Crimen y Justicia

Encontraron un cuerpo incinerado dentro de un carro en Fuerte Apache: investigan un supuesto ajuste de cuentas

El hallazgo ocurrió este lunes en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela. La investigación avanza con el análisis de cámaras que registraron a dos personas trasladando el carro antes del incendio

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Hallaron un cuerpo incinerado en Fuerte Apache

Un estremecedor hallazgo movilizó este lunes a la Policía Bonaerense en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela. El cuerpo de un hombre fue encontrado completamente calcinado dentro de un carro de mano que había sido incendiado y ahora la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hallazgo se produjo en las inmediaciones del Nudo 6 del complejo habitacional. Cuando los efectivos lograron sofocar las llamas descubrieron el cadáver de un hombre cuya identidad aún no había sido establecida.

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La causa quedó en manos de la UFI N°7 de San Martín y fue caratulada, en principio, como averiguación de causales de muerte (homicidio). En el lugar también trabajó personal de la DDI, mientras se aguardaban las pericias de Policía Científica y la operación de autopsia.

Según supo Infobae, la investigación avanzó sobre el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo con otra fuente policial consultada por este medio, los registros permitieron detectar a dos personas que habrían empujado el carro hasta el lugar donde apareció el cuerpo y luego le prendieron fuego.

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Los sospechosos, sin embargo, todavía no fueron identificados, ya que las imágenes muestran que llevaban el rostro cubierto. Los investigadores continúan con distintas tareas para establecer sus identidades. Por el momento se baraja la hiótesis de un ajustede cuentas, aunque no descartan otras pocibilidades.

Hallaron un cuerpo incinerado en Fuerte Apache

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