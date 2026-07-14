Detuvieron a un hombre que le disparó a un adolescente en Chaco

Un joven implicado en el baleo de un menor en la pierna es detenido por personal policial en la Comisaría de Colonia Aborigen, Chaco. (Diario Chaco)

Un adolescente de 16 años fue herido de bala en una zona rural del departamento Machagai el pasado 10 de julio. El incidente tuvo lugar en el lote 40, situado a unos 30 kilómetros de la planta urbana, en jurisdicción de Colonia Aborigen. La víctima sufrió una lesión en una de sus piernas, según informó la Policía del Chaco.

La denuncia fue presentada por una mujer de 32 años, tía del adolescente, quien identificó a un joven de 25 años como presunto responsable del ataque. Tras recibir la denuncia, las fuerzas de seguridad iniciaron tareas investigativas que permitieron dar con el sospechoso.

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El adolescente herido fue asistido por personal médico y, según el parte policial, se encuentra fuera de peligro. La lesión fue catalogada como leve, aunque la investigación sigue su curso para determinar las circunstancias exactas del episodio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría de Colonia Aborigen, el hecho se desencadenó en horas de la tarde del 10 de julio. Vecinos del lote 40 dieron aviso a las autoridades tras escuchar detonaciones y observar la presencia de personas alteradas en la zona.

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La denunciante relató que el joven de 25 años fue visto en las inmediaciones momentos antes de que se produjera el disparo. Los efectivos policiales tomaron testimonios y recolectaron pruebas en el lugar, para luego informar a la Fiscalía de Investigación Penal N°1 de Sáenz Peña, que dispuso la detención preventiva del señalado como presunto autor.

El sospechoso, según informó el portal del Diario Chaco, fue hallado en las cercanías y trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su aprehensión en el marco de una causa caratulada como “supuestas lesiones leves con arma de fuego”.

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La Fiscalía ordenó la continuidad de las diligencias, con el objetivo de esclarecer el contexto y la posible intencionalidad del disparo. Fuentes policiales indicaron que se tomaron muestras en el sitio y se convocó a peritos balísticos para analizar los elementos recolectados.

Hasta el momento, el joven detenido permanece a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado formalmente. Se informó que la víctima evoluciona favorablemente, aunque deberá continuar con controles médicos para descartar secuelas.

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Con los datos aportados por la tía de la víctima en la denuncia, la Policía logró detener al posible agresor

Un adolescente resultó herido cuando huía de la Policía junto a dos cómplices en La Plata

A mediados del mes pasado, un adolescente de 16 años fue detenido con un balazo en la pierna izquierda y múltiples raspones tras protagonizar una intensa persecución policial que se extendió desde el barrio San Carlos hasta El Retiro.

La secuencia comenzó en la intersección de las calles 44 y 143, cuando efectivos del Comando de Patrulla observaron a tres ocupantes de una Royal Enfield Classic 350 en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, los jóvenes aceleraron la marcha, lo que motivó el inicio de una persecución que se prolongó a lo largo de varias cuadras.

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Durante el trayecto, los policías utilizaron “indicaciones sonoras y lumínicas” para advertir a los fugitivos que detuvieran la marcha. Sin embargo, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso y, en un punto del recorrido, dos de ellos extrajeron armas de fuego y dispararon contra los uniformados, según relató el parte oficial.

En respuesta inmediata, los agentes repelieron la agresión y uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna. Al mismo tiempo, la motocicleta perdió estabilidad y terminó cayendo sobre el asfalto en la esquina de 44 y 161, donde culminó la persecución. Como resultado, el adolescente herido quedó en el lugar, mientras que los otros dos huyeron a pie.

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El menor fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron una fractura de tibia provocada por el proyectil. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.

Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32, plateado, hallado en la zona de 44 y 154, según detallaron las fuentes.

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El incidente generó preocupación en la comunidad local, que presenció parte de la persecución y el desenlace en plena vía pública. El accionar policial fue atribuido a la necesidad de responder a los disparos efectuados por los sospechosos, conforme explicaron desde la fuerza.

La motocicleta en la que se desplazaban los jóvenes, registraba un pedido de secuestro activo desde el martes anterior, realizado por la comisaría tercera. Según se informó, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos, lo que sumó otro elemento a la investigación en curso.

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El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que investiga tanto la participación de los jóvenes en el robo de la motocicleta como la posesión del arma hallada en la vía pública. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes.