujo de forma drástica el poder militar iraní. Según manifestó, “Su ejército tenía 159 barcos; los 159 barcos están bajo el mar. Tenían 200 aviones; sus aviones ya no están. Sus radares desaparecieron, su defensa antiaérea desapareció y su capacidad para fabricar armas desapareció en aproximadamente un 84%”.

El presidente estadounidense agregó que “son un país muy diferente del que eran hace cuatro meses” y sostuvo que “en cuatro meses los llevamos, en gran medida, de vuelta a la Edad de Piedra”. No obstante, reconoció que Irán conserva una parte de sus capacidades militares. “Todavía tienen algunos misiles y tienen una pequeña capacidad, pero en gran medida volvieron a un período de tiempo diferente”, indicó.

En otro tramo de sus declaraciones, Trump también se refirió al papel de Irán en Medio Oriente y aseguró que la situación cambió tras la ofensiva militar estadounidense. “Irán era el matón de Medio Oriente y no iban a intimidarme”, concluyó.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de creciente confrontación entre Washington y Teherán, marcado por nuevas medidas estadounidenses y un incremento de las tensiones militares en la región. Trump reiteró que su administración mantendrá la presión sobre la República Islámica hasta alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de Estados Unidos y defendió el uso combinado de sanciones económicas y acciones militares como parte de esa estrategia.

El presidente también insistió en que uno de los objetivos centrales de su Gobierno consiste en impedir que Irán conserve o desarrolle capacidades que, según Washington, representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados. En ese marco, ratificó el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y comunicó que Estados Unidos asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz”, una de las vías marítimas más relevantes para el comercio internacional de petróleo y gas.

Trump reiteró que su administración mantendrá la presión sobre la República Islámica hasta alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de Estados Unidos (REUTERS)
Trump reiteró que su administración mantendrá la presión sobre la República Islámica hasta alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de Estados Unidos (REUTERS)

Además, planteó que los países que utilicen esa ruta marítima deberán contribuir con los costos de seguridad. Según explicó, Washington buscará cobrar una compensación equivalente al 20 % del valor de la carga transportada por los buques que crucen el estrecho, al considerar que Estados Unidos no debe asumir en solitario la protección del tránsito marítimo en esa zona estratégica.

El anuncio llegó después de que Irán informara el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso” tras los recientes ataques estadounidenses, una decisión que elevó la incertidumbre sobre el comercio energético internacional y el abastecimiento mundial de petróleo y gas.

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