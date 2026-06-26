Crimen y Justicia

A más de un mes de la desaparición de Axel González, el martes declarará el director de Investigaciones de Chaco

Luego de que confirmaran el apartamiento de la Policía del Chaco en la investigación, esta semana fueron detenidos tres efectivos que estaban en servicio la noche de la desaparición

Guardar
Google icon
Continúa la búsqueda de Axel González, el joven de 21 años que desapareció hace más de tres semanas en Chaco
Axel fue visto por última vez el 17 de mayo de 2025

Desde el 17 de mayo que no se tienen noticias sobre el paradero de Axel González, el joven de 21 años que desapareció en la localidad de Fontana, provincia de Chaco. Luego de que la Fiscalía ordenara apartar a la Policía provincial de la investigación por sospechas de involucramiento, confirmaron que el director de Investigación, Néstor Alvarenga, fue citado a declarar el martes próximo.

La solicitud fue presentada por la querella y los abogados defensores de los detenidos por el caso. A raíz de esto, el Equipo Fiscal N° 14 accedió al pedido y llamó al comisario para que se presente el martes 30 de junio a las 07:30 horas en la sede fiscal.

PUBLICIDAD

En un principio, la investigación apuntaba contra la ex pareja de Axel y su entorno. Aunque estos fueron detenidos, hace dos semanas quedaron en libertad por falta de pruebas en su contra. En paralelo, las autoridades hicieron públicas sus sospechas sobre el accionar de los efectivos que participaron de la búsqueda inicial, cuando apenas se había radicado la denuncia por desaparición.

Por este motivo, el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, había anunciado que el Equipo Fiscal Especial (EFE) ordenó a la Dirección de Investigaciones de la fuerza provincial no continuar participando en las tareas investigativas relacionadas con el caso en curso.

PUBLICIDAD

Continúa la búsqueda de Axel González, el joven de 21 años que desapareció hace más de tres semanas en Chaco
A más de un mes de su desaparición, las autoridades continúan con los rastrillajes

Romero indicó que la instrucción recibida fue “clara, contundente y precisa” respecto al retiro de la fuerza provincial de las labores investigativas. Por este motivo, anticipó que las tareas podrían quedar bajo la responsabilidad de una fuerza federal, aunque no pudo precisar cuándo se haría el traspaso.

La disposición no comprometió la continuidad de los rastrillajes en las zonas de interés, debido a que las autoridades indicaron que respondía a la necesidad de garantizar la transparencia y la imparcialidad en el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, esta semana se avanzó con medidas concretas que involucrarían al personal policial. Entre ellas, la detención e imputación de tres policías que brindaban servicios en la Comisaría de Fontana.

A pesar de que sus identidades no trascendieron, indicaron que los agentes formaban parte del móvil policial N° 156, que estuvo activo durante la noche del 16 de mayo y la madrugada del 17 de mayo. Se trata de un período de tiempo clave, ya que en esas horas Axel fue visto por última vez.

Actualmente, hay una recompensa de 10 millones de pesos por información sobre el paradero de Axel
Actualmente, hay una recompensa de 10 millones de pesos por información sobre el paradero de Axel

De la misma manera, la Gendarmería Nacional allanó la Comisaría Segunda de Fontana y la Comisaría de Puerto Tirol. Producto de los procedimientos, en la primera sede se incautó un patrullero que fue señalado por presuntamente haber perseguido al joven y el libro de firmas. No obstante, en la segunda se tomó posesión de otro vehículo policial.

Por otro lado, este jueves las autoridades continuaron con los rastrillajes terrestres y acuáticos en sectores rurales de Fontana y Puerto Tirol. Las tareas de búsqueda estuvieron a cargo de la Dirección de Operaciones Metropolitana.

A lo largo de la jornada se recorrieron unas seis hectáreas de zonas montosas, terrenos baldíos y caminos rurales. Para esto, se requirió la participación del personal de Caballería, Canes, Investigaciones, Inteligencia Criminal y otros sectores especializados.

En el caso de las actividades de búsqueda acuática, estas quedaron a cargo de los efectivos de la División Salvamento y Rescate. De esta forma, inspeccionaron espejos de agua, piletones y lagunas con una flota de kayaks.

Aunque en la expedición también contó con el apoyo de un dron para cubrir toda el área delimitada, las autoridades confirmaron que el procedimiento finalizó con resultados negativos. Por este motivo, indicaron que deberán continuar con el trabajo de búsqueda en otro sector.

Temas Relacionados

Axel GonzálezChacoPersonas desaparecidasBúsqueda de personasPolicía del ChacoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayeron 15 personas vinculadas a la banda narco que era liderada por “El Gordo Pey” en San Martín

Luego de que el jefe narco fuera detenido en abril de este año, las autoridades ubicaron al resto de los integrantes. El clan seguía operando bajo instrucciones enviadas desde la cárcel

Cayeron 15 personas vinculadas a la banda narco que era liderada por “El Gordo Pey” en San Martín

Detuvieron a una mujer por la muerte dudosa de un hombre en un taller mecánico de Chaco

Sebastián Dearmas fue hallado sin vida bajo un automóvil en un local de Resistencia. La Fiscalía dispuso la detención tras analizar imágenes de seguridad y otras pruebas

Detuvieron a una mujer por la muerte dudosa de un hombre en un taller mecánico de Chaco

Desarticularon “La banda de Aldo”, una de las principales organizaciones narco del conurbano

Las autoridades bonaerenses desplegaron 43 allanamientos simultáneos en donde detuvieron a 16 personas y otras fueron aprehendidas. Secuestraron dinero, drogas y máquinas destinadas para la producción

Desarticularon “La banda de Aldo”, una de las principales organizaciones narco del conurbano

Macabro crimen en Castelar: mató a su mamá, se lo contó a un amigo y hallaron el cuerpo enterrado en la casa familiar

El principal acusado es un joven de 24 años, que ya estaba detenido por haber intentado asesinar a su padre

Macabro crimen en Castelar: mató a su mamá, se lo contó a un amigo y hallaron el cuerpo enterrado en la casa familiar

Un hombre disparó a quemarropa contra otro tras discutir por una deuda

Ocurrió en la localidad de Tunuyán. La víctima, de 57 años permanece bajo cuidados especiales. El agresor fue detenido horas después

Un hombre disparó a quemarropa contra otro tras discutir por una deuda

DEPORTES

Exclusivo: la habitación “maldita” donde Maradona se enteró del doping que derrumbó el sueño de Argentina en el Mundial 94

Exclusivo: la habitación “maldita” donde Maradona se enteró del doping que derrumbó el sueño de Argentina en el Mundial 94

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

La sorprendente estadística que muestra el dominio de Sudamérica ante Europa en el Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante el Ecuador de Beccacece: el llamativo elogio al look del entrenador

Dibu Martínez sorprendió al practicar otro deporte en la concentración de Argentina: el hilarante apodo que le puso un compañero

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano extienden la quinta ronda de conversaciones en Washington sin un acuerdo sobre una retirada parcial del sur libanés

Israel y Líbano extienden la quinta ronda de conversaciones en Washington sin un acuerdo sobre una retirada parcial del sur libanés

El día después del terremoto: Venezuela busca a sus desaparecidos entre los escombros y la incertidumbre

Prisión para hombre que llevó a un salvadoreño y cinco ecuatorianos, incluidos dos menores, hacia EE.UU por un paso ilegal

El Salvador firma acuerdo internacional para potenciar la inteligencia artificial y la innovación con Pax Silica

Autoridades capturan a dos dirigentes obreros por presuntos delitos en fondos asignados a una confederación sindical panameña