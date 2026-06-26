A más de un mes de la desaparición de Axel González, el martes declarará el director de Investigaciones de Chaco

Axel fue visto por última vez el 17 de mayo de 2025

Desde el 17 de mayo que no se tienen noticias sobre el paradero de Axel González, el joven de 21 años que desapareció en la localidad de Fontana, provincia de Chaco. Luego de que la Fiscalía ordenara apartar a la Policía provincial de la investigación por sospechas de involucramiento, confirmaron que el director de Investigación, Néstor Alvarenga, fue citado a declarar el martes próximo.

La solicitud fue presentada por la querella y los abogados defensores de los detenidos por el caso. A raíz de esto, el Equipo Fiscal N° 14 accedió al pedido y llamó al comisario para que se presente el martes 30 de junio a las 07:30 horas en la sede fiscal.

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En un principio, la investigación apuntaba contra la ex pareja de Axel y su entorno. Aunque estos fueron detenidos, hace dos semanas quedaron en libertad por falta de pruebas en su contra. En paralelo, las autoridades hicieron públicas sus sospechas sobre el accionar de los efectivos que participaron de la búsqueda inicial, cuando apenas se había radicado la denuncia por desaparición.

Por este motivo, el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, había anunciado que el Equipo Fiscal Especial (EFE) ordenó a la Dirección de Investigaciones de la fuerza provincial no continuar participando en las tareas investigativas relacionadas con el caso en curso.

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A más de un mes de su desaparición, las autoridades continúan con los rastrillajes

Romero indicó que la instrucción recibida fue “clara, contundente y precisa” respecto al retiro de la fuerza provincial de las labores investigativas. Por este motivo, anticipó que las tareas podrían quedar bajo la responsabilidad de una fuerza federal, aunque no pudo precisar cuándo se haría el traspaso.

La disposición no comprometió la continuidad de los rastrillajes en las zonas de interés, debido a que las autoridades indicaron que respondía a la necesidad de garantizar la transparencia y la imparcialidad en el desarrollo de la investigación.

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De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, esta semana se avanzó con medidas concretas que involucrarían al personal policial. Entre ellas, la detención e imputación de tres policías que brindaban servicios en la Comisaría de Fontana.

A pesar de que sus identidades no trascendieron, indicaron que los agentes formaban parte del móvil policial N° 156, que estuvo activo durante la noche del 16 de mayo y la madrugada del 17 de mayo. Se trata de un período de tiempo clave, ya que en esas horas Axel fue visto por última vez.

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Actualmente, hay una recompensa de 10 millones de pesos por información sobre el paradero de Axel

De la misma manera, la Gendarmería Nacional allanó la Comisaría Segunda de Fontana y la Comisaría de Puerto Tirol. Producto de los procedimientos, en la primera sede se incautó un patrullero que fue señalado por presuntamente haber perseguido al joven y el libro de firmas. No obstante, en la segunda se tomó posesión de otro vehículo policial.

Por otro lado, este jueves las autoridades continuaron con los rastrillajes terrestres y acuáticos en sectores rurales de Fontana y Puerto Tirol. Las tareas de búsqueda estuvieron a cargo de la Dirección de Operaciones Metropolitana.

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A lo largo de la jornada se recorrieron unas seis hectáreas de zonas montosas, terrenos baldíos y caminos rurales. Para esto, se requirió la participación del personal de Caballería, Canes, Investigaciones, Inteligencia Criminal y otros sectores especializados.

En el caso de las actividades de búsqueda acuática, estas quedaron a cargo de los efectivos de la División Salvamento y Rescate. De esta forma, inspeccionaron espejos de agua, piletones y lagunas con una flota de kayaks.

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Aunque en la expedición también contó con el apoyo de un dron para cubrir toda el área delimitada, las autoridades confirmaron que el procedimiento finalizó con resultados negativos. Por este motivo, indicaron que deberán continuar con el trabajo de búsqueda en otro sector.