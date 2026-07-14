Nació Dalí, la primera hija de los influencers Samantha Trottier y Hernán Regiardo: “El mejor día de nuestra vida entera”

Dalí nació el 8 de julio de 2026 y Samantha Trottier y Hernán Regiardo anunciaron la llegada de su primera hija en redes sociales

El 8 de julio de 2026 se convirtió en una fecha que Samantha Trottier y Hernán Regiardo no olvidarán: ese día nació Dalí, su primera hija, y la pareja de influencers lo anunció al mundo a través de sus redes sociales con una serie de imágenes que en pocas horas acumularon casi 130.000 “me gusta” en Instagram en pocas horas. “El mejor día de nuestra vida entera”, escribió Regiardo junto al posteo conjunto que firmaron ambos desde sus cuentas.

Los seguidores de Samantha Trottier y Hernán Regiardo reaccionaron al nacimiento de Dalí con felicitaciones

Las fotografías que eligieron para presentar a Dalí prescinden de cualquier artificio: la recién nacida aparece en la cunita de la clínica, envuelta en una mantita a rayas, con un gorrito blanco. En otras imágenes, Trottier la sostiene sobre su pecho en la cama del hospital, y Regiardo la observa desde el borde de la cuna con una expresión de asombro. Hay también un autorretrato en blanco y negro frente al espejo de la habitación, donde ella, con la pulsera de internación en la muñeca, apunta el celular mientras él tiene a la beba en brazos. El registro transmite la intimidad de las primeras horas sin ningún tipo de producción.

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El posteo de Instagram de Samantha Trottier y Hernán Regiardo sobre el nacimiento de Dalí reunió casi 130.000 “me gusta” en pocas horas

La reacción de sus seguidores fue inmediata. En los comentarios del posteo de Instagram se mezclaron las felicitaciones con una observación que se volvió recurrente: varios usuarios notaron que la mantita de la clínica se parece al clásico repasador argentino. “Casi que nace un día patrio la medialuncita”, escribió uno, en referencia al apodo cariñoso que la comunidad digital le tenía reservado a la beba desde antes de nacer, debido a la frase que hizo famosa su madre en las redes. “Bienvenida medialuncita hermosa”, sumó otro.

El gender reveal de Samantha Trottier y Hernán Regiardo se volvió viral cuando descubrieron que esperaban una nena al cortar una torta con relleno rosa

Trottier también publicó el anuncio en su cuenta de X, con una foto recostada en la cama de la clínica y la pequeña sobre su pecho. La frase que eligió fue la misma que usó Regiardo, casi como un eco del sentimiento compartido.

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La llegada de Dalí cierra un ciclo que la pareja documentó con la misma apertura con la que comparte su vida cotidiana. El embarazo fue anunciado a fines de diciembre de 2025, con una sesión de fotos en la que mostraron la primera ecografía. Semanas después llegó el “gender reveal”, un video que se volvió viral: los dos aparecen nerviosos frente a una torta decorada con moños celestes y rosas. Regiardo apostó por una nena; Trottier, por un varón. Al cortar la torta y ver el relleno rosa, los dos se fundieron en un abrazo y lloraron.

Samantha Trottier publicó también en X el nacimiento de Dalí con la misma frase que usó Hernán Regiardo para presentar a su hija

La historia de esta pareja arrancó en 2020, cuando Samantha, oriunda de Estados Unidos, y Hernán, nacido en Santa Fe, Argentina, se conocieron en la isla de Bali. La diferencia de idioma y de cultura no fue un obstáculo: se mudaron juntos a Estados Unidos y construyeron una presencia digital que los convirtió en referentes del contenido en español para audiencias de ambos lados del Atlántico. Fundaron Cósmico, una marca de yerba mate producida en la Argentina, que en 2024 generó una fuerte polémica en redes: varios usuarios cuestionaron que una estadounidense comercializara un producto tan asociado a la identidad argentina y la acusaron de “apropiación cultural”. Trottier respondió con un video en el que explicó que la yerba se producía en el país, que la empresa estaba registrada en la Argentina y que el proyecto trabajaba junto a una cooperativa local.

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Ese año también sellaron su relación con una boda íntima de 88 invitados en una estancia de Luján. Dos años después de aquella celebración, la familia se amplió con la llegada de Dalí, la primera hija de una pareja que construyó su vínculo entre distintos continentes y lo convirtió en contenido que millones de personas siguen de cerca.