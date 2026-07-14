El precio del petróleo continúa subiendo por la guerra en Medio Oriente y agrava la incertidumbre sobre la economía mundial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustración)

El precio del petróleo volvió a subir este martes por la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras las principales bolsas de Asia registraron pérdidas y los futuros de Wall Street operaron en baja ante la creciente incertidumbre sobre el suministro mundial de crudo y el impacto económico de la guerra en Medio Oriente.

El barril de Brent superó los 84 dólares después de avanzar casi un 10% el lunes, mientras que el crudo de referencia estadounidense subió un 1,4%, hasta 79,20 dólares por barril.

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Aunque el petróleo todavía cotiza por debajo del máximo cercano a 120 dólares por barril registrado en anteriores conflictos bélicos, el mercado mantiene la atención sobre el estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos e Irán afirmaran que controlan ese paso estratégico para el comercio energético mundial.

La tensión aumentó tras nuevos ataques estadounidenses contra territorio iraní, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que Washington “restablece” un bloqueo sobre Irán en el estrecho de Ormuz.

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Los enfrentamientos en la región también afectaron el transporte marítimo. La interrupción del tránsito de petroleros por esa vía dificultó la entrega de crudo desde el golfo Pérsico hacia los mercados internacionales y elevó los precios de los combustibles.

El deterioro del escenario geopolítico también golpeó a los mercados bursátiles de Asia. En Japón, el índice Nikkei 225 cayó un 1%, hasta 66.574,96 puntos, mientras que el Kospi de Corea del Sur perdió un 3,2%, hasta 6.589,37 unidades.

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El deterioro del escenario geopolítico también golpeó a los mercados bursátiles de Asia (EFE/ARCHIVO)

En China, el índice compuesto de Shanghái retrocedió un 0,8%, hasta 3.884,32 puntos, pese a que el Gobierno informó que las exportaciones del país crecieron un 27% en junio respecto del mismo mes del año anterior.

El incremento de las ventas externas respondió al fuerte aumento de la demanda de semiconductores y otros productos tecnológicos vinculados con la expansión de la inteligencia artificial.

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En contraste, el índice Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,1%, hasta 24.230,46 puntos, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia cedió un 0,5%, hasta 8.767 puntos.

La presión también alcanzó a Wall Street. El lunes, el S&P 500 perdió un 0,8%, luego de completar cuatro semanas positivas en las últimas cinco. El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,3% y el Nasdaq Composite retrocedió un 1,6%.

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Las mayores pérdidas se concentraron en las empresas vinculadas con la inteligencia artificial. Las acciones de Micron Technology descendieron un 4,4%, aunque la compañía todavía acumula una ganancia del 243,1% en lo que va del año. Por su parte, Nvidia perdió un 3,5%. Debido a su elevada capitalización bursátil, la empresa representó uno de los principales factores de presión sobre el S&P 500.

Los inversores también mantienen dudas sobre las valuaciones del sector tecnológico, ante la posibilidad de que la inteligencia artificial no genere el nivel de beneficios y productividad que el mercado espera.

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La presión también alcanzó a Wall Street (Bloomberg)

La atención de los operadores se concentrará esta semana en la presentación de balances corporativos correspondientes al segundo trimestre. Este martes publicarán sus resultados Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Wells Fargo, cuyos informes servirán como referencia para medir la evolución de las ganancias empresariales en Estados Unidos.

Según las proyecciones de FactSet, las compañías que integran el S&P 500 registrarán un crecimiento promedio de ganancias del 23,6% respecto del mismo período del año pasado. De confirmarse esa estimación, será el segundo trimestre consecutivo con una expansión superior al 20%.

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Los analistas consideran que las empresas deberán sostener un fuerte crecimiento para respaldar las elevadas cotizaciones alcanzadas por las acciones, especialmente después de las fuertes subas registradas en los últimos meses.

Al mismo tiempo, un petróleo más caro podría impulsar la inflación y aumentar la presión sobre la Reserva Federal y otros bancos centrales para elevar las tasas de interés. Un incremento del costo del dinero suele contribuir al control de los precios, aunque también puede desacelerar la actividad económica y afectar el valor de distintos activos financieros.

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En el mercado cambiario, el dólar cotizó a 162,34 yenes, frente a los 162,35 yenes de la sesión anterior, mientras que el euro subió hasta 1,1391 dólares, desde 1,1381 dólares.

(Con información de Associated Press)